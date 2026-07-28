Proč investoři oslovili právě vás a jaké bylo jejich zadání?
Klienty nadchly mé realizace, které našli v médiích. Zadání bylo navrhnout a zrealizovat interiér jejich nově pořízeného bytu, který se nachází v projektu Neugraf. Jde o městský moderní dům s industriálními prvky odkazujícími na původní historickou tiskárnu v ulici Grafická. Dům sám o sobě ukazuje svou industriální tvář ve velkých plochách betonu, tmavých oknech, jednoduché šedé fasádě a kovových prvcích. Vzhled domu je tvrdý, neútulný, ale zase čistý a nadčasový... Místo v samém srdci města, tepající okolní infrastrukturou, moderními kancelářskými domy, rychlým životem. Když zavřete dveře bytu, budete ve svém příjemném, klidném, přírodním „doma“.
Jak probíhala vaše spolupráce a do jaké míry zasahovali majitelé bytu do výsledku?
Měla jsem absolutní důvěru a klienti mě nechali tvořit a vymýšlet nápady, které jsme pak společně konzultovali. Na začátku jsme si povídali o jejich fungování v bytě a vůbec v životě a snažila jsem se vytvořit místo, kde jim bude dobře a budou zde chtít dobíjet energii po náročném dni.
Interiér kombinuje teplé odstíny přírodního dřeva s minimalistickými prvky v černé a bílé barvě. Čím je tento koncept inspirován?
Horskou chatou, právě proto má interiér svůj název NEchata. Protože v centru města na Smíchově budete mít těžko chatu, ale my jsme použili materiály a barvy, které na takové moderní chatě najdete, a přetvořili jsme je tak, aby měly nádech města.
Máte zpětnou vazbu majitelů, co jim nové bydlení v životě přináší, a která řešení si nejvíce užívají?
Majitelé jsou velmi nadšeni z přírodních materiálů i barev a vzájemného sladění do příjemné atmosféry. Zvolený příběh interiéru je nadchl od začátku a teď si jej užívají ať na oboustranné pohovce, která vyřešila velkou šířku místnosti, nebo při usínání pod paraplem a dřevěným stropem.
Je pro vás zajímavější pracovat na novostavbách, nebo oživovat staré prostory?
Zajímavost zakázky se odvíjí od samotných klientů, prostoru, lokality. Ke každému bytu vymýšlíme příběh a ten vineme celou zakázkou a jedeme si na této vlně až do samotného konce realizace. To je pro mě nejzajímavější, najít příběh daného bytu, který pak rozvíjíme v samotném návrhu.
Jaké je vaše „zadání snů“?
Každá moje realizace je zadání snů, představte si, že můžete dělat něco, co vás nesmírně baví, a lidé vám dají důvěru vytvořit něco tak intimního, jako je osobní prostor jejich a jejich rodiny.
Studio Iva Hájková
Iva Hájková vystudovala Stavební fakultu ČVUT v Praze, poté absolvovala navazující studium interiérového designu a v roce 2013 založila vlastní studio. Během své profesní praxe realizovala desítky interiérů, především rezidenčních: „Jsme specialisté na návrhy kompletních bytů a interiérů rodinných domů. Realizaci nejen navrhneme, ale i dotáhneme do posledního šroubku. Pro klienty pracujeme v oblasti interiérového designu s vášní pro psychologii prostoru a dobré bydlení. Jdeme do detailu. Spojujeme racionální a emoční kvality a vytváříme nadčasový design. Každá naše realizace nese příběh klienta. Propojujeme lokalitu, dům i byt do tepajícího celku.“
Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.