Sousedé v anglickém Manchesteru proměnili špinavou uličku plnou vyhozených věcí a potkanů za svými domy v zelenou oázu s rostlinami a živočichy.
Autor: Jam Press / Jam Press / Profimedia, Profimedia.cz
Za akcí stála třiatřicetiletá Yasmine, které došla trpělivost.
Uličku využívalo 42 domácností a někteří sousedé ji začali proměňovat ve skládku.
Odpadků nakonec bylo tolik, že nešlo uličkou projít.
Jako první dobrovolníci z řad sousedů odstranili 30 cm vysoký plevel.
Hodně „oblíbené“ bylo vyhazování starých pneumatik.
Po vyčištění uličky dostala komunita od městské rady v Manchesteru finanční prostředky.
Jakmile začali dobrovolníci uličku čistit, lidé přestali odhazovat odpadky, protože jim to začalo být trapné.
Za 1 200 liber (v přepočtu 34 tisíc korun) koupili vyvýšené truhlíky, květiny a bylinky.
Poznávají se, což podle Yasmine posílilo pocit sounáležitosti.
V uličce vysadili také například 2,5 metru vysoký fíkovník.
Postupně přibyl koriandr, pažitka a další bylinky.
Dokonce se v zelené uličce po čase objevili motýli, žáby i včely. A také želva.
Lidé si sem chodí odpočinout po práci nebo jen koukat do zeleně.
Město instalovalo brány, aby chránilo uličku před dalším odhazováním odpadu.
Komunita nyní má místo, kde se všichni rádi setkávají.
„Nikdo z nás si na začátku nemyslel, že to bude tak hezké a že si toho budou všichni vážit, stejně jako my,“ říká Yasmine nadšeně.
