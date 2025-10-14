Z uličky hrůzy plné odpadků je oáza květin. Místním trvala proměna pět let

Lenka Weberová
Sousedé v anglickém Manchesteru proměnili špinavou uličku plnou vyhozených věcí a potkanů za svými domy v zelenou oázu s rostlinami a živočichy.
Sousedé v anglickém Manchesteru proměnili špinavou uličku plnou vyhozených věcí... Za akcí stála třiatřicetiletá Yasmine, které došla trpělivost. Uličku využívalo 42 domácností a někteří sousedé ji začali proměňovat ve... Odpadků nakonec bylo tolik, že nešlo uličkou projít. Jako první dobrovolníci z řad sousedů odstranili 30 cm vysoký plevel. Pak vyházeli hromady odpadků. Včetně matrací. Pryč šel i starý nábytek. Hodně „oblíbené“ bylo vyhazování starých pneumatik. Po vyčištění uličky dostala komunita od městské rady v Manchesteru finanční... Jakmile začali dobrovolníci uličku čistit, lidé přestali odhazovat odpadky,... Za 1 200 liber (v přepočtu 34 tisíc korun) koupili vyvýšené truhlíky, květiny a...

