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Snili o vlastním domě na Slovácku. Za dva roky svépomocí dokázali zázrak

Klára Lyons
Velká terasa je jednou z hlavních výhod domu.

Velká terasa je jednou z hlavních výhod domu. | foto: archiv majitelů

Domu vládnou přírodní materiály.
Interiér je laděný do tlumených odstínů.
Interiér je laděný do tlumených odstínů.
Majitelka si potrpí na sezonní dekorace.
19 fotografií
Lucie s manželem Petrem snili o vlastním domě dlouhé roky. Když už hledání vzdávali, objevili volnou parcelu v malebné vinařské vesničce na jižní Moravě. Dnes čtyřčlenná rodina bydlí v domě, který si sami navrhli a svépomocí postavili za necelé dva roky.

Splnit si sen o vlastním bydlení až po čtyřicítce se může zdát jako odvážný krok, pro Lucii a jejího manžela Petra to však bylo nejlepší životní rozhodnutí. Cesta k němu však nebyla přímočará.

„Pozemek jsme intenzivně hledali téměř dva roky, ale žádný z nalezených nesplňoval naše představy. Nakonec jsme byli tak zoufalí, že jsme se rozhodli prozkoumat trh s hotovými domy,“ vzpomíná Lucie.

Právě v momentě, kdy to nejméně čekali, se na ně usmálo štěstí. Když se vraceli z jedné z prohlídek, náhodou narazili na volný pozemek na Slovácku. „I když jsme původně neplánovali bydlení v satelitní zástavbě, dnes jsme za naše místo nesmírně vděční,“ dodává.

Do budování nového domova se rodina vrhla s obrovským nasazením. Dispozici domu si Lucie s Petrem navrhli úplně sami, projektant pak jejich konkrétní představy pouze překlopil do oficiální technické dokumentace. Rozhodli se pro bungalov s praktickou dispozicí 4+kk a prostornou dvojgaráží.

Domu vládnou přírodní materiály.
Velká terasa je jednou z hlavních výhod domu.
Interiér je laděný do tlumených odstínů.
Interiér je laděný do tlumených odstínů.
Majitelka si potrpí na sezonní dekorace.
19 fotografií

Za dvacet měsíců bylo hotovo

Stavba probíhala kompletně svépomocí, což pro rodinu znamenalo období plné obětí a tvrdé práce. „Manžel trávil na stavbě prakticky veškerý svůj volný čas. Bylo to náročné, ale od prvního kopnutí do země po samotné nastěhování uběhlo přibližně dvacet měsíců, což považujeme za skvělý čas,“ popisuje Lucie průběh budování.

Zatímco hrubá stavba a technické řešení byly doménou manžela, při zařizování interiéru měla hlavní slovo Lucie. „Manžel mi nechal naprosto volnou ruku, za což jsem mu moc vděčná. Mým cílem bylo vytvořit jednoduchý, nadčasový a především útulný domov,“ vysvětluje Lucie.

V domě byste marně hledali divoké barevné experimenty nebo módní výstřelky. Majitelé vsadili na prověřenou eleganci přírodních materiálů. Základ tvoří kombinace čistě bílého nábytku a masivní dubové podlahy. Celý interiér se tak nese v jemných zemitých a přírodních tónech.

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„Ani jeden z nás není fanouškem výrazných barev. Právě tento jednoduchý a čistý základ mi však dává úžasný prostor měnit atmosféru celého domova podle nálady nebo ročního období. Stačí vyměnit textil, vázy, svícny nebo sady nádobí. Vždy se přitom snažím dávat přednost přírodním materiálům,“ dělí se o své designové tipy majitelka.

Plány změnilo miminko, teď je na řadě zahrada

Když se rodina v roce 2019 nastěhovala, zbývalo ještě dokončit fasádu a terénní úpravy kolem domu. V plánu byla okamžitá realizace zahrady, ale život měl s rodinou jiné plány. Lucie zjistila, že čeká miminko.

„Priority i finance se v tu chvíli přirozeně přesunuly úplně jinam. Z původně plánovaného pokoje pro hosty se rychle stal dětský pokoj,“ usmívá se Lucie, která dnes v domě vychovává dcery Kláru a Stelu.

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Po pauze se však rodina k venkovním prostorám vrátila a ze zahrady se stal nový velký koníček. Stejně jako v případě domu si i venkovní oázu navrhli majitelé sami a postupně ji proměňují v realitu. „Momentálně nás čeká realizace studny, instalace automatické závlahy, výsadba nového trávníku, další trvalkové záhony a samozřejmě i dětská část zahrady, aby si to u nás dcery pořádně užily,“ uzavírá Lucie.

Svoji cestu za vysněným bydlením Lucie dokumentuje také na sociálních sítích. Její instagramový profil slouží jako inspirativní online deník plný estetických záběrů toho, jak se dům a zahrada v čase mění v malebný domov.

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