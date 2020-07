Soused přes plot hází vše živé, co ho obtěžuje. Myslí si, že to nevidíme, nebo je mu to jedno. Zatím jsme s ním o tom nemluvili. Chceme si předem zjistit, zda se nějak můžeme bránit. Přece mu nebudeme házet slimáky zpět. Neradi bychom rozpoutali sousedskou válku. Jak máme co nejúčinněji postupovat?

Na dotaz odpověděl odborník, který se touto problematikou zabývá: