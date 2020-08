Cizí slepice nám ničí záhony. Máme nárok na náhradu škody?

Soused však říká, že nám nic hradit nemusí, že to je příroda, že slepice hrabou. Nejde o nějaké velké částky, ale měli jsme tam mrkev a petrželku, slepice poškodily i jahody. Máme nějakou šanci na náhradu škody?



Na dotaz odpověděla advokátka JUDr. Jana Poslední

Soused má jistě pravdu, že „je to příroda a slepice hrabou“, což ho ovšem jako chovatele nezbavuje odpovědnosti za jeho drůbež. Co na to občanský zákoník?

Ustanovení § 1014 odst. 2 zní: „Ocitne-li se na pozemku cizí movitá věc, vydá ji vlastník pozemku bez zbytečného odkladu jejímu vlastníku, popřípadě tomu, kdo ji měl u sebe; jinak mu umožní vstoupit na svůj pozemek a věc si vyhledat a odnést. Stejně tak může vlastník stíhat na cizím pozemku chované zvíře nebo roj včel; vletí-li však roj včel do cizího obsazeného úlu, nabývá vlastník úlu vlastnické právo k roji, aniž je povinen k náhradě (odst. 1). Způsobí-li věc, zvíře, roj včel nebo výkon práva podle odstavce 1 na pozemku škodu, má vlastník pozemku právo na její náhradu (odst. 2).“

Z odstavce 1 citovaného ustanovení plyne, že jste povinni sousedovi zpřístupnit svůj pozemek, aby si eventuálně mohl pochytat svoje zatoulané slípky. Odstavec 2 zase stanoví vaše jednoznačné právo na náhradu škody, kterou vám slepice způsobily.

S odkazem na shora uvedený paragraf souseda vyzvěte, aby vám škodu za zničenou zeleninu a jahody nahradil. Myslím, že vedle tržní ceny zeleniny a jahod můžete započítat i svoji vloženou práci.

A co plot, který jste spravili? Pokud ho poškodila sousedova zvířata, můžete žádat náhradu nákladů vynaložených i na jeho opravu.

Pakliže soused váš požadavek nevyslyší, lze se bránit soudně, a sice žalobou o stanovení povinnosti zdržet se pouštění drůbeže na sousední pozemek. Je jen na vás, nakolik se odhodláte situaci vyhrotit.



Eskalace sousedských sporů zpravidla nepřinese nic dobrého, naopak soužití s rodinou za plotem může vyústit až v opravdové peklo. Na druhé straně si soused musí uvědomit, že svým nedbalým jednáním, totiž že slepice řádně nezajistil, zhatil vaši práci a připravil vás o úrodu.

Věc si určitě nenechte líbit, ale doporučuji, abyste ji řešili přiměřeně. Tedy přiměřeně s přihlédnutím k rozsahu škody, chování souseda v této konkrétní záležitosti a obecně s ohledem na vztahy, které mezi vámi jako sousedy dosud panují.