Legendární fotbalista Thierry Henry se loučí s luxusním penthousem.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Bývalý francouzský reprezentant a jeho partnerka Andrea Rajačićová nabídli byt v newyorské čtvrti SoHo k prodeji za 25 milionů dolarů, v přepočtu za 534 milionů korun.
Autor: Abdullah Firas/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Thierry pořídil nemovitost v roce 2010, kdy jako veleúspěšný hráč odešel z Barcelony a zamířil do klubu New York Red Bulls.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Společně s partnerkou tehdy koupili dva samostatné byty za 14,9 milionu dolarů a nechali je spojit v jednu obří rezidenci.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Výsledkem je penthouse o vnitřní ploše 565 metrů čtverečních, ke kterému patří dalších přibližně 316 metrů čtverečních venkovních prostor.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Dům nabízí pět ložnic, pět koupelen, dvě toalety pro hosty a několik obytných a společenských místností rozložených do několika podlaží.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Jedním z hlavních lákadel jsou výhledy na Manhattan, řeku Hudson, Brooklynský most a Williamsburský most.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Nový majitel se také nemusí absolutně bát o své soukromí. K rezidenci patří dvě soukromá parkovací místa a zabezpečený výtah, díky kterému se dostane přímo z auta až do bytu.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Srdcem mezonetového penthousu je velkolepý obývací pokoj s vysokými stropy, který díky velkoformátovým okenním plochám nabízí dostatek přirozeného světla.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Součástí obytného prostoru je také špičkově vybavená moderní kuchyň s prostorným ostrůvkem a jídelní částí ideální pro společenská setkání.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Prohlédnout si New York z ptačí perspektivy lze z velkorysé soukromé terasy, která je jako stvořená pro relaxaci i večerní posezení s přáteli.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Hlavní ložnice vyniká maximálním pohodlím, vlastním šatníkem a přímým vstupem do luxusní mramorové koupelny.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Koupelny v rezidenci kombinují prvotřídní materiály, elegantní design a vybavení nabízející komfort na úrovni pětihvězdičkového hotelu.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Architekti při propojování obou bytů dbali na každý detail – prostorné interiéry zdobí kvalitní dřevěné podlahy i přiznané prvky podtrhující industriální charakter čtvrti SoHo.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Realitní společnost Sotheby’s popisuje nemovitost na adrese 39 Crosby Street jako „soukromý domov zavěšený v oblacích v srdci SoHo“ a vyzdvihuje především kombinaci obrovského prostoru, soukromí a diskrétnosti.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Thierry Henry patří k nejúspěšnějším fotbalistům své generace. V roce 1998 vyhrál s Francií mistrovství světa.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Na klubové úrovni vyhrál Ligu mistrů, španělskou, anglickou i francouzskou nejvyšší soutěž.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Na sklonku kariéry pak odešel do USA.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
V New York Red Bulls hrál čtyři roky a v roce 2014 ukončil kariéru.
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz
Od té doby působil mimo jiné jako trenér Monaka, Montrealu či francouzské reprezentace do 21 let a vybudoval si také kariéru televizního experta.
Autor: FRANCK FIFE / AFP / AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Umístění bytu v newyorské čtvrti SoHo
Autor: Sotheby's via Bestimage / Bestimage / Profimedia, Profimedia.cz