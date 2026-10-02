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KVÍZ: Poznáte kraj podle jediné stavby? Většina Čechů pohoří na čísle 15
Za velkou architekturou nemusíte cestovat na konec světa. Česká republika má na svém území neuvěřitelné klenoty a stavby, které jsou hodny obdivu. Často si ani neuvědomujeme, jak významná díla u nás...
Simona Krainová ukázala své bydlení v Praze. Vzniklo spojením dvou půdních bytů
Vyrůstala se sestrou a rodiči v šedesátimetrovém panelákovém bytě, v Paříži sdílela domov s dalšími modelkami a později se dívala z kuchyně na Notre Dame. Za svůj skutečný domov dnes Simona Krainová...
Sociální bydlení v obřích koulích. Šílený experiment, který funguje dodnes
Měly to být levné domovy pro každého, nakonec vypadají jako kulisy ze sci-fi filmu. Nizozemská čtvrť Bolwoningen z 80. let ukazuje, kam až sahala fantazie architektů řešících dostupné bydlení....
Sláva, luxus a půl miliardy. Thierry Henry prodává ikonické bydlení v New Yorku
Legendární fotbalista Thierry Henry se loučí s luxusním penthousem. Bývalý francouzský reprezentant a jeho partnerka Andrea Rajačićová nabídli byt v newyorské čtvrti SoHo k prodeji za 25 milionů...
Za čtyři stovky získala luxusní vilu za 114 milionů. Výhru u moře málem odmítla
Britská seniorka Mary Dicksonová si za v přepočtu necelých 430 korun koupila vstup do soutěžního slosování. Když jí pak zavolali, že skutečně vyhrála sídlo v Cornwallu za 114 milionů korun, málem ho...
Tři technologie, jeden systém. Jak správně vyřešit vytápění, chlazení a teplou vodu
Moderní tepelná technika už nemusí řešit vytápění, chlazení a ohřev vody odděleně. Správně navržená vytápěcí technika může tyto funkce propojit do jednoho systému, jehož základem bývá tepelné...
Jeho ořešák mi ničí plot i jezírko, soused to ignoruje. Jak postupovat podle zákona?
„Soused zasadil ořešák metr od našeho plotu, který podle všeho brzy zničí. Kořeny navíc prorůstají k mému velkému jezírku, kde můžou poškodit fólii. Když jsem problém nadnesl, soused jen odvětil, že...
Sláva, luxus a půl miliardy. Thierry Henry prodává ikonické bydlení v New Yorku
Legendární fotbalista Thierry Henry se loučí s luxusním penthousem. Bývalý francouzský reprezentant a jeho partnerka Andrea Rajačićová nabídli byt v newyorské čtvrti SoHo k prodeji za 25 milionů...
Energetický štítek A není luxus, ale nutnost: Podle čeho poznat dům, který se vyplatí?
Doby, kdy se při výběru domu řešil jen počet pokojů a velikost pozemku, jsou nenávratně pryč. V roce 2026 jsou provozní náklady nemovitosti stejně důležitým faktorem jako samotná výše hypotéky....
Proměna v Letňanech po 20 letech. Z retro koupelny je moderní oáza pro čtyři
Paneláková koupelna sloužila čtyřčlenné rodině dvacet let. Postupně jí ale přestávala stačit. Koupelna v pražských Letňanech už prostě potřebovala více úložného prostoru, modernější vzhled, snadnější...
Simona Krainová ukázala své bydlení v Praze. Vzniklo spojením dvou půdních bytů
Vyrůstala se sestrou a rodiči v šedesátimetrovém panelákovém bytě, v Paříži sdílela domov s dalšími modelkami a později se dívala z kuchyně na Notre Dame. Za svůj skutečný domov dnes Simona Krainová...
Panelákový klenot z 60. let. Sídliště Ďáblice dodnes překvapuje kvalitou života
Na sídlišti Ďáblice v Praze 8 mají paneláky střešní terasy, mezi domy je jezírko a vstupní haly zdobí umělecká díla. Promyšlená čtvrť z přelomu 60. a 70. let dodnes překvapuje. Její příběh přiblíží...
Utekla před drahým nájmem. Starý autobus předělala na fajn domov na kolečkách
Sedmadvacetiletá Danielle z USA nechtěla platit předražené nájmy, a tak na internetu koupila vyřazený školní autobus. Přestože nikdy nedržela v ruce elektrické nářadí, svépomocí z něj vytvořila...
Sociální bydlení v obřích koulích. Šílený experiment, který funguje dodnes
Měly to být levné domovy pro každého, nakonec vypadají jako kulisy ze sci-fi filmu. Nizozemská čtvrť Bolwoningen z 80. let ukazuje, kam až sahala fantazie architektů řešících dostupné bydlení....
Utekli do dřevostavby. Petr prozradil, jak srazil náklady na bydlení o pětinu
Petr, Zuzana bydleli s dětmi v bytě za Prahou a začali toužit po domě se zahradou. „Původně jsme pasivní dřevostavbu vůbec neplánovali, ale byla to trefa do černého. Precizním nastavením technologií...
Rodinný dům 4+1, Rataje
Rataje, okres Kroměříž
3 750 000 Kč
Představitel Péti Bajzy z Bylo nás pět ukázal bydlení: Zachránil dům z roku 1750
Dům z roku 1750 si Adam Novák s manželkou Petrou pořídili už skoro před deseti lety a rozhodli se postupně dokončit rekonstrukci započatou předchozím majitelem. Zásadní pro ně přitom bylo efektivní...
Extravagance na moři. Superjachta nabízí 3 340 metrů čtverečních luxusu
Nizozemské studio Sinot šokovalo jachtařský svět konceptem Fusion. Tento 118 metrů dlouhý trimaran je největším plnohodnotným třítrupým plavidlem na světě.