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Sláva, luxus a půl miliardy. Thierry Henry prodává ikonické bydlení v New Yorku

Lenka Weberová
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Legendární fotbalista Thierry Henry se loučí s luxusním penthousem. Bývalý francouzský reprezentant a jeho partnerka Andrea Rajačićová nabídli byt... Thierry pořídil nemovitost v roce 2010, kdy jako veleúspěšný hráč odešel z... Společně s partnerkou tehdy koupili dva samostatné byty za 14,9 milionu dolarů... Výsledkem je penthouse o vnitřní ploše 565 metrů čtverečních, ke kterému patří... Dům nabízí pět ložnic, pět koupelen, dvě toalety pro hosty a několik obytných a... Jedním z hlavních lákadel jsou výhledy na Manhattan, řeku Hudson, Brooklynský... Nový majitel se také nemusí absolutně bát o své soukromí. K rezidenci patří dvě... Srdcem mezonetového penthousu je velkolepý obývací pokoj s vysokými stropy,... Součástí obytného prostoru je také špičkově vybavená moderní kuchyň s... Prohlédnout si New York z ptačí perspektivy lze z velkorysé soukromé terasy,... Hlavní ložnice vyniká maximálním pohodlím, vlastním šatníkem a přímým vstupem...
Legendární fotbalista Thierry Henry se loučí s luxusním penthousem. Bývalý francouzský reprezentant a jeho partnerka Andrea Rajačićová nabídli byt v newyorské čtvrti SoHo k prodeji za 25 milionů dolarů, v přepočtu za 534 milionů korun.

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