Na první pohled vypadá spíš jako stavební omyl nebo prostě jen velká škvíra mezi dvěma domy. Přesto je Keret House ve Varšavě podle Guinnessovy knihy rekordů nejužším domem na světě, ve kterém se dá bydlet. Nechybí tady kuchyň, sprcha, ani ložnice, do které se musíte vyšplhat po žebříku.
Autor: koláž iDNES David Votruba
Dům navrhl polský architekt Jakub Szczęsny a dokončen byl v roce 2012. Vznikl v úzkém prostoru mezi dvěma existujícími budovami v ulicích Chłodna a Żelazna.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Jeho jméno odkazuje na izraelského spisovatele a filmaře Etgara Kereta, který projekt podpořil a stal se jeho prvním obyvatelem.
Autor: GRZEGORZ JAKUBOWSKI / EPA / Profimedia, Profimedia.cz
Dům měří v nejužším místě pouhých 92 centimetrů a v nejširším 152 centimetrů, protože mezera mezi domy není pravidelná. Celková plocha činí 14 metrů čtverečních.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Ačkoliv zvenčí působí miniaturně, uvnitř se nachází ložnice, kuchyňka i koupelna. Jednotlivé části propojuje namísto klasického schodiště žebřík.
Autor: Rafal Guz / EPA / Profimedia, Profimedia.cz
V Guinnessově knize rekordů se dokonce píše, že u jídelního stolu je místo jen pro dva lidi a lednice je tak malá, že se do ní vejdou jen dva nápoje. Okna navíc není možné otevírat.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Konstrukce stojí na dvou základech připomínajících tunely. Toto řešení umožnilo zachovat stávající rozvody městského vytápění, které pod domem procházejí. Architekti tak nemuseli potrubí přemisťovat.
Autor: Rafal Guz / EPA / Profimedia, Profimedia.cz
Na Keret House je fascinující nejen jeho šířka, ale hlavně to, jak architekt Jakub Szczęsny dokázal proměnit prakticky nevyužitelnou mezeru mezi dvěma budovami v prostor, ve kterém se dá přespat, pracovat, vařit i sprchovat.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Zajímavé je, že stavba oficiálně není vedena jako běžný dům. Kvůli místním stavebním předpisům ji Varšava klasifikuje jako uměleckou instalaci.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
V nejužších místech má interiér přibližně 72 centimetrů. Pokud tam stojí dva dospělí lidé, nemohou kolem sebe běžným způsobem projít. Jeden by musel ustoupit do širší části.
Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Profimedia.cz
Za vznikem neobvyklého domu přitom nestála snaha vyřešit nedostatek bydlení, ale především umělecká myšlenka. Architekt Jakub Szczęsny si při návštěvě kavárny všiml úzké mezery mezi dvěma budovami z různých historických období a rozhodl se ji symbolicky propojit novým životem.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Projekt měl zároveň připomínat pohnutou minulost Varšavy, protože nedaleko tohoto místa se za druhé světové války nacházela lávka spojující dvě části židovského ghetta.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Dole se nachází kuchyňka a hygienické zázemí, nahoře místo na spaní a práci.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Dům nefunguje jako klasický hotel ani jako běžně pronajímaný apartmán na Airbnb.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Původně vznikl jako umělecká instalace a prostor pro tvůrčí pobyty spisovatelů, umělců a dalších pozvaných hostů.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
V minulosti zde mohli vybraní umělci pobývat i zdarma.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Pro veřejnost se příležitostně pořádaly dny otevřených dveří, během kterých bylo možné nahlédnout dovnitř. Tyto prohlídky ale vyžadovaly vstupenku a býval o ně velký zájem.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Keret House stojí ve varšavské čtvrti Wola, na rozhraní ulic Chłodna a Żelazna. Tato lokalita je zajímavá především svou historií.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Za druhé světové války byla součástí oblasti varšavského ghetta a právě nedaleko dnešního domu se nacházela jedna z jeho nejznámějších lávek.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Původní lávka už neexistuje, ale na křižovatce ulic Chłodna a Żelazna ji připomíná právě Keret House, jehož konstrukce symbolicky odkazuje na někdejší přechod mezi dvěma částmi ghetta.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Keret House nebyl od začátku zamýšlen jako trvalá stavba. Podle vyjádření organizátorů z roku 2012 se počítalo s tím, že projekt potrvá přibližně tři až pět let. Dům ale nakonec vydržel mnohem déle
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Před dokončením projektu v roce 2012 organizátoři uváděli předpokládané náklady kolem 61 tisíc amerických dolarů, tehdy přibližně 1,2 milionu korun. Přestože má dům jen 14 metrů čtverečních, jeho realizace byla technicky náročná. Část problémů způsobovalo stísněné staveniště, infrastruktura a stavební předpisy.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Přestože dům nese jeho jméno a spisovatel byl jeho prvním obyvatelem, nikdy nebyl jeho vlastníkem. Podle vyjádření Polské nadace moderního umění z roku 2012 měl Keret fungovat spíše jako symbolický hostitel, který bude do domu zvát další umělce. Ti zde měli tvořit díla související s Varšavou.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Letos se Keret House znovu dostal do centra pozornosti, když indický influencer Rishabh Wadhwa v září zveřejnil záběry z návštěvy Varšavy a ukázal také interiér neobvyklého domu.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz
Jeho video následně přineslo stavbě novou vlnu pozornosti na sociálních sítích.
Autor: Omar Marques / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP / Profimedia, Profimedia.cz