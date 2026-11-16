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Škvíra má 92 cm, a přesto se v ní bydlí. Prohlédněte si nejužší dům na světě

Klára Lyons
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Na první pohled vypadá spíš jako stavební omyl nebo prostě jen velká škvíra... Dům navrhl polský architekt Jakub Szczęsny a dokončen byl v roce 2012. Vznikl v... Jeho jméno odkazuje na izraelského spisovatele a filmaře Etgara Kereta, který... Dům měří v nejužším místě pouhých 92 centimetrů a v nejširším 152 centimetrů,... Ačkoliv zvenčí působí miniaturně, uvnitř se nachází ložnice, kuchyňka i... V Guinnessově knize rekordů se dokonce píše, že u jídelního stolu je místo jen... Konstrukce stojí na dvou základech připomínajících tunely. Toto řešení umožnilo... Na Keret House je fascinující nejen jeho šířka, ale hlavně to, jak architekt... Zajímavé je, že stavba oficiálně není vedena jako běžný dům. Kvůli místním... V nejužších místech má interiér přibližně 72 centimetrů. Pokud tam stojí dva... Za vznikem neobvyklého domu přitom nestála snaha vyřešit nedostatek bydlení,... Projekt měl zároveň připomínat pohnutou minulost Varšavy, protože nedaleko...
Na první pohled vypadá spíš jako stavební omyl nebo prostě jen velká škvíra mezi dvěma domy. Přesto je Keret House ve Varšavě podle Guinnessovy knihy rekordů nejužším domem na světě, ve kterém se dá bydlet. Nechybí tady kuchyň, sprcha, ani ložnice, do které se musíte vyšplhat po žebříku.

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