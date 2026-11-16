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KVÍZ: Paříž pozná každý. Ale zvládnete na první pohled identifikovat i zbytek Evropy?
Znáte evropské metropole? Podívejte se na obrázky těch nejvěhlasnějších, nejvýznamnějších anebo nejtypičtějších pamětihodností z architektury a přiřaďte je správně k městu, ve kterém stojí....
Koupili ošklivý byt 1+1 v Bubenči. Architektka z něj vykouzlila nádherný domov
Z dost odpudivého bytu 1+1 v bubenečském činžáku se „vyloupl“ švihák, který dělá radost majitelům i architektce Petře Kocourkové ze studia Mooza architecture. Koupě bytu v původním stavu, který už na...
Žít na 20 metrech a mít všechno? Malostranská garsonka ukazuje geniální bydlení
Garsonka v přízemí měšťanského domu z 16. století na Malé Straně v Praze má 20 metrů čtverečních. Přesto slouží jako plnohodnotné bydlení, ke spokojenosti přispívá i citlivá rekonstrukce pavlačového...
Tohle se vážně nepovedlo. Slavné mrakodrapy, které málem způsobily tragédii
S bydlením v mrakodrapu si spojujeme exkluzivní zážitky, ale mořská nemoc k nim zpravidla nepatří. Bohužel právě tímhle se proslavila 240 metrů vysoká John Hancock Tower v Bostonu. Šedesátipatrový...
Stálo to hodně, ale nelitují. U Slezské Harty si postavili vysněnou roubenku
Majitelé původně hledali místo pro útěky z centra Ostravy. Na břehu přehrady Slezská Harta nakonec postavili roubenku, ve které se snoubí tradiční řemeslo s moderním komfortem. Stavba sice vyšla...
Kuchyně a obýváky IKEA, které frčely před 30 lety. Nahlédněte do retro katalogů
V obývácích a kuchyních IKEA se za třicet let vystřídaly divoké barvy i střídmý skandinávský styl. Podívejte se, jak se od sedmdesátých do devadesátých let měnily místnosti, kde se scházela celá...
Škvíra má 92 cm, a přesto se v ní bydlí. Prohlédněte si nejužší dům na světě
Na první pohled vypadá spíš jako stavební omyl nebo prostě jen velká škvíra mezi dvěma domy. Přesto je Keret House ve Varšavě podle Guinnessovy knihy rekordů nejužším domem na světě, ve kterém se dá...
Z nápadu u piva je roubenka. Dva stavaři ji postavili tak, aby vydržela navždy
Celý projekt s roubenkou vznikl jednou u piva s kamarádem. Rodil se nám tehdy v hlavě plán, že postavíme vzorový dům, který budeme pronajímat. On se zmínil o hezkém pozemku v Sobotíně a poměrně...
Kávu, nebo vytrhnout zub? Netradiční interiér zubní kliniky má odbourat stres
Prostředí zubní kliniky Metalika připomíná spíš kavárnu či hotelové lobby, nechybí ani dětská herna. Interiér, navržený studiem mar.s architects, má díky své podobě zmírnit stres pacientů ještě...
Celý život to tak dělám, říká soused. Náruživým pálením listí dusí celou ulici
Soused pravidelně každý podzim pálí na zahradě listí, prý to dělal takhle celý život a nikomu to nemůže vadit, popisuje David svůj problém pro seriál Sousedské války.
Vypadá jako nakloněný čtvrtkruh. V Ostravě postavili unikát se zelenou střechou
Čtvrtkruhový dům, který se navíc na jedné straně ještě výrazně zvedá? Takový jinde nenajdete. Ne, to nebyla snaha architektů šokovat za každou cenu, ale důsledek hodně atypické rohové parcely ve...
Plíseň v bytě může začít u sušáku s mokrým prádlem. U sušičky ta cesta končí
Sušení prádla v bytě může zejména na podzim a v zimě zvyšovat vlhkost vzduchu. Řešením může být sušička prádla. Jak funguje kondenzační sušička s tepelným čerpadlem, co prozradí energetická třída a...
V Jizerkách objevili louku. Na ní si Lída s rodinou postavila vysněný dům
Původně snili o staré roubence, kterou by společně zrekonstruovali. Po dlouhém a marném pátrání ale Lída s rodinou změnila plán. Našli podmanivou louku v Jizerských horách a postavili na ní moderní...
Sen o bydlení v Praze. Mladá rodina ukázala skvělou proměnu podkroví
Podkrovní byt v širším centru Prahy a nedaleko Prokopského údolí si vyhlédla pro život mladá rodina. Kompletní rekonstrukce se ujala designérka Adéla Bačová, která prostor přizpůsobila potřebám...
Tohle se vážně nepovedlo. Slavné mrakodrapy, které málem způsobily tragédii
S bydlením v mrakodrapu si spojujeme exkluzivní zážitky, ale mořská nemoc k nim zpravidla nepatří. Bohužel právě tímhle se proslavila 240 metrů vysoká John Hancock Tower v Bostonu. Šedesátipatrový...
Prodej čerstvě zkolaudovaného RD 4+kk s prostornou garáží a zahradou, Praha 9 Újezd nad Lesy
Lomecká, Praha 9 - Újezd nad Lesy
24 950 000 Kč
Stálo to hodně, ale nelitují. U Slezské Harty si postavili vysněnou roubenku
Majitelé původně hledali místo pro útěky z centra Ostravy. Na břehu přehrady Slezská Harta nakonec postavili roubenku, ve které se snoubí tradiční řemeslo s moderním komfortem. Stavba sice vyšla...
Pražský byt byl pro mě nuda, říká Izabela Sternberg. Dnes bydlí v nevytopené tvrzi
Jaké to je, když se komtesa přestěhuje z krásného zámku do ruiny prastaré tvrze? Proč se v ní sama nikdy nebála? Hledala si manžela mezi „modráky“? Jak se na šlechtu dívá česká společnost? Jaké...