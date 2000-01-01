náhledy
Luxusní bydlení bez sousedů je k mání na severozápadě Skotské vysočiny. Opulentní panství Runie & Keanchulish Estate nabízí vlastní pláže, dramatické útesy a zhruba 3 200 hektarů pozemků. Jedinou drobnou překážkou je cena – tato nemovitost totiž stojí v přepočtu zhruba 128 milionů korun.
Autor: Profimedia.cz
Interiér ložnic zachovává charakter skotského venkovského sídla. Dominují mu masivní dřevěné podlahy, vysoké stropy a jednoduchý, nadčasový nábytek.
Autor: Profimedia.cz
Půdorys hlavní kamenné rezidence je navržen spíše jako tradiční skotská venkovská usedlost než okázalé šlechtické sídlo. Dům má dvě podlaží a jeho dispozice odděluje reprezentativní společenské prostory od soukromé obytné části.
Autor: Profimedia.cz
Kolem Runie & Keanchulish Estate se rozprostírá krajina vyznačující se drsnou krásou.
Autor: Profimedia.cz
Pozemky se táhnou od mořského pobřeží až do nadmořské výšky 650 metrů na hřebeni hory Ben Mor Coigach.
Autor: Profimedia.cz
K hlavnímu stavení náleží tradiční kamenná chata a moderní bungalov, který se využívá jako rekreační ubytování.
Autor: Profimedia.cz
Kromě písečných pláží čekají na nového majitele také divoké útesy, řeka, louky a výhledy na jedny z nejznámějších vrcholů skotské divočiny.
Autor: Profimedia.cz
Pokud máte trable se sousedy, panství Runie & Keanchulish Estate by pro vás bylo ideálním řešením.
Autor: Profimedia.cz
Rozlehlé vřesoviště, mokřady a horské stráně jsou domovem jelenů, vyder, lišek i vzácných mořských orlů běloocasých. Pobřežní vody navíc občas navštěvují tuleni, delfíni nebo vydry lovící mezi skalami.
Autor: Profimedia.cz
Z vyšších částí panství lze za dobré viditelnosti obdivovat některé z nejznámějších hor severozápadního Skotska, například Stac Pollaidh, Suilven nebo Cul Mor. Jejich výrazné siluety patří k ikonám Skotské vysočiny.
Autor: Profimedia.cz
Okolí patří k nejméně osídleným částem Skotska. Díky tomu si uchovalo svůj původní charakter – nenajdete tu průmyslové stavby ani rozsáhlou zástavbu, jen nekonečné vřesoviště, horské štíty a divoké pobřeží formované větrem a Atlantikem.
Autor: Profimedia.cz
Krajina kolem panství patří k nejstarším v Evropě. Skalní masivy severozápadní Skotské vysočiny vznikaly před stovkami milionů let a geologové sem jezdí zkoumat jedinečné horniny, které pomáhají odhalovat historii Země.
Autor: Profimedia.cz
Díky minimálnímu světelnému znečištění patří okolí mezi nejlepší místa ve Skotsku pro pozorování hvězd. Za jasných nocí je dobře viditelná Mléčná dráha a během zimních měsíců se zde občas objeví i polární záře.
Autor: Profimedia.cz
Příjezdová cesta se vine podél pobřeží a přes vřesoviště s výhledy na záliv Ardmair a okolní hory. Právě tato silnice patří mezi oblíbené vyhlídkové trasy severozápadního Skotska a často ji využívají turisté mířící po slavné trase North Coast 500.
Autor: Profimedia.cz
Místní řeka Runie River, která protéká panstvím a ústí do zálivu Ardmair, je jedním z jeho nejcennějších přírodních prvků. Každý rok do ní z moře táhnou atlantičtí lososi a mořští pstruzi, díky čemuž patří mezi vyhledávané revíry sportovních rybářů.
Autor: Profimedia.cz