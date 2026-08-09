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Bez lidí a s vlastní pláží. V nádherném koutě Skotska je k mání pohádkové sídlo

Klára Lyons
Luxusní bydlení bez sousedů je k mání na severozápadě Skotské vysočiny.... Hlavní sídlo má devět ložnic a obytnou plochu zhruba 430 metrů čtverečních. Interiér je zařízený v tradičním venkovském stylu. Panství leží u zálivu Ardmair nedaleko městečka Ullapool v oblasti Wester Ross. V obývacím pokoji nechybí krb a obrazy s venkovskou tematikou. Interiér ložnic zachovává charakter skotského venkovského sídla. Dominují mu... Půdorys hlavní kamenné rezidence je navržen spíše jako tradiční skotská... Kolem Runie & Keanchulish Estate se rozprostírá krajina vyznačující se drsnou... Pozemky se táhnou od mořského pobřeží až do nadmořské výšky 650 metrů na... K hlavnímu stavení náleží tradiční kamenná chata a moderní bungalov, který se... Kromě písečných pláží čekají na nového majitele také divoké útesy, řeka, louky... Pokud máte trable se sousedy, panství Runie & Keanchulish Estate by pro vás...
Luxusní bydlení bez sousedů je k mání na severozápadě Skotské vysočiny. Opulentní panství Runie & Keanchulish Estate nabízí vlastní pláže, dramatické útesy a zhruba 3 200 hektarů pozemků. Jedinou drobnou překážkou je cena – tato nemovitost totiž stojí v přepočtu zhruba 128 milionů korun.

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