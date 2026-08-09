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Z nejhorší panelákové dispozice mají v Praze krásné 4+kk. Získali pokoj navíc
Majitelé bytu 3+1 na pražských Roztylech si přáli získat jeden pokoj navíc. Jejich bydlení totiž představovalo jednu z nejméně praktických dispozic, co soustava T06B nabízí. Tento požadavek ostatně...
Češka o životě v Turecku. Překvapí ceny energií, přístup k hygieně i role žen
Když se Češka Vendy přestěhovala za svým tureckým manželem do Ankary, čekala ji řada překvapení. Prostorné byty, oddělené kuchyně, důraz na pohostinnost i přísná pravidla čistoty. Dnes už dobře ví,...
Zachránili roubenku v Doksech. Našli zasypanou nádrž, ze které mají fajn bazén
Karla s manželem prodali rodinné dědictví a vyrazili za snem o vlastní roubence. První volba v ikonickém Kryštofově Údolí sice na poslední chvíli padla, další pátrání ve vzdálenějších lokalitách se...
Satelit odmítli, zvolili Podkrkonoší. Zakopali skleník a zeleninu už nekupují
Petra s manželem žije v rodné vísce v dvougeneračním domě nedaleko Trutnova. Energii, kterou ušetřili při rekonstrukci domu, namířili na vytvoření vysněné zahrady. Díky zapuštěnému skleníku a mnoha...
Z domu za Prahou utekli do bytu na Smíchově. Relaxační zahradu mají na střeše
Každodenní dojíždění je přestalo bavit. Rodina se dvěma dětmi proto opustila rodinný dům za Prahou a přesídlila do nově vznikající čtvrti na pražském Smíchově. O kontakt s přírodou však nepřišla –...
Bez lidí a s vlastní pláží. V nádherném koutě Skotska je k mání pohádkové sídlo
Luxusní bydlení bez sousedů je k mání na severozápadě Skotské vysočiny. Opulentní panství Runie & Keanchulish Estate nabízí vlastní pláže, dramatické útesy a zhruba 3 200 hektarů pozemků. Jedinou...
Sháněli jen zahradu. Nakonec ve Zlíně postavili dvě maskované dřevostavby
Dřevostavba obložená cihlami je rarita sama o sobě. Když na okraji Zlína objevíte na jednom pozemku hned dva takové domy, nejde se nezastavit. Za jejich realizací stojí neobvyklý koncept a silný...
Vyměnili Prahu za Apulii. Z prodeje bytů postavili snovou vilu v olivovém háji
Designérka Markéta Killi s manželem Larsem ze Studia Urban Interior proměnili prodej dvou pražských nemovitostí ve snovou investici. V italské Apulii postavili uprostřed stoletého olivového háje...
Z domu za Prahou utekli do bytu na Smíchově. Relaxační zahradu mají na střeše
Každodenní dojíždění je přestalo bavit. Rodina se dvěma dětmi proto opustila rodinný dům za Prahou a přesídlila do nově vznikající čtvrti na pražském Smíchově. O kontakt s přírodou však nepřišla –...
Sousedé se opalují nazí, malé vnučky přihlížejí. Můžou si dělat, co chtějí?
Sousedka a její partner se opalují na svém dvoře nazí. Jsme v řadovce a do dvorů si vidíme. Vnučky se k nám chodí koupat do bazénu. Několikrát jsme sousedy upozorňovali, že se nám to nelíbí, ale oni...
Češka o životě v Turecku. Překvapí ceny energií, přístup k hygieně i role žen
Když se Češka Vendy přestěhovala za svým tureckým manželem do Ankary, čekala ji řada překvapení. Prostorné byty, oddělené kuchyně, důraz na pohostinnost i přísná pravidla čistoty. Dnes už dobře ví,...
Hrad Kokořín před zánikem zachránili Špačkovi. Dnes mu opět vracejí duši
Kokořín přežil staletí i vlastní zkázu. Středověká pevnost je ukrytá mezi pískovcovými věžemi, obklopená tichými roklemi a lesy. Kokořín je místo, které vypadá jako vystřižené z romantické ilustrace...
Rocker s šátkem ze SuperStar je pryč. David Spilka zakotvil s rodinou v Olomouci
Zpěvák, hudební producent a skladatel David Spilka už dávno není jen rocker s šátkem, kterého si diváci pamatují ze SuperStar. Dnes je jeho světem hlavně nahrávací DS studio v Olomouci, kde tráví...
Zachránili roubenku v Doksech. Našli zasypanou nádrž, ze které mají fajn bazén
Karla s manželem prodali rodinné dědictví a vyrazili za snem o vlastní roubence. První volba v ikonickém Kryštofově Údolí sice na poslední chvíli padla, další pátrání ve vzdálenějších lokalitách se...
Satelit odmítli, zvolili Podkrkonoší. Zakopali skleník a zeleninu už nekupují
Petra s manželem žije v rodné vísce v dvougeneračním domě nedaleko Trutnova. Energii, kterou ušetřili při rekonstrukci domu, namířili na vytvoření vysněné zahrady. Díky zapuštěnému skleníku a mnoha...
Prodej bytu 2+1 s lodžií (66,22 m2) - Palackého třída 198/72, Brno - Královo Pole
Palackého třída, Brno - Královo Pole
7 250 000 Kč
Za bydlení dá 5 400 měsíčně. Mladá žena prozradila návod, jak brutálně ušetřit
Zatímco spousta lidí vydá za nájem polovinu výplaty, Britka Amber Poweová platí za bydlení v přepočtu jen 5 400 korun měsíčně. Žije přitom v srdci krásné jezerní oblasti Lake District. Díky...
Z nejhorší panelákové dispozice mají v Praze krásné 4+kk. Získali pokoj navíc
Majitelé bytu 3+1 na pražských Roztylech si přáli získat jeden pokoj navíc. Jejich bydlení totiž představovalo jednu z nejméně praktických dispozic, co soustava T06B nabízí. Tento požadavek ostatně...