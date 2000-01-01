Za zdmi historické zahrady z roku 1790 stojí neobyčejný dům pojmenovaný Garden House.
Nemovitost připomínající obří skleník najdete v anglické obci Westhorpe nedaleko města Newark-on-Trent.
Nyní je na prodej za 1,5 milionu liber, v přepočtu za 42,6 milionu korun.
Zajímavou vilu nabízí realitní kancelář Smith & Co Estates na svých webových stránkách: smithandcoestates.co.uk.
Šestipokojová rezidence připomíná obří skleník.
Nemovitost je šetrná k životnímu prostředí.
Dům byl dokončený v roce 2000.
Stavba je postavená z železobetonu, ocelových nosníků, cihel a masivního dubu.
Majitelé instalovali na střechu fotovoltaické panely.
Kvalitní izolační skla s inertním plynem chrání budovu proti přehřátí.
Topení je podlahové.
Zahrada se rozkládá na ploše velké 2 023 metrů čtverečních.
Interiér kombinuje vzdušnost, dřevěné prvky a otevřené prostory s důrazem na rodinný život.
Příjemná vstupní hala s vysokými stropy a měkkým světlem udává elegantní tón celé rezidenci.
Srdcem domu je kuchyň.
Chytře uspořádané kuchyňské skříňky se umí proměnit ve schody.
„Skříňkové“ schody směřují k velkému střešnímu oknu, které vede na skrytou střešní terasu.
Kuchyň plynule přechází do obývací části se vstupem na terasu a dál do zahrady.
Další francouzské dveře se otevírají k jezírku s nášlapnými kameny, které vedou dál do zahrady.
V útulném obývacím pokoji jsou krbová kamna.
Nechybí ani střešní terasa s výhledem do okolí.
Působivé schody z masivního dubu vedou ze vstupní haly.
K domu patří kryté garážové stání pro tři auta.
Další místo je v klasické garáži, parkovat se může i na dlážděné ploše.
Novým majitelům bude dělat radost i jezírko.
Hlavní vstup do zahrady s obytným skleníkem vypadá tajemně.
Tento výjimečný dům propojuje architektonickou eleganci s venkovským klidem a moderním životním stylem.
Garden House je ideální pro rodinu, která hledá styl, komfort a propojení s přírodou
