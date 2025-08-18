Myslíte si, že je to skleník? Podívejte se dovnitř neuvěřitelného domu

Lenka Weberová
Za zdmi historické zahrady z roku 1790 stojí neobyčejný dům pojmenovaný Garden House. Nemovitost připomínající obří skleník najdete v anglické obci Westhorpe nedaleko města Newark-on-Trent. Nyní je na prodej za 1,5 milionu liber, v přepočtu za 42,6 milionu korun.
Za zdmi historické zahrady z roku 1790 stojí neobyčejný dům pojmenovaný Garden... Nemovitost připomínající obří skleník najdete v anglické obci Westhorpe... Nyní je na prodej za 1,5 milionu liber, v přepočtu za 42,6 milionu korun. Zajímavou vilu nabízí realitní kancelář Smith & Co Estates na svých webových... Šestipokojová rezidence připomíná obří skleník. Nemovitost je šetrná k životnímu prostředí. Dům byl dokončený v roce 2000. Stavba je postavená z železobetonu, ocelových nosníků, cihel a masivního dubu. Majitelé instalovali na střechu fotovoltaické panely. Kvalitní izolační skla s inertním plynem chrání budovu proti přehřátí. Topení je podlahové. Zahrada se rozkládá na ploše velké 2 023 metrů čtverečních.

