Myslíte si, že je to skleník? Podívejte se dovnitř neuvěřitelného domu
Brad Pitt si pořídil luxusní sídlo v Hollywood Hills od slavného rockera
Slavný herec Brad Pitt si koupil podle amerických médií za 12 milionů dolarů, v přepočtu za 253 milionů korun, sídlo v Hollywood Hills v Kalifornii.
Dostupné bydlení. Moderní kontejner má koupelnu i kuchyň a nabízí důstojný život
Netradiční projekt sociálního bydlení v Kansasu cílí na ty nejpotřebnější. Lidi, kteří žijí bez domova. V době pandemie covidu-19 jim vesnice sestavená z kontejnerů zajistila bezpečí. A po pandemii...
U Zlína si postavili osudový srub. Bydlení bez starostí si nemohou vynachválit
„Původně jsem chtěl roubenku,“ začíná své vyprávění Richard. „Pak jsem se ale nadchnul pro srub.“ Jenže cesta k vlastní masivní dřevostavbě nebyla bez zádrhelů.
Vysnili si malou minimalistickou chatu na Valašsku, přidali k ní i saunu
Malá chata Bebech ve valašských kopcích představuje strohou architekturu, ovšem v nadstandardním provedení, s pečlivě dotaženými detaily. Stojí za ní mladý pár Jana a David ze Zlína. Samotná návrh...
Špičková proměna bytu v Praze. Vzdušný prostor je nyní příjemně zemitý
Byt v Tusarově ulici v Praze prošel velmi zdařilou proměnou. Prostor velký 73 metrů čtverečních je díky architektkám Kateřině Průchové a Petře Ciencialové příjemně zemitý a nádherně vzdušný.
Byt po geniálním umělci v pražském domě Diamant rozzářila skvělá světla
Kubistický dům Diamant v centru Prahy postavil už v roce 1912 architekt Emil Králiček. Řadu let jej vlastnil geniální umělec Adolf Hoffmeister. Jedinečný apartmán s původním funkcionalistickým...
Vila na Mykonosu je ztělesněním ideálního místa pro odpočinek i zábavu
The Cape, jedna z nejexkluzivnějších vil na Mykonosu, je zasazená do dechberoucí krajiny. Ztělesňuje moderní luxus, který harmonicky ladí s tradiční řeckou estetikou: bílé omítnuté stěny, měkké a...
Luxusní sídlo uvěznilo slavnou dvojici. Sesuvy půdy a voda znemožňují prodej
Charles a Patricia Lesterovi, manželé a designérská dvojice, která oblékala slavné hvězdy, si před lety pořídili zchátralé sídlo s 20 ložnicemi za pouhých 9 tisíc liber. Nyní má dům ve Walesu hodnotu...
Starý dům v Provence omládl o 200 let. Historii si však zachoval
Veškeré kouzlo Provence a jižní Francie najdete v měšťanském domě v Eyguières z roku 1820. Navazuje na architektonické styly typické pro danou dobu a region: má orientaci východ–západ, vysoká a...
Základní škola v Šeberově v Praze je hvězdou mezi jinými
Zanedlouho začne nový školní rok. O tom, zda se bude dětem ve škole líbit, rozhoduje i její vzhled. V pražské městské části Šeberov se bát nemusí, výsledkem přístupu všech zúčastněných je moderní...
Vilu uvnitř chrání černý býk, přírodu zastupuje zelený mech. Inspirujte se
Vilu Ostrava lze označit také jako „galerii prostupující domem“. Byla navržena ze tří jednoduchých objemů s důrazem na detail, kvalitní materiály i nejmodernější technologie. Použité materiály...