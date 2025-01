Přešíval kalhoty ze sekáčů, vydělal si na porsche. Má aut plný sklad

Walkerova auta se objevila v dokumentech, videohrách, a dokonce i na botách Nike, v rámci spolupráce oslavující jeho nejslavnější auto, 911 T z roku 1971 známé jako „277“.

Magnus Walker je britský módní návrhář a sběratel automobilů. V roce 1986 se usadil ve Spojených státech amerických.

Za posledních 24 let byla Walkerova velkolepá sbírka vozů Porsche umístěna v jeho jedinečném skladišti Downtown LA, které také posloužilo jako filmové místo pro řadu reklam a videí i filmů pro hvězdy jako Kevin Costner, Mary J. Blige, Heidi Klum, Eagles i další.

Teď však Magnus Walker, který někdy svým vzhledem působí jako bezdomovec, nabídl svůj ikonický sklad umění a aut k prodeji za 20 milionů dolarů. S vozy neobchoduje, nyní však naznačil, že i ony mohou být k dispozici, samozřejmě za správnou cenu.

Unikátní sklad

Dvoupatrová budova postavená v roce 1905 se rozkládá na 2 650 m2 hned na třech pozemcích. Každý centimetr pozemku Arts District byl promyšleně navržený jako kreativní plátno.

Vstup vede přes oplocený dvůr s parkovištěm pro 12 aut. Uvnitř najdete odhalené cihlové zdi, staré patinované dřevěné podlahy, vysoké stropy s několika střešními okny a masivní špaletová okna s impozantním výhledem na město. Provozní nákladní výtah vás vyveze do druhého patra nebo na střechu, odkud se nabízí panoramatický výhled na LA.

Jedním z nejpůsobivějších aspektů nemovitosti je její svěží zahrada s úchvatnými popínavými rostlinami a voňavým nočním kvetoucím jasmínem. Walker říká: „Jedno z mých oblíbených míst je to, čemu říkáme zahrada, ale ve skutečnosti je to stará průmyslová železniční vlečka. V 70. letech se dodávky do budovy stále realizovaly s pomocí železnice. Když jsme budovu koupili, byla to stará opuštěná nepoužívaná ulička se spoustou harampádí.“

Všechno, co je dnes na zahradě vidět, zasadil s partnerkou před téměř 25 lety. „Nyní je to poklidná, tichá, mystická zahrada, která je, když slunce v 7 hodin ráno zapadne přes zeď, prostě kouzelná,“ dodává pyšně. Ve skladišti Downtown s manželkou řadu let bydleli.

Pečlivě navržené prostory posloužily pro natáčení řady klipů, reklam, ale i filmů.

Čtvrť umělců

Umělecká čtvrť v centru LA je oblast průmyslových skladů, které se proměnily na vzkvétající galerie. Nástěnné malby a muzea přispívají k tvůrčí kultuře místa. Čtvrť, která je domovem mnoha umělců, je také oblíbená u celebrit, nemovitosti v této oblasti vlastní Johnny Depp, Diane Keatonová, Vincent Gallo, Nicolas Cage i další.