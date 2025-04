Středobodem obývacího pokoje je pohodlná sedačka. | foto: TONY ŠTEFUNKO / News and Media / Profimedia, Profimedia.cz

V bratislavském domě žije operní pěvkyně Sisa Sklovská od svatby se svým mužem Jurajem Lelkesem před čtrnácti lety. „Když jsem si manžela brala, nevěřila jsem, že by mohl být zručný. Úplně mě ale překvapil, jaký je kutil. Jednou se mu povedlo spravit plazmovou televizi, na kterou ani technik nestačil,“ chválí svého manžela Sklovská.

Ten je opravdu velkým fanouškem fotbalu a techniky, a tak rád sleduje na velkoplošných obrazovkách několika plazmových televizí svůj oblíbený klub Real Madrid. V tom se ovšem s manželkou, která radši fandí konkurenční Barceloně, moc neshodnou. Kromě plazmových televizí má sídlo ještě jiný než ten technický nádech. Se svým partnerem si potrpí na lesk a luxus, velká kožená sedačka se zlatými polštáři jsou zářným příkladem.

Šelmy hrají v domě prim

Nejvýraznějším motivem domu jsou ovšem kočkovité šelmy. Dům je plný kočičích ozdob, zlatých soch lvů a tygrů anebo třeba povlečení s elegantní černou kočkou. „Kdo mě zná, ví, že kočky miluju a jsou mojí vášní. Za život jsem jich chovala několik. Novým přírůstkům předávám část jména od jejich zesnulých předchůdců. Aktuálně mám tři kocoury, přičemž bengálskému už bude čtrnáct let. Kdyby došlo na rozhodnutí, jestli manžel, nebo kočky, asi tušíte, jak by to dopadlo,“ říká se zvonivým smíchem Sklovská.

Svoji lásku ke kočkám dává najevo i výběrem kousků v šatníku. Často se obléká do overalů se vzorem srsti exotických kočkovitých šelem. Svůj outfit ráda obohacuje doplňky s flitry nebo lesklými kamínky. Mezi takové kousky patří kšiltovka s lesklým nápisem Diva, kterou za svoji pěveckou kariéru jistě je. To jí připomínají i slavní známí.

Tvůrkyně i sběratelka umění

Dům také uvnitř připomíná galerii plnou fotek a obrazů samotné divy Sklovské. „Na několika obrazech jsem já, několik jsem jich já zase nakreslila. No, a ještě jich mám spoustu nepověšených. Nejspíš je manžel pověsí v mém druhém bytě,“ vysvětluje čerstvá doktorka umění.

Kromě technických záležitostí se o domácnost stará energická Sklovská sama. V takových chvílích je manžel ve své pracovně. Té vévodí mohutný dřevěný stůl se zlatou lampou. Součástí pracovny jsou také dvě masivní knihovny, přeplněné knihami.

Sisa je prý novodobý Mičurin

Ve dnech, kdy nemusí nic dělat, se ráda stará o rostliny ve svých zimních zahradách. „Součástí domu jsou i dvě zimní zahrady, v jedné není bohužel dobré světlo a další podmínky pro příznivé pěstování. Když přátelé navštíví druhou, začínají si myslet, že jsem reinkarnace Mičurina,“ říká s pobavením vášnivá pěstitelka.

Právě v druhé zahradě má hned několik druhů orchidejí, růží nebo sukulentů. Návštěvník má zkrátka pocit, jako by byl někde v tropickém deštném pralese.

K odpočinku slouží i velký obdélníkový bazén s průzračnou vodou. Svou velikostí vévodí krásně zastřižené zahradě, která by se mohla rovnat i kvalitě trávy na golfových hřištích. A pro osvěžení svých hostů může nabídnout velkou nabídku toho nejluxusnějšího alkoholu, který lze na Slovensku nalézt.

Článek vznikl pro časopis Rytmus života.