Bydlení Simony Krainové se během let proměňovalo spolu s její kariérou. Ačkoli poznala pařížské apartmány i život v zahraničí, její představa domova vychází z dětství v Havířově. S rodiči a sestrou tam žila v běžném panelákovém bytě o rozloze přibližně šedesát metrů čtverečních.
„Domov pro mě nikdy nebyl o tom, kolik má metrů nebo jak drahé věci v něm jsou. Je hlavně o lidech, se kterými ho sdílíte,“ říká modelka. Právě malý byt, ve kterém rodina žila pohromadě, podle ní ovlivnil její vztah k bydlení i v dospělosti.
Nenabíjí ji příroda, ale město
V šestnácti letech odešla Simona za modelingem do Paříže. První tamní adresu sdílela s dalšími modelkami v rozlehlém apartmánu. Potom si pronajala vlastní apartmán nedaleko Avenue Hoche a později bydlela s tehdejším partnerem v bytě, z jehož kuchyně viděla na katedrálu Notre Dame.
Přestože měnila byty i země, městské prostředí jí zůstalo blízké. „Celý život mě uklidňoval víc ruch města než šumění stromů. Miluju energii měst,“ říká Simona.
K vlastnímu bydlení v Praze se dostala postupně. Společně se zpěvačkou Darou Rolins koupily půdní prostor a každá si v něm začala budovat svůj byt. Když se Rolins později odstěhovala, Krainová její část odkoupila a oba byty propojila. Vznikl tak velkorysejší domov pro ni a její rodinu.
Zásadní proměnou prošel pražský byt při kompletní rekonstrukci. Krainová s rodinou si pro ni vybrala studio Tempus Design. Manželé architektům popsali, jak žijí, co mají rádi a co od bytu potřebují. Pak jim nechali při návrhu i realizaci volnou ruku.
Neobvyklé bylo i načasování prací. Rodina na tři měsíce odjela do Dominikánské republiky a průběžnou podobu interiéru neviděla. Z původního zařízení nezůstalo téměř nic a byt se mezitím stavěl znovu od začátku. Když se rodina vrátila s kufry do Prahy, vstoupila rovnou do hotového prostoru.
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„Byli jsme strašně natěšení, ale výsledek předčil všechno, co jsme si vůbec dokázali představit. Prostě nám spadla brada,“ vzpomíná Krainová. Podle majitelky studia Zuzany Červenkové předcházela realizaci jedna osobní a dvě online schůzky. Pro architekty to znamenalo pracovat bez obvyklých průběžných korekcí od klienta.
Úspěch rekonstrukce měří modelka hlavně tím, jak byt změnil každodenní život rodiny. Schůzky, návštěvy, večeře i večírky dnes podle svých slov raději pořádá doma. „Mně se z toho bytu totiž vůbec nechce,“ dodává.
Spolupráce s architekty později pokračovala také při stavbě rodinného domu v Dominikánské republice. Na rozdíl od pražské rekonstrukce vznikal karibský dům od základů včetně interiéru. Pro Krainovou ale zůstává měřítko stejné: domov má odpovídat lidem, kteří v něm skutečně žijí.
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6. ledna 2026