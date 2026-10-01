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Simona Krainová ukázala své bydlení v Praze. Vzniklo spojením dvou půdních bytů

Klára Lyons
Interiér Simonina bytu souzní s její osobností.

Interiér Simonina bytu souzní s její osobností. | foto: archiv Tempus real estate

Za skutečný domov Simona Krainová považuje pražský byt, který vznikl spojením...
Interiér Simonina bytu souzní s její osobností.
Krainová zdůrazňuje, že dobrý interiér podle ní nemá kopírovat katalog ani...
Krainová zdůrazňuje, že dobrý interiér podle ní nemá kopírovat katalog ani...
48 fotografií
Vyrůstala se sestrou a rodiči v šedesátimetrovém panelákovém bytě, v Paříži sdílela domov s dalšími modelkami a později se dívala z kuchyně na Notre Dame. Za svůj skutečný domov dnes Simona Krainová považuje pražský byt, který vznikl spojením dvou půdních prostor.

Bydlení Simony Krainové se během let proměňovalo spolu s její kariérou. Ačkoli poznala pařížské apartmány i život v zahraničí, její představa domova vychází z dětství v Havířově. S rodiči a sestrou tam žila v běžném panelákovém bytě o rozloze přibližně šedesát metrů čtverečních.

„Domov pro mě nikdy nebyl o tom, kolik má metrů nebo jak drahé věci v něm jsou. Je hlavně o lidech, se kterými ho sdílíte,“ říká modelka. Právě malý byt, ve kterém rodina žila pohromadě, podle ní ovlivnil její vztah k bydlení i v dospělosti.

Nenabíjí ji příroda, ale město

V šestnácti letech odešla Simona za modelingem do Paříže. První tamní adresu sdílela s dalšími modelkami v rozlehlém apartmánu. Potom si pronajala vlastní apartmán nedaleko Avenue Hoche a později bydlela s tehdejším partnerem v bytě, z jehož kuchyně viděla na katedrálu Notre Dame.

Za skutečný domov Simona Krainová považuje pražský byt, který vznikl spojením dvou půdních prostor.
Interiér Simonina bytu souzní s její osobností.
Interiér Simonina bytu souzní s její osobností.
Krainová zdůrazňuje, že dobrý interiér podle ní nemá kopírovat katalog ani slepě následovat trendy. „Domov nemá vypadat jako katalog architekta. Má vypadat jako vy,“ říká.
Krainová zdůrazňuje, že dobrý interiér podle ní nemá kopírovat katalog ani slepě následovat trendy. „Domov nemá vypadat jako katalog architekta. Má vypadat jako vy,“ říká.
48 fotografií

Přestože měnila byty i země, městské prostředí jí zůstalo blízké. „Celý život mě uklidňoval víc ruch města než šumění stromů. Miluju energii měst,“ říká Simona.

K vlastnímu bydlení v Praze se dostala postupně. Společně se zpěvačkou Darou Rolins koupily půdní prostor a každá si v něm začala budovat svůj byt. Když se Rolins později odstěhovala, Krainová její část odkoupila a oba byty propojila. Vznikl tak velkorysejší domov pro ni a její rodinu.

Zásadní proměnou prošel pražský byt při kompletní rekonstrukci. Krainová s rodinou si pro ni vybrala studio Tempus Design. Manželé architektům popsali, jak žijí, co mají rádi a co od bytu potřebují. Pak jim nechali při návrhu i realizaci volnou ruku.

Neobvyklé bylo i načasování prací. Rodina na tři měsíce odjela do Dominikánské republiky a průběžnou podobu interiéru neviděla. Z původního zařízení nezůstalo téměř nic a byt se mezitím stavěl znovu od začátku. Když se rodina vrátila s kufry do Prahy, vstoupila rovnou do hotového prostoru.

Krainová ukázala vilu s bazénem v Dominikánské republice, stavělo se necelý rok

„Byli jsme strašně natěšení, ale výsledek předčil všechno, co jsme si vůbec dokázali představit. Prostě nám spadla brada,“ vzpomíná Krainová. Podle majitelky studia Zuzany Červenkové předcházela realizaci jedna osobní a dvě online schůzky. Pro architekty to znamenalo pracovat bez obvyklých průběžných korekcí od klienta.

Úspěch rekonstrukce měří modelka hlavně tím, jak byt změnil každodenní život rodiny. Schůzky, návštěvy, večeře i večírky dnes podle svých slov raději pořádá doma. „Mně se z toho bytu totiž vůbec nechce,“ dodává.

Spolupráce s architekty později pokračovala také při stavbě rodinného domu v Dominikánské republice. Na rozdíl od pražské rekonstrukce vznikal karibský dům od základů včetně interiéru. Pro Krainovou ale zůstává měřítko stejné: domov má odpovídat lidem, kteří v něm skutečně žijí.

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