Když někdo sní o vlastním domě, většinou si představí vilku se zahradou a bazénem. V Gilbertu v Arizoně v USA ale laťku posunuli o několik levelů výš.
Autor: Jam Press/PCG Agents / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, Profimedia.cz
Za 20 milionů dolarů (430 milionů korun) je tu totiž na prodej sídlo, které připomíná spíš soukromý zábavní park než rodinný dům.
Jakmile nový majitel podepíše kupní smlouvu, získá vilu o rozloze 866 metrů čtverečních.
Hlavní ložnice v domě je podle makléře „gigantická“. Se stěnou se dá hýbat a skleněná část přitom mizí ve zdi. Ložnici tak můžete otevřít a mít dokonalý výhled na terasu.
V sousední koupelně čeká na nového majitele kromě vany také parní sprcha.
Kromě elegantního obytného prostoru patří k vile například garáž pro šest vozů a soukromé kino.
Součástí prodeje je také pánská zašívárna velká 614 metrů čtverečních.
Toto doupě je určené pro zábavu a relaxaci.
Je zde prostorná kuchyň.
Také golfový simulátor…
… a plně vybavená posilovna.
Kdo nechce cvičit, může si zahrát či posedět.
Hosté mají připravené také ubytování.
Na pozemku čeká na nového majitele hala s motokárami a střelnicí.
Motokáry nabízejí nekonečnou venkovní zábavu.
Součástí podzemní střelnice je i pancéřovaná zbrojnice.
K dispozici je také zenová zahrada a skleník s dokonale udržovanou zelení, výběh pro exotická zvířata a jezírka s koi kapry.
Každé jezírko má malou fontánu.
Výhodou je také baseballové hřiště a plnohodnotný basketbalový kurt.
Rezidence nabízí ve velké míře zábavu i odpočinek.
Další nemovitostí jsou lázně s plochou 526 metrů čtverečních.
Zde je masážní místnost a dále…
… oddělené koupelny, místnost na jógu, suchá sauna, pára, lázeňská sprcha a vířivka.
„Takové věci nevidíte každý den, to opravdu ne,“ říká realitní makléř který má prodej luxusního sídla na starosti.
Na pozemku o velikosti 1,8 hektaru je totiž prakticky nemožné se nudit.
Samotnou vilu si v roce 2003 postavil bývalý baseballista Andre Ethier, někdejší hráč MLB z Phoenixu v Arizoně v USA.
Současný majitel ji koupil v roce 2017 za 4,9 milionu dolarů a začal s velkolepou rekonstrukcí a přestavbou. Nyní celý komplex prodává.
Bonus na závěr? „Sídlo se prodává kompletně zařízené,“ říká realitní makléř. Vezmete si zubní kartáček a oblečení a můžete se nastěhovat.
