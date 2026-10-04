Vyrůstal na pražské Floře, a jak sám říká, právě tato část Prahy tvoří celý jeho životní prostor. „Narodil jsem se na Vinohradech, vyrůstal jsem na Floře, chodil tam do školy a bydleli tam všichni moji blízcí. Když jsem si pak hledal první vlastní bydlení, chtěl jsem zůstat co nejblíž,“ vzpomíná Petr Macek.
Když mu bylo osmnáct, narazil při procházce Žižkovem na rozestavěný developerský projekt. V místě dnešního domu tehdy byla jen stavební jáma. Zavolal na číslo z cedule a zjistil, že zbývá poslední volný byt. Rozhodl se okamžitě.
Nájmy ho minuly
„Nikdy jsem nebydlel po podnájmech. Bydlel jsem dlouho u mámy, pracoval jsem už poměrně mladý a rovnou jsem si vzal hypotéku,“ říká dnes s úsměvem. Ve stejném týdnu, kdy dostal klíče od nového bytu, odletěl jako novinář do Las Vegas pátrat po svatbě Karla Gotta.
Když se po deseti dnech vrátil, čekalo ho překvapení. Kamarád, který v bytě mezitím natáčel televizní pořad, nechal prostor prakticky celý zařídit. „Vrátil jsem se z holobytu do skoro hotového bydlení. Dokonce i kuchyň, kterou tu mám dodnes, vznikla tehdy.“
Byt za více než dvacet let několikrát změnil podobu, základní atmosféra ale zůstala stejná. Přestože se nachází jen pár minut od rušného centra Prahy, působí překvapivě klidně. Balkony směřují do zeleně a jen pár kroků od domu začíná park Parukářka. Právě ten byl jedním z důvodů, proč Macek byt koupil. „Vždycky jsem měl psy. Tady nemusím přejít jedinou silnici a jsme okamžitě v parku,“ vysvětluje.
Knížky musí být srovnané
Přestože napsal desítky knih, doma překvapivě nemá klasickou knihovnu. „Všichni mi říkají, že jsem spisovatel bez knihovny,“ vypráví. Ve skutečnosti má svou rozsáhlou sbírku stále v původním pokoji u maminky na Floře. „Mám rád velké, dokonale srovnané knihovny. Když vydavatel pokazí grafiku hřbetu jedné knihy v sérii, úplně mě to rozčiluje,“ přiznává se smíchem. Ve svém současném bytě si nechává jen několik aktuálně rozečtených titulů.
Podobně pragmaticky přistupuje i ke psaní. Romantickou představu autora tvořícího na balkoně s výhledem do zeleně rychle boří. Nejraději píše v redakci. „Doma mám moc věcí, které mě rozptylují. Lednici, televizi, špinavá okna, psa. Strašně snadno prokrastinuju,“ přiznává otevřeně. Vyhovují mu dva velké monitory, pracovní režim a jasně oddělený čas na práci a odpočinek. Když kolegové zjistí, že o víkendu sedí v kanceláři, vědí, že právě vzniká nová kniha.
|
Představitel Péti Bajzy z Bylo nás pět ukázal bydlení: Zachránil dům z roku 1750
A nových projektů má stále dost. Fanoušci Sherlocka Holmese se mohou těšit už na pátou knihu, tentokrát zaměřenou na sexuální zločiny viktoriánské Anglie. „Sherlock se těmto tématům vždycky spíš vyhýbal, tak jsem si řekl, že je prozkoumám,“ vysvětluje autor, který kdysi vyvolal mezi fanoušky slavného detektiva poprask tím, že ze Sherlocka udělal vraha. Dnes už prý tolik šokovat nepotřebuje, i když odvaha mu rozhodně nechybí.
Jeho byt ale nevypovídá jen o knihách a práci. Velkou část interiéru zabralo lego a komiksové artefakty. „Vrátil jsem se ke své dětské vášni. Kupují se dnes krásné stavebnice pro dospělé,“ říká. Právě komiksy ostatně patří k jeho celoživotním zálibám i autorským aktivitám. Nedávno mu vyšel další díl komiksového Péráka.
A pak je tu ještě jeden předmět, který má pro něj zvláštní hodnotu. Podepsaný plakát od Seana Conneryho. Když během civilní služby hlídal školu, ve které slavný herec v noci dotáčel scénu, požádal produkci o podpis.
Plakát se tehdy ztratil. O měsíc později ale někdo zazvonil na vrátnici a předal mu tubus s věnováním přímo od představitele Jamese Bonda. „Prý se Connery po čase ptal, jestli mi ten plakát opravdu doručili,“ vzpomíná Petr Macek. I po letech je vidět, že právě podobné příběhy mají v jeho životě pevné místo.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.