Problémem je i to, že se pánské návštěvy pohybují po domě a my vůbec netušíme, kdo to je. Naposledy své služby ještě vylepšila – když je tma, svítí její okno do noci červeně. Chybí už jen lucerna. Chci problém řešit přes SVJ, byty máme v osobním vlastnictví. Jak mám postupovat? Je možné v bytě provozovat sexuální služby? Myslím si, že ne.

Majiteli popište danou situaci a problémy, které vám sousedka způsobuje. Je velmi pravděpodobné, že on sám nemá tušení, co se v jeho bytě děje.