Téměř každou druhou noc nás (a bohužel i našeho desetiletého syna, který má pokoj hned vedle) budí velmi hlasité projevy jejich intimního života, které trvají klidně i hodinu v kuse, často kolem druhé ráno.
Je to nesmírně nepříjemné. Člověk se pak ráno stydí je potkat u popelnic, protože o jejich soukromí ví víc, než by kdy chtěl. Manžel už zkoušel demonstrativně zakašlat nebo pustit nahlas televizi, aby pochopili, že je slyšíme, ale vůbec to nepomáhá.
Jak jim to říct a přitom nezemřít studem, aby to mezi námi úplně nepokazilo vztahy?