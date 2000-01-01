náhledy
Charles a Patricia Lesterovi, manželé a designérská dvojice, která oblékala hvězdy jako Barbru Streisandovou nebo Adele, si před lety pořídili zchátralé venkovské sídlo s dvaceti ložnicemi za pouhých 9 tisíc liber.
Autor: Tom Wren / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Ohromující venkovský dům je památkově chráněnou budovou II. stupně.
Autor: Tom Wren / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Nemovitost pochází pravděpodobně z doby kolem roku 1690.
Autor: Tom Wren / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Sídlo se nachází v malebné oblasti Llanfoist ve Walesu, poblíž města Abergavenny.
Autor: Tom Wren / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Ve 20. letech minulého století prošla nemovitost přestavbou. Tehdy byla rozdělena na více částí.
Autor: Tom Wren / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Svůj původní šarm si ale nemovitost zachovala do dnešních dnů.
Autor: Tom Wren / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Charles a Patricia se těšili, že sídlo v seniorském věku prodají a budou si užívat zaslouženého odpočinku.
Autor: Tom Wren / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Bohužel se ovšem dostali do nepříjemné pasti.
Autor: Tom Wren / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Kvůli častým sesuvům půdy a únikům vody z přilehlého kanálu, který vede u jejich domu, nemohou svůj domov už roky prodat.
Autor: Tom Wren / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Nemovitost se nachází na úbočí, kde se terén neustále posouvá.
Autor: Tom Wren / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Podmáčená půda ohrožuje základy i stabilitu celého objektu.
Autor: Tom Wren / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Hodnota sídla na papíře raketově vzrostla, ale ve skutečnosti se dům změnil v krásné, ale neprodejné vězení.
Autor: Tom Wren / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz
Dům s duší a historií se stal jejich celoživotním projektem, který milují.
Autor: Tom Wren / SWNS / SWNS / Profimedia, Profimedia.cz