Luxusní sídlo uvěznilo slavnou dvojici. Sesuvy půdy a voda znemožňují prodej

Lenka Weberová
Charles a Patricia Lesterovi, manželé a designérská dvojice, která oblékala slavné hvězdy, si před lety pořídili zchátralé sídlo s 20 ložnicemi za pouhých 9 tisíc liber. Nyní má dům ve Walesu hodnotu 1,2 milionu liber, v přepočtu 34 milionu korun. Jenže kvůli častým sesuvům půdy je neprodejný.
Charles a Patricia Lesterovi, manželé a designérská dvojice, která oblékala... Ohromující venkovský dům je památkově chráněnou budovou II. stupně. Nemovitost pochází pravděpodobně z doby kolem roku 1690. Sídlo se nachází v malebné oblasti Llanfoist ve Walesu, poblíž města... Ve 20. letech minulého století prošla nemovitost přestavbou. Tehdy byla... Svůj původní šarm si ale nemovitost zachovala do dnešních dnů. Charles a Patricia se těšili, že sídlo v seniorském věku prodají a budou si... Bohužel se ovšem dostali do nepříjemné pasti. Kvůli častým sesuvům půdy a únikům vody z přilehlého kanálu, který vede u... Nemovitost se nachází na úbočí, kde se terén neustále posouvá. Podmáčená půda ohrožuje základy i stabilitu celého objektu. Hodnota sídla na papíře raketově vzrostla, ale ve skutečnosti se dům změnil v...

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Brad Pitt si pořídil luxusní sídlo v Hollywood Hills od slavného rockera

Slavný herec Brad Pitt si koupil podle amerických médií za 12 milionů dolarů, v přepočtu za 253 milionů korun, sídlo v Hollywood Hills v Kalifornii.

U Zlína si postavili osudový srub. Bydlení bez starostí si nemohou vynachválit

„Původně jsem chtěl roubenku,“ začíná své vyprávění Richard. „Pak jsem se ale nadchnul pro srub.“ Jenže cesta k vlastní masivní dřevostavbě nebyla bez zádrhelů.

Vysnili si malou minimalistickou chatu na Valašsku, přidali k ní i saunu

Malá chata Bebech ve valašských kopcích představuje strohou architekturu, ovšem v nadstandardním provedení, s pečlivě dotaženými detaily. Stojí za ní mladý pár Jana a David ze Zlína. Samotná návrh...

Český herec se v Americe proslavil i jako politik na Divokém západu

Málo se ví, že západní údolí San Fernando proslavil český herec František „Franz“ Lederer. Oblast se stala ve 20. století sídlem Charlese Mansona a jeho gangu Rodina. Proslavili se vraždou herečky...

Špičková proměna bytu v Praze. Vzdušný prostor je nyní příjemně zemitý

Byt v Tusarově ulici v Praze prošel velmi zdařilou proměnou. Prostor velký 73 metrů čtverečních je díky architektkám Kateřině Průchové a Petře Ciencialové příjemně zemitý a nádherně vzdušný.

Luxusní sídlo uvěznilo slavnou dvojici. Sesuvy půdy a voda znemožňují prodej

Charles a Patricia Lesterovi, manželé a designérská dvojice, která oblékala slavné hvězdy, si před lety pořídili zchátralé sídlo s 20 ložnicemi za pouhých 9 tisíc liber. Nyní má dům ve Walesu hodnotu...

15. srpna 2025

Vysnili si malou minimalistickou chatu na Valašsku, přidali k ní i saunu

Malá chata Bebech ve valašských kopcích představuje strohou architekturu, ovšem v nadstandardním provedení, s pečlivě dotaženými detaily. Stojí za ní mladý pár Jana a David ze Zlína. Samotná návrh...

15. srpna 2025

U Zlína si postavili osudový srub. Bydlení bez starostí si nemohou vynachválit

„Původně jsem chtěl roubenku,“ začíná své vyprávění Richard. „Pak jsem se ale nadchnul pro srub.“ Jenže cesta k vlastní masivní dřevostavbě nebyla bez zádrhelů.

14. srpna 2025

Starý dům v Provence omládl o 200 let. Historii si však zachoval

Veškeré kouzlo Provence a jižní Francie najdete v měšťanském domě v Eyguières z roku 1820. Navazuje na architektonické styly typické pro danou dobu a region: má orientaci východ–západ, vysoká a...

14. srpna 2025

Brad Pitt si pořídil luxusní sídlo v Hollywood Hills od slavného rockera

Slavný herec Brad Pitt si koupil podle amerických médií za 12 milionů dolarů, v přepočtu za 253 milionů korun, sídlo v Hollywood Hills v Kalifornii.

13. srpna 2025

Základní škola v Šeberově v Praze je hvězdou mezi jinými

Zanedlouho začne nový školní rok. O tom, zda se bude dětem ve škole líbit, rozhoduje i její vzhled. V pražské městské části Šeberov se bát nemusí, výsledkem přístupu všech zúčastněných je moderní...

13. srpna 2025

Špičková proměna bytu v Praze. Vzdušný prostor je nyní příjemně zemitý

Byt v Tusarově ulici v Praze prošel velmi zdařilou proměnou. Prostor velký 73 metrů čtverečních je díky architektkám Kateřině Průchové a Petře Ciencialové příjemně zemitý a nádherně vzdušný.

12. srpna 2025

Vilu uvnitř chrání černý býk, přírodu zastupuje zelený mech. Inspirujte se

Vilu Ostrava lze označit také jako „galerii prostupující domem“. Byla navržena ze tří jednoduchých objemů s důrazem na detail, kvalitní materiály i nejmodernější technologie. Použité materiály...

12. srpna 2025

Bydlení v nebytovém prostoru. Populární řešení skrývá řadu nečekaných problémů

Chceme dceři koupit, jak se dnes říká, startovací byt. Cenově dostupné jsou nebytové prostory, které se prodávají jako atypický byt nebo ateliér. Má bydlení v takovém „bytě“ nějaká rizika?

11. srpna 2025

Vila na kopci s výhledy, které jen tak neuvidíte. Španělé prostě umějí žít

Vila Tai, zasazená do malebné krajiny La Reserva ve španělském Sotogrande, je působivým příkladem současné architektury. Stojí na kopci a díky této poloze nabízí úchvatný výhled na Středozemní moře....

11. srpna 2025

Fantastická záchrana. Hromadu kamení proměnili v parádní víkendové bydlení

Kamenná ruina stará 300 let se stala základem pro neobvykle řešené rekreační bydlení. Na ostrůvku Eriskay, nedaleko skotské vesnice Glenfinnan, proměnili architekti hromadu kamení v rekreační obydlí,...

10. srpna 2025

Český herec se v Americe proslavil i jako politik na Divokém západu

Málo se ví, že západní údolí San Fernando proslavil český herec František „Franz“ Lederer. Oblast se stala ve 20. století sídlem Charlese Mansona a jeho gangu Rodina. Proslavili se vraždou herečky...

9. srpna 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.