Vjela do mě nová životní energie, říká raper Dorian. V bytě s ním žije zelený Kůň

Partička se do bytu nedaleko Bulovky nastěhovala v prosinci. Zátěžovou zkouškou pro dobré sousedské vztahy byl proto Silvestr. „Rovnou jsem šel za sousedy a dal jim svoje číslo, kdyby je náš mejdan rušil. Nikdo nevolal, nikdo nepřišel. A to tu bordel byl,“ přiznává Dorian, kterého do první ligy české rapové scény vystřelilo hlavně album Dori Dori Dori.

Do Libně se původně rockový bubeník přestěhoval ze Žižkova. „Bydlelo nás pět v malém bytě. Měl jsem jen jedno malé okno. Tenhle byt, to je jiná. Spousta oken, celý den nám sem svítí sluníčko,“ libuje si Dorian. Čtvrť ho oslovila i klidem. „Bydlí tu hlavně rodiny, je tu ticho. Po tom, co jsme se sem nastěhovali, do mě vjela nová životní energie,“ raduje se blonďatý čahoun, který nedávno dokončil nové album. K tomu se ale ještě dostaneme.

Místo věšáku motorka

Byt na první dojem působí jako doupě mladé party. Myšleno v tom dobrém slova smyslu. Obýváku s vysokým stropem vévodí odstavený chopper. Elektrická motorka byla pro Doriana tak trochu úlet. „Když jsem začal koncertovat, měl jsem plnou kapsu peněz, tak jsem si koupil tuhle věc,“ ukazuje raper na motorku s taškou plnou kytek zavěšenou na řídítkách. V galerii moderního umění by to byl exponát, tady je to prostě stojánek. „Dojel jsem s ní z obchodu domů, přes pandemii ale stála dva roky ve studené garáži, nejspíš v ní něco zrezlo,“ krčí rameny Dorian.

Podobný příběh má i čtvrtý člen domácnosti, samička chameleona. „Říkám jí Kůň, dneska je to s tím pohlavím stejně jedno,“ směje se pan domácí. Domů si ji donesl z procházky Žižkovem. Kousek od tehdejšího bytu šel kolem zverimexu, a bylo. „Mám ji už dva roky, jsou údajně nároční na chov, ale já se o ni nijak extra nestarám,“ přiznává Dorian.

Ze Žižkova si do libeňského bytu dovezl také stůl s dřevěnou deskou plnou malůvek a podpisů. „Každý si může vzít fixu a nakreslit tam, co chce. Vypadá to jako bordel, ale je to taková trochu kronika. Funguje už několik let. Měl jsem ho v Nuslích, v Hájích, na Strašnické i na Žižkově. Je to těžce putovní stůl,“ směje se Dorian.

Šifry mistra Doriana

Počmáraná... pardon, pokreslená, je i zeď. Dorian kdysi přemýšlel o grafické škole. Kreslení ho vždy bavilo. Na papír si narýsoval síť a do ní tvořil, tu samou síťku pak překreslil na zeď. To už ale v desetinásobném měřítku. Podobně tvoří i teď. Místo čtverečků na papíře ale používá modernější metodu. Díky projektoru The Freestyle si na zeď promítne výtvor z Photoshopu a ten pomocí fixů obkresluje. Zatím zeď zdobí třeba nápis OSN, což je název alba, které dal dohromady s bratrem a svým producentem. Ostatně Grey256 a Maxipejsek jsou i Dorianovi spolubydlící.

Mimochodem, tahle parta plánuje i speciální show na majálesy. Tu původně chtěli předvést už na křestu OSN, ale kvůli trablům s technikou ze show sešlo. Proto si to kluci chtějí vynahradit právě na jarních koncertech. Z brněnského majálesu, který je v plánu 7. května, by měla vzniknout i živá deska.

Pro fanoušky byla zajímavá i propagace Dorianova merche k nedávnému albu. Raper k ní totiž využil Youtube Shorts. Díky nástroji od Googlu dal přes krátká videa nahlédnout do zákulisí tvorby celého merche. „První video bylo o tom, jak se merch navrhuje, druhý jak se tiskne, pak jak ho balíme a tak dále,“ popisuje videa Dorian.

Zpět ale k bytu! Kromě nápisu na zdi tu na album OSN odkazují i další obrázky. Na zdi najdete třeba i Chipa a Dalea z obalu alba. Postavičky od Walta Disneyho jsou ale krapet vylepšené. Mimo jiné mají na těle tetování. Opět jde o dílo mistra Doriana.

Evropské metropole jako kulisy

Ten má podobných uměleckých nápadů hned několik. Na malou dovolenou do Berlína si proto vzal i zmiňovaný projektor The Freestyle. Ulice hlavního města Německa díky tomu posloužily jako kulisy pro plánovaný klip. „Kamkoliv v Berlíně namíříš foťák, je to hezký. Projektorem nasvítím různá místa i sebe, a uděláme díky tomu cool video. The Freestyle se mnou pojede i do Paříže a Londýna,“ plánuje raper.

Ten se v létě ještě chystá i na vodu. „Pojedeme Vltavu jako největší Pražáci. Díky projektoru s námi pojede i letní kino. Film Jak dostat tatínka do polepšovny promítnutý na stěnu stanu? Tak na to se těším,“ vyhlíží dovolenou Dorian.

Na léto ale neplánuje jen zábavu. Chce i pořádně pracovat. Nové album má raper už připravené. „Vrátím se do týmu, se kterým jsem udělal album Dori Dori Dori. V polovině léta vyjde první klip a do konce léta druhý, pak vydáme celé album s klipem a následně plánujeme ještě jeden klip,“ vyhlíží Dorian.