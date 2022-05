Bez sluníčka bych to nezvládla, říká modelka Karolína Mališová. Byt sdílí s kamarádkou

Málokdy se zastaví. Kvůli práci hodně cestuje. Pomáhá i doma rodičům s jejich restaurací. Čas věnuje také svému příteli. Aby toho nebylo málo, už stihla vystudovat dvě vysoké školy. Proto je ráda, když občas může vypnout. Třeba u televize. „Netflix a seriály. To je moje. Odložím telefon a relaxuji,“ svěřuje se modelka. Pojďme ale postupně.

Karolína Mališová pochází z Otic u Opavy. Nálepce „holka z vesnice“ se nebrání, jedním dechem ale dodává, že s ruchem velkého města problém nemá. Však do Prahy jezdila už od dvanácti, kdy začala s modelingem. Ve slezském městě mají její rodiče restauraci. Karolína umí v rodinném podniku také přiložit ruku k dílu. Nedávno zrovna v restauraci skončila rekonstrukce. Byla to právě Karolína, která nový interiér navrhla. „Nápady jsem posbírala na svých cestách, chtěla jsem využít hlavně přírodních materiálů. Dřeva a kamene. Zároveň je to celé minimalistické. V Opavě podobnou restauraci nenajdete,“ zve k návštěvě Karolína. Dřív si zde lidé mohli dát spíš českou kuchyni. Nyní se tu servírují i steaky, burgery nebo klidně i nyní hodně populární Buddha bowl.

Že si Karolína umí pohrát s interiérem, bylo jasné, už když se nastěhovala do Radlic. Předtím bydlela s kamarádkami v centru Prahy ve velkém bytě. Její nový domov, kde žije jen s jednou spolubydlící, je ale o dost menší. Při stěhování proto bylo potřeba dostat sem nábytek obou. „Naštěstí jsme zjistily, že se naše styly k sobě hodí,“ směje se Karolína, která do bytu dodala zelenou sedačku. Modrá je pro změnu kamarádčina. Barevné kombinace se nelekejte. Tady k sobě obě decentní sedačky pasují.

Hodně světla a televize! Tyhle dvě „věci“ Karolína v bytě mít prostě musí.

„Neumím si představit, že bych se nastěhovala do zařízeného bytu. Mám ráda, když si mohu bydlení udělat podle sebe,“ prozrazuje modelka a dodává: „Zařizování mě hodně baví, kdybych mohla, tak to tu měním častěji.“ Její moderně zařízený byt zdobí i pár designových kousků. Nepřehlédnutelné jsou lampa ve tvaru žirafy a černobílé obrazy. Své místo tu má také zeleň. „Obrazy jsou vlastně zarámovanými plakáty. Koupila jsem je v obchodě Desenio. Většina dalších věcí je především z německého nábytkového e-shopu Westwing. Ani nevím proč právě z něj, prostě to tak cítím. Když se mi něco líbí, hledám to tak dlouho, dokud to není, přesně jak jsem si to představovala,“ prozrazuje.

Televize nesmí chybět

Možná byste v bytě Karolíny čekali i nějakou trofej. Třeba z dob, kdy dělala atletiku. Nebo možná korunku. Však se modelka pyšní titulem Česká Miss Earth 2015. Tyhle artefakty má ale Karolína schované. Mimochodem, titulů má hned několik, a to i z akademické půdy. Na VŠE vystudovala cestovní ruch a management. Ze Slezské univerzity v Opavě má pro změnu diplom z lázeňství a turismu. „Dodělat vysokou školu pro mě byl vždy základ. Často jsem nestíhala a bála se, že to nezvládnu. Nakonec jsem ale vše udělala vždy v termínu. Jsem na to hrdá,“ svěřuje se Karolína.

Zpět ale k bydlení. Bez dvou „věcí“ si mladá inženýrka neumí svůj byt představit. Tou první je světlo. „Nemá ráda tmavé byty, bez sluníčka bych to nezvládla,“ říká Karolína a dodává: „Taky tu musíme mít televizi. Při sledování seriálů si vždy od všeho odpočinu.“ Fanynka Netflixu sleduje své oblíbené pořady na televizi The Serif od Samsungu. „Mám ráda Bringetonovy a Emily in Paris. A teď netrpělivě čekám na další sérii Kdo zabil Saru?,“ prozrazuje své oblíbené seriály.

Mimochodem, když do jejího obýváku vejdete, ani si hned neuvědomíte, že tu televize je. Bílý designový rám působí nenápadně a v módu Ambiente se navíc televize dokáže přizpůsobit svému okolí. Na první pohled tak působí spíš jako obraz než jako obrazovka. Stačí zvolit některý ze vzorů, a televize se promění v umělecké plátno. The Serif navíc nemusí stát jen u stěny, televize má šmrnc ze všech stran, takže může stát klidně i uprostřed místnosti.

Kromě televizních seriálů má Karolína ještě jednu vášeň, a tou je moře. Však už vyhlíží léto. „Určitě v létě někam s přítelem poletíme, ještě jsme se ale nerozhodli kam. Mamka byla nedávno na Sicílii a bylo to moc hezké. V létě tam bude ale možná až moc velké teplo. Nejspíš tak asi zvolíme Řecko, tam to mám moc ráda, „naznačuje plány na léto Karolína. Na jih se ale vydá ještě o něco dříve. Za pár týdnů se v Miláně koná About You Award. Na slavnostním ceremoniálu, kde ocení nejvlivnější influencery, nesmí Karolína chybět.