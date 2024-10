Herečka Timková ze seriálu Jedna rodina žije s přítelem na Malé Straně

Partneři nějakou dobu hledali bydlení v centru Prahy. Jednou z možností byl byt na Malé Straně, který je zaujal nejvíce. Dům pochází ze 17. století a podobu, jakou má dnes, určila klasicistní přestavba provedená v roce 1881.„Na byt jsem se šla podívat s přítelem a netušila jsem, že by mohl být jednou tak nádherný,“ svěřila se Monika.

V době, kdy ho koupili, vypadal úplně jinak. Byt pod Pražským hradem byl rozčleněný na tři místnosti s kuchyňským koutem. Místo tohoto členění teď uprostřed stojí kostka, která v sobě skrývá kuchyň, koupelnu s toaletou a úložné prostory.

„Kostku uprostřed vymysleli architekti Anna Peteráková a Alex Máslo. Každý detail je dělaný na míru,“ říká Monika. Výsledkem je otevřený interiér, který je vizuálně propojený s venkovním prostorem. Díky dispozičním úpravám byt působí větším dojmem a je v něm i více světla, se kterým byl ve starém pavlačovém domě problém.

Modrá a šedá barva

„Vybírali jsme z několika barev. Nejvíce se nám ale líbila varianta královské modři, která obklopuje celou kostku. Tuto dominantní barvu už jsme chtěli doplnit jen jemnými odstíny šedé a bílé.“ Jsou to Danovy oblíbené barvy a Monika po sedmi letech vztahu začala být rovněž jejich příznivkyní. „Když jsem to viděla, moc se mi to líbilo,“ říká dnes.

Nábytek rovněž vybíral především Dan, který dal poté Monice na výběr z několika variant. „Spolu jsme nakupovali různé věci do kuchyně, bytové doplňky a kytky, ale jinak je to především Danova práce,“ prozradila nám Monika, již mohou diváci stále vidět v příbramském Divadle A. Dvořáka, které pravidelně hraje v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. S výsledkem a přítelovým výběrem je prý spokojená.

Praha je všude vidět

Byt se nachází v srdci Prahy, proto tady matičku stověžatou všechno připomíná. Některé černobílé fotografie, které dnes zdobí interiér, nafotil Dan sám. „Focení mě baví, když jsme byt dělali, chtěl jsem, aby tady byly fotografie Prahy, a nejjednodušší varianta byla použít ty svoje,“ říká Dan, který ložnici vybavil literaturou, jež se nějakým způsobem váže k našemu hlavnímu městu.

„Byl to nápad Dana a mně se to moc líbí. Najednou začal kupovat knihy s fotografiemi staré Prahy, Povídky malostranské a knihy Boženy Němcové, napřed jsem nevěděla, co s tím bude dělat, ale když jsem viděla knihovnu v ložnici, musím říct, že se to sem opravdu hodí. Jeho smysl pro detail mě opravdu nadchl,“ chválí svého přítele Monika.

Blízkost mnoha památek

V ulici, kde se dům nachází, je na centrum Prahy velký klid. K bytu patří i část pavlače, na níž partneři pěstují květiny a kde hluk hlavního města neslyší. Když ve svém bytě majitelé nejsou, nabízí ho pod názvem Grace apartment by Prague Castle k pronájmu a umožňují tak zájemcům zažít prostředí Malé Strany.

Na Pražský hrad je to odsud co by kamenem dohodil, stejně jako do rušnější Nerudovy ulice, na Petřín nebo do Strahovského kláštera.

„Všechny malostranské uličky mě baví. U nás v ulici je naprostý klid, ale když jdete o ulici dál, na Nerudovu ulici, je tam šum a turisté. Připomíná mi to letní vibe a dovolenou,“ popsala okolí Monika, kterou mohou diváci momentálně vidět v seriálu Jedna rodina.

V současné době navíc chystá podcast s názvem Jste normální?, v němž budou hosté mluvit o problémech, jako je alkoholismus, poruchy příjmu potravy nebo deprese. Zároveň plánuje ještě druhý podcast, který bude zaměřen na svět filmu.