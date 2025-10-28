Ačkoli na první pohled nejde o luxusní rezidenci, vnitřní atmosféra domku napovídá, že zde bydlí člověk s estetickým cítěním a smyslem pro detail.
Přízemní bungalov se nachází v klidné části města, mimo hlavní ruch lázeňského centra. Marcela Laiferová si ho nechala postavit poté, co prodala starší dům, který patřil jejímu manželovi.
Piešťany pro ni proto to nejsou neznámým místem, zná je už léta a jezdila sem dlouho předtím, než se rozhodla vybudovat si zde vlastní zázemí. Slovenské hlavní město Bratislava je vzdálené přibližně devadesát kilometrů, a tak sem může bez problémů vyrážet téměř kdykoli.
Vzhledem k charakteru města a zdejšímu klimatu je to ideální místo pro odpočinek. Piešťany jsou totiž známé nejen jako lázeňské středisko, ale i díky mimořádnému počtu slunečných dní, podle meteorologických údajů jde totiž o nejslunnější oblast Slovenska.
Praktičnost hraje prim
Bungalov působí na první pohled velmi útulně a účelně. Není přehnaně velký, ale rozhodně nejde o žádnou miniaturní stavbu. Vnitřní dispozice je jednoduchá, přehledná a dobře promyšlená.
Hned za předsíní je hlavní dominanta celého stavení, totiž prostorný obývací pokoj, který je volně propojen s kuchyňským koutem. Dále se v domě nachází dvě ložnice, koupelna, samostatná spíž a také komora pro technické zázemí. Všechno je tu navrženo tak, aby to bylo praktické, snadno udržovatelné a zároveň příjemné na pohled.
Kuchyně je oblíbeným místem
V interiéru je patrné, že si Marcela Laiferová na zařízení domu dala záležet. Nábytek je vybraný s ohledem na funkčnost, ale v každé místnosti zaujmou především obrazy a drobné dekorace.
Obývacímu pokoji dominuje velká olejomalba krajiny od Zdena Horeckého, která doplňuje celkový vzdušný a prosvětlený dojem místnosti. Marcela přiznává, že výběr obrazů podřídila charakteru místa – lázeňskému prostředí a přilehlé zahradě.
Kuchyň je řešena do tvaru písmene U a je jedním z nejvyužívanějších prostorů domu. Zpěvačka je známá nejen díky své hudební kariéře, ale také jako autorka dvou kuchařských knih a nadšená kuchařka. Kuchyň je tedy přirozeně jejím oblíbeným místem. Díky praktickému uspořádání má vše po ruce, od pracovní plochy přes myčku až po spíž, kde uchovává i své domácí zavařeniny. Kuchyň plynule přechází do prostoru obývacího, což je výhodné zejména ve chvílích, kdy přijdou hosté. A ty paní Marcela vítá často. Není neobvyklé, že se v obýváku sejde i dvacet přátel najednou.
Dům je navržený tak, aby byl obyvatelný a příjemný v jakémkoli ročním období. V chladnějších dnech přijde vhod krb v obývacím pokoji, který dokáže bez problémů vytopit celý prostor. Dřevo uklizené pod pergolou za domem slouží nejen k topení, ale také dotváří atmosféru. Marcela zde tráví čas ráda i v zimě a přiznává, že právě ticho a teplo od krbu jí přinášejí pocit klidu a vnitřního zastavení.
Vsadila na originální barvu
Koupelna, na rozdíl od ostatních místností, působí výrazněji a nápaditěji. Marcela se zde rozhodla narušit jednotnou šeď kachlíčků sytě červenými dlaždicemi. Výsledek je překvapivě svěží a moderní. Celkový dojem podporuje i čisté řešení sprchového koutu, které kombinuje praktičnost s osobitostí.
Ložnice působí naopak mnohem klidněji. Tóny jsou utlumené, prostor nepřeplněný. Kromě pohodlné postele a velkých úložných skříní zde opět najdeme výtvarné prvky a zejména obrazy. Své místo tu má i jeden tkaný portrét, který pro Marcelu nechal vytvořit její bývalý manžel Laco Zacharides. Ložnice slouží především k odpočinku a je to znát, působí jednoduše, ale útulně.
K domu neodmyslitelně patří i zahrada. A právě tady se naplno projevuje zpěvaččina záliba v přírodě a pěstování rostlin. Ačkoli plocha zahrady není nikterak obrovská, působí velmi upraveně a promyšleně.
Marcela Laiferová si ji vytvořila podle vlastních představ a je na ní znát každodenní péče a citlivý přístup. Mezi ovocnými stromy, jako jsou jabloň, meruňka nebo speciální odrůda švestky, se vine záhon s růžemi, kterými jsou osázeny okraje domu. Jedna z popínavých odrůd zde nese její jméno, růže Marcela Laiferová. „Příjemně se tu odpočívá,“ říká s úsměvem, když prochází podél záhonu a občas si přivoní k rozkvetlé růži.
Článek vznikl pro časopis Rytmus života.