Kuba Ryba z Rybiček 48 koupil hájenku za tři minuty. Rodina i psi jsou šťastní

Punk patří i do lesa, a kdo tvrdí opak, neví, o čem mluví. Skládat hudbu na zahradě za doprovodu ptáků je dokonalá záležitost. | foto: Ivan Kahún , MAFRA

Přibližně šest let hledal Kuba s manželkou hájenku, na kterou by byl z domova schopný dojet maximálně za půl hodiny autem. Inzeráty prohlížel pravidelně, přesto nemohl vhodný objekt sehnat. V době, kdy začal rekonstruovat svůj domov, se najednou objevila tato hájenka. Původní majitel nemovitost prodával, protože má už velká vnoučata a chtěl se odstěhovat blíže za nimi.

„S majitelem jsme se domluvili během tří minut, že si hájenku koupíme,“ prozradil Kuba. Ihned po koupi pozemek oplotil, protože v místě původně žádný plot nebyl. „Nechal jsem si udělat akorát sloupky a bránu a pak už jsem si objednal dřevo a celé to tady oplotil. Nejhorší pak bylo to všechno natírat,“ vzpomínal Kuba, který musel nemovitost oplotit zejména kvůli svým čtyřem psům.

Staré děravé stavení

Rovněž bylo potřeba udělat novou střechu, protože dovnitř zatékalo. „Původní majitel to tady měl nejspíš jen jako chatu. Já to tady hodlám do budoucna udělat tak, abychom tady mohli být pořád,“ prozradil více o svých plánech hudebník.

Interiér se skládá z obývacího pokoje, kuchyně a ložnice. Ložnice vznikla z dílny, která původně nebyla ani vybavena dveřmi. Dveře do ložnice jsou proto jediné nové, zbytek je původní. V objektu jsou i staré schody, které vedou do podkroví. Právě tam by měly v budoucnu vzniknout další místnosti.

Prostorná zahrada s totemem

Kuba Ryba (40) je český hudební skladatel, textař a zakládající člen, zpěvák a baskytarista hudební skupiny Rybičky 48. Je synem skladatele a baskytaristy Pavla Jakuba Ryby. Své křestní jméno Jakub si nechal změnit na Kuba.

K hájence patří velká zahrada, na níž najdeme pergolu, venkovní posezení, ohniště a indiánský totem. „Totem jsem dostal od manželky a od přátel letos v létě ke čtyřicátým narozeninám. Já jsem totem vždycky chtěl, protože jsme ho měli během mého dětství na chalupě. Manželka ho objednala u Matěje Homoly z Wohnoutu, jehož jsem fanouškem, proto z něj mám o to větší radost,“ svěřil nám Kuba.

K narozeninám si nadělil další dárek v podobě skupiny Holki, jelikož si vždycky přál, aby mu zazpívaly na oslavě. Tak vznikla společná píseň s názvem Já dneska slavím. Na zahradě stojí rovněž studna, v níž nechali po svém nastěhování vyčistit vodu. Připomíná studnu z Disneyho Sněhurky a oblíbil si ji především malý syn. „Synovi jsem na zahradě zasadil dub, který je stejně starý jako on. Pak jsem tady ještě vysadil broskev, ostatní stromy jsou původní,“ popsal zahradnické úspěchy.

Původně chtěl u plotu u silnice vysázet túje, což nakonec nebylo nutné, protože silnice spojuje pouze dvě malé vesnice a za den tu projede jen velmi malé množství aut. Časem má na zahradě vzniknout jezírko, ale čeká se, až bude syn větší, aby do něj nespadl. Na zahradě by měla přibýt ještě jedna malá chatička z kontejnerů, která bude sloužit jako ubytování pro návštěvy.

Cesta rovnou do lesa

Zadními vraty se dá ze zahrady vyjít rovnou do lesa, což oceňují především čtyři psi.

„Přibližně deset minut chůze odsud je rybníček, který sice není úplně na koupání, ale dá se posedět na jeho hrázi. Dále je tu kousek chatová osada, kde je vidět, že se o ni majitelé dobře starají. Jsou tam krásné, udržované chaty a milí lidé, proto tam chodím se psy. Na sběr hub jsem si tady ještě svoje místečka nenašel,“ prozradil muzikant více o tom, jak se dá v hájence trávit čas.

„Teď mě čekají na podzim dva koncerty. V Lucerně budeme mít tradiční oslavu, jelikož slavíme 22. narozeniny. Budeme hrát poprvé v Brně v Sono Music Clubu, kde je prý skvělá akustika. Pak budu mít do poloviny dubna volno,“ prozradil svoje nejbližší plány Kuba Ryba.