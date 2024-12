Skladatel a spisovatel Bergman utíká na chatu. Bazénu se chce nadobro zbavit

Necelou půlhodinku cesty od Prahy se nachází chata, která je pro slavného textaře, skladatele a spisovatele Richarda Bergmana místem, kde se potkává inspirace s klidem. Toto místo, skryté v přírodě, je mnohem více než jen útočištěm od ruchu každodenního života – je to prostor, kde Bergman čerpá novou sílu pro své kreativní projekty, relaxuje a plánuje nové přestavby, které promění tuto skromnou chatu v ještě lepší útočiště před dotírajícím světem.

Chata samotná je nevelká, ale přesto působí prostorným a vzdušným dojmem. Kombinuje přírodní materiály s moderními prvky a z jedné strany je obklopena hustým lesem, který poskytuje maximální soukromí. Richard Bergman, jak sám říká, zde nachází klid, který je nezbytný pro jeho tvůrčí práci. „Tady na chatě mám pocit, že čas plyne jinak,“ říká s úsměvem, zatímco stojí ve své kuchyni, z níž je nádherný výhled na zahradu. „Vždy jsem věřil, že hudba potřebuje ticho, a tady ho mám na dosah ruky,“ svěřil se.

V interiéru chaty se snoubí jednoduchost a elegance. Hlavní obývací prostor je otevřený a prosvětlený, a to díky velkým francouzským oknům, která nabízejí výhled do zahrady. Světlé dřevěné podlahy a nábytek ve světlých tónech dodávají interiéru pocit lehkosti a určitého odhmotnění. Srdcem místnosti jsou krbová kamna, která nejen vytvářejí útulnou atmosféru, ale jsou i příjemným zdrojem tepla. Nikoliv ale jediným, neboť během chladných podzimních dnů i večerů přichází ke slovu klimatizace, která umí i topit. Její výdech vnitřek chaty prohřeje během pár minut.

Les má na dosah

Poblíž krbových kamen se nachází sada stylových židlí s pohodlným čalouněním, kde Bergman tráví večery s knihami, časopisy a šálkem dobré kávy. „Mám rád oheň. Když jsem měl dům, tak jsem měl krb a vždy jsem do něj rád koukal. Teď v bytě krb nemáme, a tak si to vynahrazuji na chatě. Nejenže mě zahřeje, ale oheň má také zvláštní kouzlo – když praská dřevo, cítím se velmi příjemně,“ vysvětluje Bergman.

Chata je relativně malá, ale v její jednoduchosti tkví krása. Menší ložnice s dřevěnou postelí je zařízená ve skandinávském stylu, s minimalistickými prvky a decentním osvětlením. Zajímavostí je, že na jedné ze stěn visí staré smaltované hodiny, historický splávek či petrolejová lampa. Nechybí ani hudební nástroje, které jsou neodmyslitelnou součástí skladatelova života – vedle postele je klávesový nástroj, připravený vždy, když přijde inspirace.

K ohništi s přáteli

Kromě hlavní chaty je na pozemku i malý domek na nářadí. Je v odlehlejší části zahrady, která je pečlivě udržovaná a v těchto podzimních dnech se barevně proměňuje prakticky každý týden. „Je až neuvěřitelné, kolik barev dovede příroda vykouzlit,“ pochvaluje si Bergman, který nedá dopustit ještě na jednu věc. „Jsem moc rád za přímý přístup do lesa. Byla to jedna z věcí, která rozhodovala, když jsem přemýšlel, zda to tu koupit,“ přiznal.

Richard Bergman (68) je český textař, skladatel, spisovatel a malíř. Mimo jiných napsal texty písní těmto zpěvákům: Iveta Bartošová, Michal David, Karel Gott, Stanislav Hložek, Pavel Horňák, Jakub Smolík. Nejznámější hity: Decibely lásky, Každý mi tě, lásko, závidí, To je naše věc a To se oslaví.

Zahrada je plná vzrostlých stromů a keřů, které vytvářejí dokonalou oázu klidu. Přesto má ale s víkendovým domem velké plány. „Instalovali jsme nové zábradlí na terase a ještě nás čeká rekonstrukce grilovacího koutku s ohništěm. Také mám v plánu nějaké popínavé rostliny a také bych se chtěl nadobro zbavit bazénu,“ přibližuje své plány do budoucna. Plánovaná rekonstrukce chaty bude podle Richarda zahrnovat nejen nové prvky na zahradě, ale i modernizaci interiéru. „Chci, aby chata zůstala místem, kde se můžu uvolnit a kde se budou cítit dobře i lidé, které mám rád,“ říká.

Ostrov tvůrčí svobody

Zahrada je důležitou součástí chaty, ale pro Richarda Bergmana je spíše prostorem, který funguje jako prodloužení interiéru.

„Tady venku trávím hodně času. Mám rád, když si ráno uvařím kávu a sedím na terase, pozoruji přírodu a přemýšlím o nových hudebních nebo literárních dílech,“ popisuje s nadšením. „Aktuálně mi například vyšla knížka Zlovětří s osmi hororovými povídkami, kterou jako audioknihu načetl svým podmanivým hlasem Jan Kanyza,“ pochlubil se skladatel. Pro Richarda Bergmana je jeho chata nejen alternativním domovem, ale také symbolem vnitřního klidu a skromného ostrůvku tvůrčí svobody.