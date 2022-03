Rudy Linka má nádhernou chalupu v srdci Šumavy. Ruinu objevil náhodou

Před osmnácti lety se měl zdržet ve Vídni, kde míchal úspěšnou desku Lucky Southern, nakonec ovšem došlo ke změnám a Rudy Linka tak měl rázem tři dny volna.

„S bráchou jsme vyrazili na kola na Šumavu a tady na okraji národního parku mi to padlo do oka nejen cedulí Na prodej. Když jsme vešli dveřmi v rozpadající se zdi do dvora, svažité prostranství mezi budovami bylo totálně zarostlé kopřivami a kdoví čím. Domy na obou stranách budily v některých partiích dojem, že snad musejí každou chvíli spadnout. Ale jinak to tady bylo úplně nádherný. Vypadalo to jako v Toskánsku. Navíc jsem měl najednou pocit, že si to můžu dovolit,“ zavzpomínal na osudový moment.

Renovacemi nedotčená nemovitost nabízela obrovský prostor pro realizaci nejrůznějších chalupářských snů, což jde ovšem ruku v ruce s množstvím finančních i časových investic.

Manželka Anna pocházející ze Švédska byla výběrem svého manžela překvapena, když jí vše po návratu do New Yorku oznámil. Jejich destinací snů byla totiž slunná Itálie. „I Anna musela uznat, že jde o srdce Evropy a že jsem si takovou příležitost prostě nemohl nechat jen tak ujít. Její jediná otázka byla: A má to sprchu a záchod? A to už i mně bylo jasné, že jediná odpověď na tuhle záludnou otázku zní: Samozřejmě, copak bych koupil něco bez sprchy a záchodu?“ připomněl si poněkud ožehavé chvíle.

V téměř rozpadlé chalupě však vymoženosti jako funkční koupelna v podstatě scházely – všechny trubky byly prasklé, protože je předchozí majitel náležitě nezazimoval.

Ačkoliv noví majitelé mohli zapomenout na „luxus“ v podobě teplé sprchy nebo funkční toalety, mohli si chvíle v troskách stavení krátit hledáním „pokladů“, jako byly truhly, skříně nebo dvoje litinová kamna American Heating Company No. 18, jejichž nález je navzdory dezolátnímu a nefunkčnímu stavu zahřál u srdce.

Rozsáhlé změny na sebe samozřejmě nenechaly dlouho čekat. „Celou rekonstrukci jsme pojali tak, že jsme se snažili v podstatě zachovat původní ráz usedlosti, akorát vše uvést do stavu, kdy ji budeme pohodlně užívat i udržovat a taky mít všechny vymoženosti moderního života,“ vysvětlil Rudy Linka.

„Kde byl dlouhý balkon, je dnes dlouhý balkon, kde spadl strop, nechali jsme otevřený prostor a ještě ho zvětšili až do krovu, aby to vypadalo skoro stejně, jako když jsme tam prvně vstoupili,“ přidal příklad toho, v jakém duchu se celá rekonstrukce nesla.

Hudba hraje prim

Zachován zůstal i zvon, který visel pod střechou největšího, ale taky nejrozpadlejšího stavení. Právě v domě, který rodina nazývá zvonička, se před válkou pořádaly sobotní tancovačky. Jazzman zde natočil již pět řad své televizní talkshow, do níž zve známé i nové tváře hudební scény. Těší ho, že sem hudbu jakožto tmel lidské pospolitosti přivedl v podstatě zpět.

Optimistický přístup vedl muzikanta dva roky po koupi chalupy i ke vzniku Bohemia JazzFestu. Sám kytarista se netají tím, že jeho motivací k tomu, aby festival spatřil světlo světa, bylo i to, aby měl vedle chalupy i nějaký více muzikantský důvod pro cesty do rodné země. Navíc mohl uplatnit svůj nesporný talent dát dohromady ty správné lidi.

Svůj talent využil nejen při organizaci hudebního festivalu, ale i při obnově své šumavské chlouby. Přivedl kamnáře ke krásným, i když zašlým a dlouho nepoužívaným kachlovým kamnům s tím, že potřebují renovaci. „Spustil, že tahle kamna dům vytopí stěží, investice do opravy je nesmysl, když sem můžou dát nový, mnohem výhřevnější kamna za skoro ty samý peníze. Jenže když je něco opravdový, proč bych to měnil za něco, co je falešný?“ popsal muzikant svou špatnou zkušenost.

„S opravou kamen si nakonec poradil asi pětasedmdesátiletý pán, který se taky nadchl pro původní keramiku, takže opravu udělal za pár korun a natolik citlivě, že vyměnit bylo zapotřebí jen dvířka,“ dodal spokojeně.

Šikovní lidé se srdcem na pravém místě jsou pro obnovu chalupářského království u Prachatic nezbytní. „Vozit kolečka, nosit cihly, natírat i kopat. všechny pomocné práce už jsem tady dělal. Ale bez šikulů, jako je náš skorosoused a vlastně jakýsi správce naší chalupy, pan Jiří Flesar, bych byl ztracen. Má takovou moji důvěru, že kdyby se stěhoval dejme tomu na Moravu, balím to a jdu tam za ním,“ řekl jazzman.