Nádherná vila skláře Rückla v Nižboru je na prodej. Nabízí fantastické možnosti

Lenka Weberová
Reprezentativní vila v Nižboru z roku 1908, postavená zakladatelem slavné sklárny Rückl, je symbolem úspěchu, vkusu a nadčasového stylu. Dům, který nyní hledá nového majitele, má duši, historii i budoucnost a neomezené možnosti využití.

Vila Rückl elegantně kombinuje dobovou architekturu s moderními prvky, čímž si uchovává atmosféru nejúspěšnější éry plné naděje, prosperity a vytříbeného vkusu, aniž by obětovala komfort současného bydlení.

Díky své nadčasovosti nabízí široké spektrum využití – od luxusního bydlení přes podnikání až po relaxaci. Poskytuje prostor pro seberealizaci i pro budování společenského statusu. Nemovitost je elegantní, reprezentativní a jelikož není památkově chráněna, nabízí neomezené možnosti pro úpravy.

Užitná plocha vily, která stojí v ulici Nad Sklárnou 145 v Nižboru v okrese Beroun, je 747 metrů čtverečních. Pozemek je velký 6 001 metrů čtverečních. Prodejní cena je u makléře na vyžádání.

Na dvou hlavních podlažích se nachází 5 samostatných bytů. V přízemí jsou to dispozice: 1+1, 1+kk a 4+1 a v patře 4+kk a 4+1. Každý byt může sloužit k bydlení, pronájmu nebo jako zázemí pro podnikání.

Vila Rückl je dokonalým spojením minulosti a přítomnosti.
Díky své nadčasovosti nabízí široké spektrum využití.
Půdní prostor velký 265 metrů čtverečních je ideální pro luxusní mezonet, ateliér či další byty. V suterénu je technické zázemí a úložné prostory. Vila poskytuje parkování pro 5 vozů. Vila prošla citlivou rekonstrukcí. Nové jsou rozvody, vytápění.

Na rozlehlém pozemku je zahrada v japonském stylu, okrasný rybníček, bazén a pergola s grilem. Vila poskytuje naprosté soukromí a krásné výhledy na zámek Nižbor a řeku Berounku.

Příběh pokračuje

S příběhem vily a její historií je úzce spjat i životní příběh a pohnutý osud rodu Rücklů, nejstarší české sklářské rodiny. Vila, postavená v roce 1908, se stala honosným sídlem Antonína Rückla, zakladatele proslulé sklárny v Nižboru. Tento majestátní dům byl svědkem období prosperity, kdy Rücklova rodina patřila mezi významné průmyslníky té doby.

Po druhé světové válce však vila čelila dramatickým změnám – v roce 1945 došlo ke znárodnění, což zahájilo dlouhé a temné období plné zanedbání a úpadku.

Slavná majitelka prodává historické sídlo Kundratice v Národním parku Šumava

Když se po roce 1989 vrátila vila zpět do rukou rodiny Rücklů, byla v zuboženém a zchátralém stavu, svědčícím o letech bez péče. Avšak rodina se rozhodla obnovit její někdejší slávu.

Pečlivě a s obrovským úsilím se pustila do rekonstrukce, která vrátila vile její původní eleganci a krásu a vnesla ji nový život a energii. Avšak jak plynul čas, okolnosti rodinu nakonec přiměly učinit těžké rozhodnutí. Po letech, kdy se vila stala symbolem jejich rodinné historie a dědictví, se rozhodli předat její odkaz novému majiteli.

Nádherná vila skláře Rückla v Nižboru je na prodej. Nabízí fantastické možnosti

