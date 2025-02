Rodina našla ideální řešení. V jedné roubence bydlí, druhou úspěšně pronajímá

Předchozími majiteli a staviteli v jednom byla rodina Bartošova, která tuto roubenku realizovala v roce 1996 jako první stavbu své rodinné firmy, u jejíhož kormidla byl v té době František Bartoš. Když děti odrostly, rozhodli se svou chalupu poslat dál do světa, a tak se na jejím prahu objevil Zdeněk s rodinou. Koupě domu nakonec odstartovala přátelství, které trvá dodnes.

Chalupu její noví majitelé využívali hlavně k rekreaci, protože jak sami říkají, i když žijí v rodinném domě, je občas potřeba utéct někam, kam běžné problémy nedosáhnou. Navíc je překrásná krajina Orlických hor pro relax jako stvořená.

Postupně se o jejich chalupu začali zajímat i známí a kolegové a začaly se množit prosby o zapůjčení – tu na prázdniny, tu na zimní lyžovačku. Proto se majitelé nakonec rozhodli, že využijí část velké zahrady a nechají tam postavit další chalupu, tentokrát určenou primárně na pronájem právě pro zájemce o ubytování z řad svých kolegů a obchodních partnerů.

Jasná volba dodavatele

Jakou firmu pro stavbu nového domu oslovili, nebude asi žádné velké překvapení. Otěže rodinného byznysu sice mezitím převzal syn Štěpán, Zdeněk s manželkou v něm ovšem viděli stejného srdcaře a dřevařského nadšence, jakým je i jeho otec František. Nebyl proto důvod stavbu nového domu nesvěřit do jeho šikovných rukou.

Projekt vypracoval Ing. Hlaváček ve spolupráci s realizační firmou, pro majitele navíc zařídil i veškeré „papírování“. První úvahy sice směřovaly k poloroubence, tedy stavbě, která kombinuje roubenou a zděnou část, po konzultaci se stavební firmou od toho ale majitelé upustili. Chtěli se vyhnout možným problémům s nestejným sedáním dřeva a zdiva, a na místě tak brzy vyrostla kompletní dřevostavba z lepených borových trámů.

Protože se roubenka nachází na území CHKO, bylo třeba v projektu respektovat veškeré předpisy a omezení vztahující se k dané lokalitě. S projektantem ale rychle našli společnou řeč, provedli pár kosmetických úprav, které nešly proti regulativům, a přitom lépe odpovídaly jejich představám, a bylo možné se pustit do jednání s úřady.

Pozemek byl vedený jako trvalý travní porost, proto bylo nutné ho vyjmout ze zemědělského fondu, obstarat veškerá stanoviska dotčených institucí a nakonec zažádat o stavební povolení. Zejména díky pomoci zkušeného projektanta bylo možné za něco málo přes půl roku začít se stavbou.

Rostla jako z vody

Díky tomu, že nový dům rostl v těsné blízkosti toho původního, mohl Zdeněk v reálném čase pozorovat a kontrolovat všechny postupující práce. Bavilo ho sledovat, jak je parta řemeslníků sehraná a jak každý ví, co přesně dělat.

Hrubá stavba byla hotová za pouhý týden, na její kolaudaci si ale majitelé museli ještě chvíli počkat. Na jaře 2021 bylo konečně hotovo a Chalupa Pohoda, jak ji nazvali, mohla přivítat první návštěvníky.

Jako chaloupka z perníku

I když chalupa vypadá z venku poměrně skromně, bez potíží pojme deset návštěvníků a dvě malé „postýlkové“ děti navíc. Poskytuje veškerý komfort, ať už to jsou sociální zařízení v patře i v přízemí, nebo plně vybavený kuchyňský kout. Největším benefitem je ale bezpochyby výhled do krajiny, který se jen tak neomrzí. A za dlouhých zimních večerů, když kraj zakryje tma, pak také pohled do ohně v krbu v hlavní obytné místnosti.

Kromě samotné chalupy nechali Zdeněk s manželkou vybudovat i další zázemí na zahradě – krytou terasu, saunu a nezbytné úložné prostory pro nadšené letní i zimní sportovce. Protože výstavba proběhla pod taktovou totožné realizační firmy, všechno splynulo v jeden kompaktní funkční celek.

Příjemné klima v zimě i v létě

Pro temperování chalupy v době, kdy není využívaná, slouží dálkově ovládaný elektrokotel. Jinak k jejímu plnému vytopení bez problémů stačí krb v kombinaci s horkovzdušnými průduchy zabudovanými v konstrukci domu, které slouží k rozvodu tepla do patra. Když se ještě otevřou dveře do chodby, krb dokáže vyhřát celý dům i v mrazivém počasí, které je tu v zimě běžné. Jak dřevěné stěny izolují v létě, si můžu vyzkoušet na vlastní kůži. Oproti tropickému vedru venku je uvnitř příjemný chládek.

Díky zvolené technologii stavby z vysušených lepených borových trámů je stavba stabilní a netrpí nešvary roubenek stavěných ze dřeva čerstvého. Majitelé v průběhu času nezaznamenali žádné velké změny z hlediska sedání stěn, dřevo navíc téměř nepraská. Před nepříznivými povětrnostními vlivy jsou borovicové trámy ochráněné nátěrem.

Rozvíjející se turistická oblast

Chalupa slouží hlavně pro Zdeňkovy kolegy a obchodní partnery, jen velmi omezeně i pro ostatní zájemce. Jak mi oba manželé potvrdili – všichni se sem rádi vracejí a tráví tu čas, čemuž se upřímně vůbec nedivím. Kromě příjemného zázemí a nádherné krajiny oblast nabízí i turistické a sportovní vyžití. Majitelé ostatně pozorují, že v blízkém okolí rostou chalupy k pronájmu jako pověstné houby po dešti, protože se těší zvyšujícímu se zájmu návštěvníků jak z Čech, tak z blízkého Polska.

Technické údaje:

Zastavěná plocha: 86,7 m²

86,7 m² Užitná plocha: 163 m²

163 m² Dispozice: 5+kk

5+kk Konstrukční systém: obvodové masivní stěny přízemí z lepené borovice, podkroví montovaná dřevostavba

obvodové masivní stěny přízemí z lepené borovice, podkroví montovaná dřevostavba Ošetření stěn: Dekosan Imprägnier Lasur (tenkovrstvá lazura)

Dekosan Imprägnier Lasur (tenkovrstvá lazura) Střešní krytina: plechová

plechová Teplo: dálkově řízený elektrokotel, krb

dálkově řízený elektrokotel, krb Větrání: přirozené okny

přirozené okny Podlahy: přízemí dlažba, v patře dřevěné podlahy

přízemí dlažba, v patře dřevěné podlahy Projekt: Ing. Vojtěch Hlaváček

Ing. Vojtěch Hlaváček Realizace: 2020, Bartoš Dřevostavby s.r.o.

Další zajímavé sruby a roubenky najdete v aktuálním čísle magazínu sruby&roubenky. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz