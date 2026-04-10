Takto vypadá moderní úkryt v horách. Odvážný tah vyšel Jarmilovi na výbornou

Žádný rustikální nábytek ani přeplácané dekorace. Jarmil a jeho žena se v Orlických horách rozhodli pro radikální minimalismus. Podívejte se, jak vypadá roubenka, kde hlavní roli hraje čistý prostor a kvalitní materiály.
K oběma majitelé přistoupili s velkou pokorou a citem pro materiály i detaily. | foto: Martin Zeman, datelier.cz

Spojení na první pohled tradiční roubenky s moderním interiérem je lákalo. Na pomoc si pozvali kamarádku Elišku Šafránkovou z Brna, která se interiérovému designu věnuje a pomohla jim vymyslet nejen celkové ladění interiéru, ale i rozložení zásuvek, vypínačů či svítidel a navrhla dispozice kuchyní a koupelen. Na vybavení je vidět, že si na něm majitelé dali opravdu záležet.

Dalším překvapením je, že chalupa, která od silnice nevypadá nijak velká, pojme hned dva apartmány, každý pro čtyři hosty, a i plnohodnotné prostory pro majitele s velmi velkorysou podlahovou plochou.

Pohoda pro majitele i hosty

Oba apartmány pro hosty jsou v podkroví, zrcadlově proti sobě. Díky otevření prostoru do krovu a rafinovaně umístěným oknům jsou vzdušné a velmi příjemné. I Jarmil potvrzuje, že jsou tu hosté spokojení a rádi se sem vracejí.

Majitelé je zařídili stejně jako prostory pro sebe – jednoduše, ale s citem pro detail. Přízemí pak slouží k rekreaci Jarmilovi a jeho rodině. Mají tu vše, co potřebují – hlavní obytnou místnost s plně vybaveným kuchyňským koutem a přímým přístupem na terasu, zahradu, ložnici pro rodiče i pokoj pro děti a sociální zařízení.

Návrat k dětským snům

Pro Jarmila byla chalupa na horách dětským snem. Do Orlických hor jezdili s rodiči z Hradce, odkud pochází, to není daleko a měli zde i příbuzenské vazby. Díky tomu tu trávili hodně času lyžováním, turistikou i návštěvami. Proto když se rozhodli pořídit si vlastní chalupu na horách, byly ty Orlické první volbou.

Pozemek se jim podařilo sehnat kousek od místa, kde nyní stojí jejich roubenka. Začali projektovat chalupu, ale Jarmil měl pochybnosti. Něco mu říkalo, že to prostě není ono. I když rozum velel nevymýšlet hlouposti, srdce ho pořád táhlo jinam.

Nakonec jeho volání přece jen vyslyšel, a i když byl původní pozemek zaplacený, začal se rozhlížet ještě jinde. Přes několik kontaktů se dostal právě sem a ve chvíli, kdy na parcelu poprvé přišel, věděl, že to je přesně ono. Neváhal, původní pozemek prodal a začal pěkně od začátku. A rozhodně nelituje – je to pro něj i jeho rodinu skvělé místo.

Od papíru ke skutečné chalupě

Projekt na stavbu připravila firma, která zařizovala stavbu zděné části. Tu roubenou z TRIO hranolů z alpské borovice zajistil místní stavitel roubenek pan Bartoš, kterého si Jarmil vyhlédl. Hlavním kritériem byla nejen kvalita práce, ale i to, že staví z vysušeného dřeva. S tím, že by chtěli poloroubenku, pracovali majitelé od začátku. Šlo jim hlavně o propojení příjemného životního komfortu v masivní dřevěné části a praktického využití cihelných stěn pro technické místnosti, jako je lyžárna nebo koupelna.

Stejně tak se už od začátku zaobírali myšlenkou, že by prostor měl sloužit nejen jim, ale i k pronájmu, ze kterého by se stavba postupně zaplatila. Ve hře byla různá řešení, majitelé zvažovali i dvě menší chalupy, ale nakonec se rozhodli pro rozdělení jedné stavby na část komerční a soukromou.

Stejně tak velmi pečlivě promýšleli, jakou ubytovací kapacitu budou nabízet. I podle zkušeností jiných pronajímatelů se nakonec rozhodli pro ubytování osmi hostů a dobře udělali. Osm je totiž ideální počet pro rodinou rekreaci. Deset a více už láká větší skupiny hostů.

Výstavba v době pandemie

Se stavebním povolením nebyly žádné potíže a po jeho získání se mohlo začít stavět. V roce 2019 se poprvé koplo do země. Jarmil si stavbu dozoroval sám a přiznává, že občas bylo složité všechny práce zkoordinovat, takže sem musel jezdit, kdykoliv to šlo.

Snažil se také řemeslníkům „koukat pod ruce“ a něco se přiučit. Jako kluk z bytu nebyl na starost o dům zvyklý, dnes už se ale ničeho nebojí a se spoustou věcí si poradí sám. Jak stavba, tak její logistika, a nakonec i samotné užívání a udržování roubenky byly a stále jsou tou nejlepší školou.

Jarmil také přiznává, že měli štěstí a dokázali všechno potřebné nakoupit dříve, než ceny stavebních materiálů za covidu-19 prudce vzrostly. Vyhnuli se i dalším potížím, které v této době provázely ostatní stavitele. Stavba samotné roubené části pak šla z celého procesu nejrychleji. Byla hotová během jediného týdne, i když ji na chvíli přerušil déšť. Okny a dveřmi pak roubenku vybavil pan Srnský. I tak ale covidovou uzávěru strávili majitelé ještě doma, sami sem začali pravidelně jezdit až po pandemii a v roce 2022 se mohli ubytovat první hosté.

Komfort pro všechny

Majitelé roubenku vybavili dálkově ovládaným podlahovým topením v přízemí i patře, aby mohli teplotu řídit z domova. Využívají ho hlavně k temperování, když v chalupě nejsou, a k vyhřívání komerčního podkroví. V hlavní obytné místnosti si nechali nainstalovat moderní krbovou vložku, která bez problémů vytopí celý prostor. Podlahy nechali všude udělat dubové, přizpůsobené podlahovému topení, protože komfort dřeva oproti dlažbě považují za nepřekonatelný.

V plánu mají ještě vybudovat pro sebe i hosty saunu a zahradní domek, který poslouží nejen na uskladnění důležité mechanizace a nářadí, ale bude v něm i letní kuchyň s posezením. Stavbu by znovu rádi svěřili panu Bartošovi, se kterým i nadále udržují kontakt a dobré vztahy.

Výhled do budoucnosti

Na to, jak se v roubence cítí, odpoví velmi rychle a jednoznačně: „Chtěli bychom tu bydlet.“ Celá rodina je tady velmi spokojená a každý pobyt si užívá na maximum. Oproti bytu v Hradci Králové je tu mnohem příjemnější klima, dřevo dýchá a voní. V létě udržuje příjemnou teplotu ve dne i v noci, v zimě nepromrzá a rychle se vytápí.

Navíc blízkost přírody je benefit, který oceňují všichni. Jarmila samotného to do hor táhlo vždycky, ale chalupu si zamilovala i jeho žena, která prý byla vždy spíš milovníkem jižních krajin a moře. Teď tady ale tráví veškerý volný čas, kdykoliv je to jen trochu možné. Netáhne je sem jen okolní příroda, ale také otevřená místní komunita, kde si našli přátele, jak mezi chalupáři, tak u stálých obyvatel. Proto stále zvažují, jak zařídit, aby tu mohli zůstat natrvalo. Zatím by to ale bylo logisticky příliš složité, tak třeba jednou, až děti odrostou.

Technické parametry:

  • Zastavěná plocha: 132,55 m2
  • Užitná plocha: 283,5 m2
  • Dispozice: přízemí 2+kk, apartmány 2× 1+kk s otevřeným patrem
  • Konstrukční systém: obvodové masivní stěny z lepených TRIO hranolů z alpské borovice, zděná část z Porotherm T44, podkroví montovaná dřevostavba zateplená stříkanou a PIR izolací
  • Ošetření stěn: v exteriéru Remmers HK Lazur Pinie, v interiéru transparentní vosková lazura Remmers
  • Střešní krytina: hliníková falcovaná, Prefa
  • Zdroj energie / teplo: dálkově řízené podlahové topení, krbová vložka
  • Větrání: přirozené okny
  • Podlahy: dubový sendvič, dlažba
  • Návrh interiéru: Ing. arch. Eliška Šafránková
  • Projekt: Ing. David Antoš
  • Realizace: 2019, Bartoš dřevostavby s.r.o.

Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz

