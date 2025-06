Kromě chalupy se Martin s Katkou starali o okolní zanedbané pozemky, které si nejdříve pronajímali a později je odkoupili. „Zahrada“ tak najednou byla zbytečně velká, a netrvalo tedy dlouho a Martin přišel s nápadem postavit chalupu druhou.

I když i ta zpočátku měla mít přízvisko „nájemní“, oba si tento záměr brzy rozmysleli. Martin je poctivec, do stavby se pustil s vervou, s nadšením řešil každý detail. Navíc si s Katkou v době svého covidového exilu toto klidné místo kousek od lesa tak zamilovali, že když přišlo na lámaní chleba, přenechali byt v Děčíně dětem a do nové roubenky se nastěhovali sami.

O tom, že na pozemku vyroste masivní dřevostavba, měl Martin jasno hned. Už v roce 2008 si nechal postavit srub, ve kterém se mu žilo příjemně. S rekonstrukcí a bydlením v historické roubence pak nasbírali zkušenosti zde.

Tentokrát chtěli vyzkoušet ještě další cestu, a tak se nakonec s Katkou rozhodli pro moderní roubenku z lepených BSH hranolů ve skandinávském stylu. Jak by měla vypadat, si Martin vymyslel a nakreslil sám. Své návrhy pak předal projektantce, která zpracovala potřebnou dokumentaci.

Stavební povolení si také vyběhal sám – bylo nutné vyjmout pozemek ze zemědělského fondu a vyjednat podmínky na CHKO. Kvůli tomu se návrh musel mírně poupravit, nicméně i díky Martinovým zkušenostem z předchozích staveb bylo za tři měsíce hotovo.

Jako velké dřevěné lego

Doba covidu byla složitá. Materiál drahý a často nedostupný, jednání s realizačními firmami velmi složité. Na společnost, která jejich dům nakonec realizovala, narazili víceméně náhodou při brouzdání po internetu a zaujala je na první pohled. A protože se zrovna chystali na tradiční dubnový výlet na otevírání sklepů na Moravě, rovnou si po cestě domluvili schůzku.

Ve výrobní hale nedaleko Jihlavy si s majitelem, panem Mifkou, vzájemně padli do oka. Po návratu domů mu Martin poslal připravený projekt a stavební dokumentaci a v květnu uzavřeli smlouvu s plánem začít stavět na začátku zimy.

V červnu byla hotová základová deska, a protože z různých důvodů došlo k posunutí několika termínů jiných zakázek, začalo se stavět už na přelomu srpna a září. Hrubá stavba byla hotová za týden – roubenka přijela kompletně připravená z výroby, pečlivě zabalená, na místě už došlo jen k jejímu sestavení. Martinovi se líbilo, že stavební parta byla ochotná a ničemu se nevyhýbala.

Stavba jako po másle

Střechu, příčky a veškeré dokončovací práce uvnitř už si pak majitelé zajišťovali sami. Z minulosti a zejména pak z doby, kdy rekonstruovali sousední roubenku, měli hodně kontaktů na drobné místní firmy, živnostníky i přátele. Ať už šlo o okna, dveře, nebo třeba kuchyňskou linku. Zděný je tu nakonec jen komín, všechno ostatní je dřevo ve formě sendvičové konstrukce obložené palubkami.

Trvalo zhruba rok, než tu Martin s Katkou mohli strávit první Vánoce ve veškerém komfortu. Když se ohlížejí zpátky, konstatují, že s touto stavbou nebyly de facto žádné problémy a nečekala na ně ani žádná překvapení.

Po předchozích zkušenostech se srubem i s rekonstrukcí roubenky, která je kulturní památkou, byla stavba bezproblémová a všechny termíny klaply. Díky konstrukci z BSH hranolů se také minimalizovalo sedání dřeva a problémy s tím spojené.

Kachlové srdce chalupy

I když roubenka není velká, vejde se sem všechno, co majitelé potřebují. Kuchyni vévodí akumulační kachlová kamna od pana Königa. Je to kompaktní moderní kousek z velkoformátových kachlů, který slouží nejen k vytápění, ale i k sezení a nahrazuje dominantní kus nábytku.

Když jsou majitelé doma, kamna bez problémů vyhřejí veškeré prostory včetně otevřeného patra. Navíc v nich stačí zatopit jednou za dva dny. Sice chvilku trvá, než se teplo dostane skrz plášť do prostoru, sálají pak ale opravdu dlouho. Na topnou sezonu si díky tomu vystačí s pěti kubíky dřeva. Když jsou všichni pryč, slouží k temperování podlahové topení napojené na tepelné čerpadlo, které zároveň ohřívá i vodu.

Vedle kuchyně jsou v přízemí ještě dvě obytné místnosti – ložnice a pokoj pro hosty spojený se šatnou, dále pak koupelna, technická místnost a předsíň. V otevřeném patře je prostor pro odpočinek a pracovní stůl. Schody jsou sice minimalistické a vyžadují obratnost, s trochou cviku je prý ale pohyb po nich hračka. Majitelé ještě do budoucna plánují dořešit úložné prostory.

V zimě teplo, v létě chládek

Martinovi se zde bydlí dobře. Nic jiného po zkušenostech z masivních dřevostaveb ani neočekával. Katka se rozzáří jako sluníčko. Vyzkoušela si bydlení ve zděném rodinném domě i v bytě v činžáku, ale tady je nejspokojenější.

„Je tu teplo, ale jiné teplo, jestli mi rozumíte,“ snaží se popsat svoje pocity. Kombinace sálavého tepla z akumulačních kamen a masivního dřeva totiž vytváří úplně jiný tepelný komfort než ve zděném domě s běžným vytápěním. Zároveň je přírodní materiál pocitově příjemnější, teplejší, dýchá a voní. V létě naopak udrží chládek a nepřehřívá se.

Všude dobře, doma nejlíp

Katka si také zamilovala krytou terasu a přímé propojení obytného prostoru se zahradou i okolní krajinou. Může tam trávit čas, i když prší, což oceňují také oba labradoři. Zároveň je prostor uvnitř prosvětlený, a jelikož z té strany nemají majitelé žádné přímé sousedy, nemusí se bát ani o soukromí. Oba tak rádi a každý den využívají relax zónu s terasou, vířivkou a saunou.

K všeobecnému nadšení přispívá i lokalita – kousek do lesa i do města, za rodinou i prací. Do nedalekého Děčína to trvá deset minut a majitelé se tam tak někdy otočí za den i několikrát. Zároveň mají blízko i druhou svou chalupu a mohou na ni tak dohlížet a postarat se o hosty. Okolní klid už nic nenaruší, stavět by se tu nemělo a trvalých obyvatel je tu málo – kolem jsou spíše rekreační objekty a chalupy.

Technické údaje:

Zastavěná plocha: 95 m²

95 m² Užitná plocha: 112 m²

112 m² Dispozice: přízemí 3+1, obytné podkroví

přízemí 3+1, obytné podkroví Konstrukční systém: obvodové masivní stěny BSH hranoly 280 mm, vnitřní příčky sendvičová dřevostavba, obklad palubkami, sádrokarton

obvodové masivní stěny BSH hranoly 280 mm, vnitřní příčky sendvičová dřevostavba, obklad palubkami, sádrokarton Ošetření stěn: olejová HS Lasur

olejová HS Lasur Střešní krytina: hliníková Satjam

hliníková Satjam Zdroj energie / teplo: tepelné čerpadlo, podlahové topení, akumulační kamna na dřevo

tepelné čerpadlo, podlahové topení, akumulační kamna na dřevo Větrání: přirozené okny

přirozené okny Podlahy: keramická dlažba, dřevo

keramická dlažba, dřevo Projekt: Daniela Bičišťová

Daniela Bičišťová Realizace: 2022–2023, Jimber, Roubené stavby s.r.o.

Další zajímavé dřevostavby najdete v aktuálním čísle magazínu DŘEVO&stavby. Fotografie: Ing. BcA. Martin Zeman, www.datelier.cz.