Zpěvák Roth našel vysněný dům za Prahou. S koupí počkal na magické datum

Pavel bydlel řadu let s manželkou v Praze na Jižním Městě, kde byli moc spokojení. Byt nad nimi ovšem začal majitel pronajímat a nastěhoval si do něj problematické nájemníky, kterým bylo jedno, že dělají v noci rámus. Další nájemníci nebyli o nic lepší, protože jim v bytě prasklo topení a špinavá voda tekla Rothovým stropem do bytu a zničila jim podstatnou část vybavení.

„Tenkrát jsme si řekli, že tohle ne. Měli jsme chatu v Těptíně, kterou jsme, stejně jako starý byt a byt po mamince manželky prodali, a rozhodli jsme se, že si pořídíme dům,“ svěřil nám hudebník, který hledal s manželkou nemovitost za Prahou. Dům, v němž dnes žijí, jim padl do oka ihned. Jen nevěděli, že je na prodej. Pavel byl ale rozhodnutý, že chce právě tento domek. Jeho manželka náhodou objevila inzerát, že je k mání, a bylo jasno.

S koupí to ovšem nebylo tak jednoduché, protože nemovitosti, které vlastnili, ještě nebyly prodané. „My jsme na účtu neměli skoro nic. Všechno, co jsme měli, jsme dali jako kauci. V případě, že bychom odstoupili od smlouvy, by nám všechny peníze propadly. Zbytek jsme měli složit do konce září, jenomže byl začátek září a my neměli prodaného nic. Během týdne se ale prodalo všechno, proto jsme mohli zaplatit a stěhovat se,“ zavzpomínala Eva, která si ze začátku neuměla život mimo Prahu úplně představit a musela začít dojíždět do zaměstnání.

Pavel vyrůstal na Václavském náměstí, kde bydlel s rodiči, a ze začátku se obával, kam bude v obci vůbec chodit nakupovat. Dnes vše zvládají na jedničku a po bydlení v hlavním městě se jim nestýská.

Magické datum

K podpisu kupní smlouvy manžele pozvali 11. listopadu 2011 na jedenáctou hodinu. „Když jsme přišli na Czech POINT, pozvali nás dovnitř v jedenáct hodin a devět minut. Mně se stává, že chci něco říct, ale nemám na to odvahu. Můj muž se ale zeptal, jestli můžeme dvě minuty počkat. Smlouvu jsme proto podepsali 11. 11. 2011 v jedenáct hodin a jedenáct minut,“ svěřila nám Eva, která je ráda, že se jim povedlo vybrat až magické datum.

Dům byl starý jen třináct let, přesto vyžadoval rekonstrukci. Topení nebylo v dobrém stavu a potřeba byla i nová fasáda. „Vyměnit všechna topení je sice strašná práce, ale když si představím, kolik by mě stál řemeslník, který by to stejně odflákl, udělal jsem to raději sám,“ říká muzikant, který se po nastěhování do nového domova dost nadřel.

Vše, co potřebují

Dnes jsou manželé rádi, že se přestěhovali, protože doma večer slyší pouze tikání starých hodin a ze zahrady mají výhled až na Šumavu. Dům sice není velký, ale vejde se do něj všechno, co jeho obyvatelé potřebují. Najdeme tu obývací pokoj spojený s kuchyní, v němž je umístěn starý biedermeierový nábytek, knihovna dělaná na míru i dveře na zahradu.

Z obýváku se vchází do malé ložnice, kde v noci není slyšet, když po silnici před domem projede auto. V domě má Pavel i svoji zkušebnu, kde hraje na kytaru a zpívá. Svůj malý pokoj tu má i Eva a chodí do něj odpočívat. V domě samozřejmě nechybí ani koupelna a toaleta.

V něčem jsme soběstační

Zahrádka není velká, přesto se na ni vejde řada věcí. Stojí na ní zahradní domeček a především bazén, v němž se koupou od března do podzimu. Zahradu osázeli po obvodu tújemi, které dnes tvoří živý plot, díky němuž není na pozemek vidět.

„Já se živím celý život hlavou, proto ve volném čase potřebuji mít ruce v hlíně. Pěstujeme tady okurky, rajčata, cukety a samozřejmě bylinky, v těchto plodinách jsme soběstační,“ pochvaluje si Eva.