Oáza klidu v domě v Sao Paulu. Omračuje prostorem a designovými kousky

Majitelé si k vytvoření nového domova přizvali architekty ze studia Pascali Semerdjian Arquitetos. V zásadě šlo především o větší rekonstrukci stávajícího domu s plochou 316 m2, který už neplnil současné požadavky majitelů.

Motivem prolínajícím se celým domem jsou vertikální a horizontální linie.

V rámci existující stavby se architekti snažili o to, aby se v projektu strukturální zásahy zcela přirozeně implementovaly do vnější podoby. V případě nerovností na čelní fasádě instalovali kovové vertikální žaluzie. Použití exteriérových žaluzií se prolíná v celém interiéru.

Koncepce celého projektu byla jasná už od počátku: vodorovné a svislé roviny, různé povrchy, kompozice nebo materiály, které oddělují a současně sjednocují prostředí.

Do obývacího pokoje padla volba na sedací nábytek francouzského výrobce Ligne Roset. Do rozmanitého barevného spektra zařadili červené křeslo Moël francouzské designérky Ingy Sempé a sofa Ploum v petrolejové barvě od bratrů R. & E. Bouroullecových. Dále křeslo PP130 The Circle chair navržené Hansem J. Wegnerem pro PP Møbler.

Dům AA Celková rozloha pozemku: 638,28 m² Zastavěná plocha: 316 m²

Kromě vybavení interiéru zavedenými značkami architekti ze studia Pascali Semerdjian Arquitetos navrhovali i sanitární keramiku, z nábytku jídelní stůl a noční stolky. Dekorativní předměty a umělecká díla vybírali designéři v obchodech, galeriích i v soukromých sbírkách.

V koupelně jsou zastoupeny tři hlavní materiály: bílý italský carrarský mramor, umělý kámen corian a dřevo. Použitý italský mramorový obklad se řadí mezi jedny z nejznámějších a nejpoužívanějších mramorů. Kromě toho je považován za symbol čistoty, krásy a elegance.

Povrchový materiál corian je vyroben ze směsi přírodních minerálů, pigmentů a polymeru. Zde designéři vsadili na jeho výhodu v homogennosti a bezspárovém spojování. Použití dřeva je patrné jako součást koupelnového zařízení a vertikálních žaluzií.

Na obývací prostor plynule navazuje terasa.

Na podlahu použili designéři dřevo sucupira, které je typické pro Jižní Ameriku, zejména pro Brazílii a Venezuelu. Sucupira je tvrdá a těžká dřevina vyznačující se vysokou odolností vůči vlhkosti a plísním. Pokud bychom ji porovnali s dubem, je více než dvojnásobně tvrdší. V exteriéru pak zvolili betonovou podlahu.

Na obývací část volně navazuje zastřešená venkovní kuchyň s grilem, posezením a bazénem. Výsledný vzhled bazénu je tvořený velkoformátovou dlažbou a obklady z kamene ardosia v zelené barvě. Svým reliéfem a tvarem připomíná lámaný kámen.

Zahradu majitelé svěřili do rukou zahradní a krajinné architektky Renaty Tilli, která její podobu dotáhla k dokonalosti.