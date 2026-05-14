Stavení na okraji Břeclavi, kousek od Lednicko-valtického areálu, bylo v dezolátním stavu a majitelé ho nakonec byli nuceni srovnat se zemí. Na jeho místě si svépomocí postavili jednopatrový dům, který se skládá ze dvou částí – hlavní části pro rodinu a malé garsonky pro Petřinu maminku.
Ráz domu určovaly dveře
„Stavěli jsme svépomocí a od začátku jsme chtěli, aby dům působil přirozeně, útulně a jako kdyby na daném místě stál odjakživa. A vlastně docela vtipné bylo, že celý jeho vzhled vznikl díky jedněm modrým dveřím, které jsem kdysi zahlédla na sociálních sítích a přesně takové jsem chtěla mít doma. A od nich se pak postupně odvíjelo úplně všechno ostatní – modrá okna, kuchyň, dřevěné prvky, terasa i celková atmosféra domu,“ vypráví Petra, která se při zařizování snažila, aby všechno působilo nenuceně, klidně a příjemně.
Manželé sází hlavně na přírodní materiály: cihlu, dřevo a kov. Podle svých slov mají rádi věci, které stárnou s grácií a nesnaží se být dokonalé.
„A právě tady přišel moment, ze kterého mám dodnes husí kůži. Až později jsme totiž zjistili, že původní majitelka domu, která kdysi zásobovala ovocem a zeleninou široké okolí včetně města Lednice, měla také modrou kuchyň a dokonce i terasové okno na stejném místě. V tu chvíli mi to celé začalo připadat skoro jako osud. Snažila jsem se proto zachovat i část původní zahrady. Dodnes tu rostou staré pivoňky, kosatce nebo tulipány, které tu vysadila ona. A já tak trochu doufám, že kdyby dnes viděla, jak to tu žije dál, měla by radost,“ přiznává Petra.
Petra s manželem celý dům navrhli sami. Projekt kreslil projektant ručně podle představ majitelů a Petra měla vzhled domu v hlavě prakticky od prvního dne. Venkovské stavení s modrými okny, dřevěnými prvky a letní vyzděnou kuchyní podle svých slov majitelka nedokázala pustit z hlavy. Manžel ze začátku Petřino nadšení nesdílel, ale nakonec se nechal strhnout.
Modrá kuchyň jako srdce domova
Srdcem domu je velký obytný prostor s modrou kuchyní a výhledem do zahrady přes dřevěná tabulková okna. V kuchyni tráví rodina nejvíce času.
„Nedávno jsme také dokončili naši ložnici, na kterou jsem opravdu pyšná. Postel, knihovnu i pracovní kout jsme si totiž vyráběli sami. Manžel je neuvěřitelně šikovný při práci se dřevem a já jsem zase nejlepší kamarádka se štětcem. Právě renovace nábytku a práce s křídovými barvami se postupně staly mojí velkou vášní. Začalo to tím, že jsme neměli peníze na vysněný nábytek a zároveň byla mizerná nabídka věcí ve starém stylu. Tak jsem začala renovovat staré kousky a vytvářet si vlastní,“ vysvětluje Petra.
„Dnes už dokonce vedu i kurz pro začátečníky, kde učím lidi, jak pomocí barev a patiny proměnit obyčejný nebo starý kus nábytku v něco úplně nového. Ze začátku mi byl největší inspirací Pinterest, později časopisy a Instagram. Dnes už ale nejvíc tvořím intuitivně — podle pocitu, světla a atmosféry místa,“ vypráví Petra, která své znalosti v oblasti bytového designu sdílí na svém instagramovém účtu.
Vášeň se u Petry nakonec přetavila v práci a dnes tak pracuje jako marketingová manažerka pro různé české firmy.
Letní kuchyň a na pozadí sad
Ve veliké zahradě se nachází letní kuchyně, která je složená z úlovků z bleších trhů, pokladů po majitelčině babičce a zachráněných kousků, které by jinak skončily na skládce. Majitelé si pochvalují, že letní kuchyň výrazně prodlužuje čas strávený venku. Petra tam kromě vaření také zavařuje ovoce, suší bylinky a rodina si tam často večer posedí při svíčkách.
Zahrada je čistě přírodní a Petra v ní nepoužívá žádné postřiky. V sadě, který se na rozdíl od domu zachoval po původních majitelích, se nachází zhruba padesát ovocných stromů. Díky zahradě a sadu mají majitelé vlastní zásoby na celou zimu. Loni si Petra splnila sen a navrhla si vlastní keramický mini kompostér na bio zbytky ze zahrady i domácnosti. Dalším projektem manželů byl designový skleník, který rodina dokončila minulý rok.
„Dlouho jsem snila o prostoru, kde se nebude jen pěstovat, ale i žít. Nakonec z toho vznikl designový skleník s podestou ze starých cihel, který považuji za jednu z nejlepších investic do zahrady vůbec. Trávíme zde čas od jara do zimy. Dáme si čaj, schováme se před deštěm, děti si kreslí a já někdy jen sedím a koukám do zahrady. Má úplně jinou atmosféru než zbytek domu. Na Vánoce jsme v něm dokonce měli stromeček a bylo úžasné sedět a koukat jak sněží,“ vypráví Petra nadšeně.
Plány na zvelebování domu a zahrady nekončí. Petra se teď pouští do výroby křesel k ohništi, poté ji čeká pergola na auto. Ve volných chvílích renovuje nábytek, což je pro ni velký relax. Jak sama říká, jejich domov není dokonalý, ale velmi autentický.
„Náš domov má duši a všechno, co tu je, vznikalo postupně, vlastníma rukama, s příběhy, chybami, smíchem i radostí. Je to naše malá vlastní planeta. A já jsem strašně vděčná, že v ní můžeme žít právě takhle,“ zakončuje Petra.