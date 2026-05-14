Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Ruinu srovnali se zemí a postavili skvost. Starý sad je teď bohatě zásobí

Klára Lyons
Petra s manželem vyměnili život v paneláku za venkovský klid. Starou ruinu museli srovnat se zemí, na jejím místě však postavili dům, který s úctou navazuje na odkaz původního stavení. Podařilo se jim vzkřísit nejen atmosféru starých časů, ale i rozlehlý sad, který dnes rodinu bohatě zásobuje.

Stavení na okraji Břeclavi, kousek od Lednicko-valtického areálu, bylo v dezolátním stavu a majitelé ho nakonec byli nuceni srovnat se zemí. Na jeho místě si svépomocí postavili jednopatrový dům, který se skládá ze dvou částí – hlavní části pro rodinu a malé garsonky pro Petřinu maminku.

Ráz domu určovaly dveře

„Stavěli jsme svépomocí a od začátku jsme chtěli, aby dům působil přirozeně, útulně a jako kdyby na daném místě stál odjakživa. A vlastně docela vtipné bylo, že celý jeho vzhled vznikl díky jedněm modrým dveřím, které jsem kdysi zahlédla na sociálních sítích a přesně takové jsem chtěla mít doma. A od nich se pak postupně odvíjelo úplně všechno ostatní – modrá okna, kuchyň, dřevěné prvky, terasa i celková atmosféra domu,“ vypráví Petra, která se při zařizování snažila, aby všechno působilo nenuceně, klidně a příjemně.

Původní stavení muselo být kvůli špatnému stavu srovnané se zemí.
Petra je vášnivou kuchařkou.
Kuchyň má neobyklou modrou barvu.
Petra prací na domě relaxuje.
Pohled na jídelní kout
30 fotografií

Manželé sází hlavně na přírodní materiály: cihlu, dřevo a kov. Podle svých slov mají rádi věci, které stárnou s grácií a nesnaží se být dokonalé.

„A právě tady přišel moment, ze kterého mám dodnes husí kůži. Až později jsme totiž zjistili, že původní majitelka domu, která kdysi zásobovala ovocem a zeleninou široké okolí včetně města Lednice, měla také modrou kuchyň a dokonce i terasové okno na stejném místě. V tu chvíli mi to celé začalo připadat skoro jako osud. Snažila jsem se proto zachovat i část původní zahrady. Dodnes tu rostou staré pivoňky, kosatce nebo tulipány, které tu vysadila ona. A já tak trochu doufám, že kdyby dnes viděla, jak to tu žije dál, měla by radost,“ přiznává Petra.

Petra s manželem celý dům navrhli sami. Projekt kreslil projektant ručně podle představ majitelů a Petra měla vzhled domu v hlavě prakticky od prvního dne. Venkovské stavení s modrými okny, dřevěnými prvky a letní vyzděnou kuchyní podle svých slov majitelka nedokázala pustit z hlavy. Manžel ze začátku Petřino nadšení nesdílel, ale nakonec se nechal strhnout.

Modrá kuchyň jako srdce domova

Srdcem domu je velký obytný prostor s modrou kuchyní a výhledem do zahrady přes dřevěná tabulková okna. V kuchyni tráví rodina nejvíce času.

„Nedávno jsme také dokončili naši ložnici, na kterou jsem opravdu pyšná. Postel, knihovnu i pracovní kout jsme si totiž vyráběli sami. Manžel je neuvěřitelně šikovný při práci se dřevem a já jsem zase nejlepší kamarádka se štětcem. Právě renovace nábytku a práce s křídovými barvami se postupně staly mojí velkou vášní. Začalo to tím, že jsme neměli peníze na vysněný nábytek a zároveň byla mizerná nabídka věcí ve starém stylu. Tak jsem začala renovovat staré kousky a vytvářet si vlastní,“ vysvětluje Petra.

„Dnes už dokonce vedu i kurz pro začátečníky, kde učím lidi, jak pomocí barev a patiny proměnit obyčejný nebo starý kus nábytku v něco úplně nového. Ze začátku mi byl největší inspirací Pinterest, později časopisy a Instagram. Dnes už ale nejvíc tvořím intuitivně — podle pocitu, světla a atmosféry místa,“ vypráví Petra, která své znalosti v oblasti bytového designu sdílí na svém instagramovém účtu.

Vášeň se u Petry nakonec přetavila v práci a dnes tak pracuje jako marketingová manažerka pro různé české firmy.

Letní kuchyň a na pozadí sad

Ve veliké zahradě se nachází letní kuchyně, která je složená z úlovků z bleších trhů, pokladů po majitelčině babičce a zachráněných kousků, které by jinak skončily na skládce. Majitelé si pochvalují, že letní kuchyň výrazně prodlužuje čas strávený venku. Petra tam kromě vaření také zavařuje ovoce, suší bylinky a rodina si tam často večer posedí při svíčkách.

Zahrada je čistě přírodní a Petra v ní nepoužívá žádné postřiky. V sadě, který se na rozdíl od domu zachoval po původních majitelích, se nachází zhruba padesát ovocných stromů. Díky zahradě a sadu mají majitelé vlastní zásoby na celou zimu. Loni si Petra splnila sen a navrhla si vlastní keramický mini kompostér na bio zbytky ze zahrady i domácnosti. Dalším projektem manželů byl designový skleník, který rodina dokončila minulý rok.

VÝZVA ČTENÁŘŮM

Pošlete do seriálu Splněný sen fotografie (video) a příběh své nemovitosti (bytu, rodinného domu, chalupy, chaty, mlýnu atd.). Popište cestu za vysněným bydlením, které jste postavili, opravili, rekonstruovali a proměnili.

PŘÍSPĚVKY ZASÍLEJTE ZDE.

„Dlouho jsem snila o prostoru, kde se nebude jen pěstovat, ale i žít. Nakonec z toho vznikl designový skleník s podestou ze starých cihel, který považuji za jednu z nejlepších investic do zahrady vůbec. Trávíme zde čas od jara do zimy. Dáme si čaj, schováme se před deštěm, děti si kreslí a já někdy jen sedím a koukám do zahrady. Má úplně jinou atmosféru než zbytek domu. Na Vánoce jsme v něm dokonce měli stromeček a bylo úžasné sedět a koukat jak sněží,“ vypráví Petra nadšeně.

Plány na zvelebování domu a zahrady nekončí. Petra se teď pouští do výroby křesel k ohništi, poté ji čeká pergola na auto. Ve volných chvílích renovuje nábytek, což je pro ni velký relax. Jak sama říká, jejich domov není dokonalý, ale velmi autentický.

„Náš domov má duši a všechno, co tu je, vznikalo postupně, vlastníma rukama, s příběhy, chybami, smíchem i radostí. Je to naše malá vlastní planeta. A já jsem strašně vděčná, že v ní můžeme žít právě takhle,“ zakončuje Petra.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dům, který požíral lidi. Nejluxusnější adresa se změnila v čekárnu na smrt

Plným jménem je to Dům na nábřeží. Vžila se pro něj ještě pojmenování Vládní...

Plným jménem je to Dům na nábřeží. Vžila se pro něj ještě pojmenování Vládní dům a též Dům, který požíral lidi. Případně Dům předběžného zadržení. I když to z majestátní stavby, která stojí v centru...

Nekradli jen hodinky, vzali celá města. Sověti je na 50 let vymazali z map

Rudá armáda, poté co obsadila obě města, zajatecké tábory, kasárna i vojenské...

Nekradli jen hodinky a kufry. Když přijela Rudá armáda v roce 1945 osvobodit Polsko, vypůjčila si tu bez dovolení hned dvě vedle sebe ležící města. Že to nebyla krádež? Borne Sulinowo a Kłomino...

Naletěli odborníkovi a museli začínat znovu. Dnes je jejich dům hitem internetu

Michaela s přítelem zvelebili dům svépomocí.

Michaela s Kubou se zamilovali do starého domu, který jim ovšem dispozičně nevyhovoval. Pustili se do strastiplné rekonstrukce, na konci které dosáhli svého vysněného domova. Jaké problémy museli...

Socialismus v betonu: 25 českých staveb, které budí úžas i nenávist

Dostavěn byl v dvaašedesátém roce minulého století a počítal se k...

Byla to hodně divná doba, ale z hlediska aplikované architektury se v ní dokázaly prosadit i velmi odvážné konstruktivní nápady, technické experimenty a kulturní stavby s velmi výrazným rukopisem....

Nejdřív šok, pak životní dílo. Jak manželé svépomocí zachránili starou roubenku

Ivana a Tomáš Schmidtovi se do roubenky v malé vesnici na okraji Lužických hor...

Ivana a Tomáš Schmidtovi se do roubenky v malé vesnici na okraji Lužických hor zamilovali na první pohled. Ke snu skloubit komfort s bydlením ve staré roubence vedla dlouhá cesta. V cestě mu stála...

Ruinu srovnali se zemí a postavili skvost. Starý sad je teď bohatě zásobí

Petra je vášnivou kuchařkou.

Petra s manželem vyměnili život v paneláku za venkovský klid. Starou ruinu museli srovnat se zemí, na jejím místě však postavili dům, který s úctou navazuje na odkaz původního stavení. Podařilo se...

14. května 2026

KVÍZ: Slavné vily Česka. Velká prověrka znalostí ve 20 otázkách

Bílý klenot. Müllerova vila slavného architekta a teoretika Adolfa Loose...

České vily nejsou jen krásné stavby. Psaly se v nich politické dějiny, žily v nich slavné osobnosti, natáčely se v nich filmy a některé dodnes skrývají překvapivé příběhy. Zjistěte, jak dobře znáte...

vydáno 14. května 2026

Dům, který požíral lidi. Nejluxusnější adresa se změnila v čekárnu na smrt

Plným jménem je to Dům na nábřeží. Vžila se pro něj ještě pojmenování Vládní...

Plným jménem je to Dům na nábřeží. Vžila se pro něj ještě pojmenování Vládní dům a též Dům, který požíral lidi. Případně Dům předběžného zadržení. I když to z majestátní stavby, která stojí v centru...

13. května 2026

Solidarita v novém. Jak nafouknout legendární řadovku od slavného architekta

Při rekonstrukci se podařilo propojit průhledy do zeleně na obou stranách, díky...

Skvělý urbanismus i využití prefabrikace, to byl projekt architekta Františka Jecha (spolu s Hanušem Majerem a Karlem Storchem) na pražské Solidaritě. Dodnes oceňované první pražské sídliště, které...

13. května 2026

Naletěli odborníkovi a museli začínat znovu. Dnes je jejich dům hitem internetu

Michaela s přítelem zvelebili dům svépomocí.

Michaela s Kubou se zamilovali do starého domu, který jim ovšem dispozičně nevyhovoval. Pustili se do strastiplné rekonstrukce, na konci které dosáhli svého vysněného domova. Jaké problémy museli...

12. května 2026

Socialismus v betonu: 25 českých staveb, které budí úžas i nenávist

Dostavěn byl v dvaašedesátém roce minulého století a počítal se k...

Byla to hodně divná doba, ale z hlediska aplikované architektury se v ní dokázaly prosadit i velmi odvážné konstruktivní nápady, technické experimenty a kulturní stavby s velmi výrazným rukopisem....

12. května 2026

Pozná byt s duší. Porcelánová Stella je nejvtipnějším kritikem českého bydlení

Pátrání po jméně se zúčastnila téměř tisícovka osob a jedinou podmínkou bylo,...

Filmaři mají lva, architekti zase „IN-teriéra“. Symbolem 11. ročníku ocenění Interiér roku se stala pohyblivá porcelánová plastika od designéra Antonína Tomáška. Seznamte se se Stellou – tichým...

12. května 2026

Navrhují pro druhé, teď si splnili sen. Architekti proměnili trosky v byt snů

Do poslední chvíle ladili architekti a majitelé v jedné osobě všechny detaily,...

Iva a Adam Zezulovi jsou architekti a manželé, kteří měli při proměně svého bytu hlavy plné nápadů. Což vedlo k tomu, že je zařizování stálo víc úsilí, než bývá zvykem. Zároveň to ale byla velká...

11. května 2026

Nejdřív šok, pak životní dílo. Jak manželé svépomocí zachránili starou roubenku

Ivana a Tomáš Schmidtovi se do roubenky v malé vesnici na okraji Lužických hor...

Ivana a Tomáš Schmidtovi se do roubenky v malé vesnici na okraji Lužických hor zamilovali na první pohled. Ke snu skloubit komfort s bydlením ve staré roubence vedla dlouhá cesta. V cestě mu stála...

11. května 2026

Za zámek jsem dal pět domů a teď jsem tu otrok, líčí Opatrný. Život ho nikdy nešetřil

Premium
Prodal všechno, co měl, a koupil v okrese Kolín renesanční sídlo ze 17....

Prodal všechno, co měl, a koupil v okrese Kolín renesanční sídlo ze 17. století, vystavěné vedle původní vodní tvrze. Zámek Radim. Splnil si tím své dětské přání. „Vždycky jsem chtěl zachránit...

10. května 2026

Radikální proměna domu v Kutné Hoře: Nahlédněte do soukromí známé návrhářky

Domek vypadá zvenku obyčejně, ta pravá erupce originality čeká až uvnitř.

Módní návrhářka Petra Pilařová se rozhodla vrátit do domu, ve kterém vyrůstala. Místo nostalgie ovšem přišla radikální proměna. Osmdesát let starý domek v Kutné Hoře prošel kompletní rekonstrukcí a...

10. května 2026

Chytré bydlení už není sci-fi. Jak moderní technologie mění naše domovy?

Ve spolupráci
Domov, který myslí za vás

Chytrá domácnost už dávno neznamená jen žárovku ovládanou mobilem. Moderní bydlení dnes umí samo ztlumit topení, rozsvítit cestu na toaletu, upozornit na únik vody nebo přizpůsobit pracovní kout...

9. května 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.