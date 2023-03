Designérka nesehnala do domu vhodnou tapetu, tak si ji sama navrhla

Proč majitelé oslovili právě vás a jaké byly jejich potřeby a přání? Do jaké míry zasahovali do výsledné podoby interiéru?

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

Hlavním zadáním a tématem tohoto interiéru byla praktičnost. Tříčlenná rodina se dvěma psy se plánuje rozrůst ještě o pár dalších členů, na což jsem se snažila klást hlavní důraz. Majitelé mě oslovili v době, kdy byl trochu komplikovaný přechod mezi architektonickým návrhem celé stavby a designem interiéru.

Byli jsme tedy trochu limitováni tím, že jsme se museli držet hotových rozvodů elektřiny, vody a kanalizace, umístění příček, některých zařizovacích předmětů a hotové podlahy. Interiér měl být podle majitelů praktický, jednoduchý a odolný s velkým množstvím úložných prostor. Do samotného návrhu majitelé příliš nezasahovali, od začátku jsme se na vizi interiéru shodli.

Interiér působí vzdušně díky minimu volně stojícího nábytku. Jak jsou zde řešeny zmíněné úložné prostory?

Většina nábytku je vyráběna na míru. To je při realizaci interiérů ta nejlepší cesta, kterou se může majitel vydat. Nejenže lze zvolit vhodné materiály, ale také se všechen nábytek účelně poskládá do projektantem vytyčeného prostoru. V tomto prostorném domě jsme všechny hlavní úložné skříně umístili do netradičně veliké chodby a dvou samostatných šaten u ložnic. Díky tomu pokoje působí vzdušně a čistě.

Jídelní stůl navazuje na úložný systém obývacího pokoje. Součástí multifunkčního prostoru je také kuchyň v provedení vysoký lesk s praktickým ostrůvkem.

V interiéru je řada specifických řešení včetně autorské tapety. Můžete zmínit některá z nich i to, jak jste k nim došla?

V obývacím pokoji jsme původně za televizní stěnou měli v plánu použít bílý cihlový obklad, ale konstrukce příček tuto variantu nedovolovala, takže jsme se nakonec rozhodli pro minimalistickou tapetu. Bohužel jsem ale na trhu žádnou vhodnou nenašla, tak jsme ji podle mého návrhu nechali vyrobit na míru. Použita je nejen v obývacím pokoji, ale také v pracovně a na chodbě.

Dalším výrazným prvkem jsou masivní, na míru vyráběné úchyty z dubového dřeva, které jsem navrhla pro velké vestavné skříně. K nim jsou také navrženy věšáky na oblečení a klíče a opěrák lavice.

Specialitkou, při jejíž výrobě a zejména montáži si truhláři užili, je velký dýhovaný stůl v pracovně. Má totiž na délku čtyři metry, takže se jej ani fotografovi nepodařilo vcelku vyfotit jinak než v panoramatickém režimu.

Máte nějakou zpětnou vazbu od obyvatel ohledně toho, co si zde „za provozu“ užívají především?

Majitelé zprvu nejvíce uvítali řešení koupelen. Díky dýhovanému nábytku z koupelen vznikly příjemné a útulné místnosti navzdory zvoleným šedým obkladům a dlažbě.

Nezvykle velkorysá vstupní část domu poskytla dostatek místa na úložné prostory.

Podle všech reakcí ale největší radost majitelům i návštěvníkům dělá prostorná chodba, která slouží zároveň jako vstupní místnost. Rodiče tu najdou spoustu úložných prostor, děti se tu mohou prohánět na odrážedlech a návštěvy baví hravá aplikace věšáků.

Jaký styl je vám blízký a kde čerpáte inspiraci? Co vás v oblasti současné architektury a interiérového designu baví?

Nejbližší je mi asi skandinávský a japonský design. Moc mě baví různé lidové prvky, ráda se inspiruji jak v historii, tak v současném bydlení běžných lidí. Nejvíc mě těší vycházet vstříc konkrétním potřebám člověka. Někoho limitují finance, jiného prostor, dalšího počet dětí nebo koček. Každé zadání má své specifikum a ta hravost samotná je pro mne inspirací. A samozřejmě sleduji práci designérů po celém světě, jejichž úžasné projekty mě inspirují každý den.

Je pro vás zajímavější pracovat na novostavbách, nebo oživovat staré prostory? Jaké je vaše „zadání snů“?

Mám ráda obojí. U novostaveb je práce jednodušší, není tu tolik limitů a vše je přesnější. U rekonstrukcí zase člověk může uplatnit zájem o historii bydlení, pouštět se do netradičních řešení a kombinovat staré s novým.

S každým novým projektem zjišťuji, že pro dobrou rekonstrukci je třeba velká dávka odhodlání, trpělivosti, důvěry v architekta a financí. Přesto jsou mi ale asi o trochu bližší právě rekonstrukce. Mým zadáním snů by bylo oživení a modernizace nějakého selského stavení, protože mám velmi ráda lidovou architekturu. Příjemné je, že pokud sáhnete po klasických materiálech, interiér pomalu stárne.

Obě koupelny navazují použitými materiály i barevným schématem na celkový koncept interiéru. Na každou z nich navazuje prostorná samostatná šatna a ložnice.

Bára Baštová, Studio InLab Studio InLab, tedy interiérová laboratoř designérky Báry Baštové, vzniklo v roce 2017 v Českých Budějovicích jako architektonické studio se zaměřením na design interiérů a jejich realizaci. „Laboratoř pro mě znamená kreativní prostor, kde se tvoří něco jedinečného. Díky osobnímu přístupu ke každému projektu s ohledem na individuální potřeby a možnosti pomáhám klientům vytvářet takové interiéry, v jakých se skutečně cítí dobře. Ačkoliv je poznávacím znamením mého studia zaměření na současné trendy v bydlení, zcela zásadní je pro mě v interiéru také jeho funkčnost, nadčasová estetika a zejména prvotřídní kvalita provedení.“

