Rodinný dům na Lhotce je krásný zvenku a nádherný uvnitř. Podívejte se

„Budova dotváří uliční čáru a je členěna podle funkčního využití na dílčí stavební hmoty, které se měřítkem přibližují stavbám v okolí. Tvář domu z ulice určují dvě dvoupodlažní kostky spojené v jeden celek. Centrální dřevěný objekt slouží jako chodba a jídelna,“ popisuje dům architekt Štefan Šulek.

Rodinný dům je rozdělený do čtyř bloků. Ze vstupní haly nebo garáže se vstupuje do chodby, která objekt rozděluje na dvě zóny. Za obsluhující částí při ulici je umístěna pracovna s výhledem do zeleně a v zadní směrem do zahrady najdeme kuchyň s přímou vazbou na terasu a zimní zahradu s bazénem. Obývací pokoj v severozápadní části domu je vizuálně propojen s kuchyní.

Do druhého patra umístili autoři klidovou zónu. Hlavní ložnice s vlastní koupelnou a šatnou směřuje do zahrady, ostatní dětské pokoje mají jednu společnou koupelnu a šatnu. Suterénu domu dominuje společenská místnost doplněná dalšími servisními prostory.

Podlahy a stropy jsou z monolitického železobetonu, obvodové a vnitřní stěny jsou vyzdívané z vápenopískových cihel. Chodbu a jídelnu zastřešuje konstrukce z lepených dřevěných vazníků. Budova je navržena v nízkoenergetickém standardu.

Podlahy vytápí tepelné čerpadlo v kombinaci s plynovým kotlem, který pokrývá nejexponovanější dobu a umožňuje tak využívat tepelné čerpadlo v optimálním režimu.

Sálavé chlazení je zabudováno do stropu. Výměnu vzduchu umožňuje systém tlakově řízeného větrání s pasivní rekuperací tepla s vysokou účinností. Intenzita větrání je řízena automaticky. V letním období je systém ideální pro noční předchlazení budovy.

Technické parametry:

Zastavěná plocha: 189 m²

Hrubá podlahová plocha: 365 m²

Užitná plocha: 344 m²

Plocha pozemku: 800 m²