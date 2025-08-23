Srdce domu tvoří kuchyň, děti tady mají i kruhový objezd pro odrážedla

Navrhnout dům na svažitém pozemku, který ze tří stran svírají silnice (nemluvě o přísných regulích územního plánu), to není žádná legrace. Byť orientace na jih a výhled na zámek představují plusové bonusy. S náročnými podmínkami se však architekti vypořádali víc než dobře.
Koutek pro čtení

Koutek pro čtení | foto: Jakub Kolek

Policová stěna pojmula jak knihovnu, tak velkou sbírku uměleckých předmětů a...
Pracovní desky v kuchyni jsou z materiálu Technistone v bílé barvě s lehkým...
Elegantní černá kuchyňská linka byla navržená a vyrobená přesně na míru.
Elegantní černá kuchyňská linka včetně ostrůvku byla navržená a vyrobená přesně...
„Hledali jsme balanc mezi soukromím klientů a využitím potenciálu nádherných panoramat,“ vysvětluje architekt Jakub Hoffmann z Hurá studia. Kvůli svažitosti terénu však museli autoři rozdělit přízemí na dvě úrovně.

Hlavní obytný prostor je tak oproti zbytku domu o pár schodů snížený, což přispělo k jeho velkorysosti, kterou podtrhují vysoké stropy z pohledového betonu.

Svůj projekt přihlásilo Hurá studio do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry, které byly dokončeny v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

Od černé až po dub

Černá barva se prolíná celým interiérem přízemí, od drobných zámečnických detailů, vypínačů, až po velké plochy vestavěného nábytku nebo dveří. V kontrastu s ní jsou dubové podlahy, které celý interiér uzemňují svojí ušlechtilostí a schopností pěkně stárnout.

„Srdcem domu měla být kuchyň. Kolem jejího ostrůvku se točí celý život rodiny, místo pro welcome drink pro návštěvy, ale také ‚kruhový objezd‘ pro děti na odrážedlech. Zaoblené rohy k tomu úplně vybízejí,“ objasňuje architektka Alexandra Hoffmannová, s manželem založili studio v roce 2016.

Kuchyň je elegantní, černá, s kontrastní pracovní deskou z materiálu Technistone v bílé barvě. Masivní dubový stůl v jídelně pojme celou rodinu i hosty. Pro komornější společnost dobře poslouží lounge sezení hned vedle kuchyně, s výhledem na zámek, pro ranní kávu nebo večerní drink...

„Velkým tématem bylo oddělení intimnějšího obývacího pokoje od živé části obytného prostoru. Oddělit, ale zachovat kontakt. Tak přibližně znělo zadání. Navrhli jsme policovou stěnu, která pojme jak knihovnu, tak velkou sbírku uměleckých předmětů a skla, které je velkou láskou majitelů. Každá police je jiná, rovné jsou pro knížky, oblé a šikmé niky pro vázy, sochy nebo pokojovky,“ vypočítává architekt Hoffmann.

Soukromí pro všechny

Patro je pro spaní, hraní i pro práci. Točí se kolem centrální schodišťové haly s dominantním svítidlem. Prostor autoři pomyslně rozdělili na část pro rodiče a část pro děti. Dětské pokoje mají vlastní koupelnu vklíněnou mezi dvě vstupní šatny.

„Ložnici rodičů jsme navrhli jako master suite, vstupuje se do ní přes šatnu. Vlastní koupelna je přímo součástí ložnice, oddělená jenom poloprůhlednou zaoblenou stěnou z matných luxfer,“ popisuje Alexandra Hoffmanová.

Oproti přízemí dominují soukromím prostorům teplejší barvy, dřevo a teple šedé marmoleum na podlahách, výrazný růžový velkoformátový obklad, béžová stěrka a luxfery v koupelně.

Do rodičovské části se také vešla malá pánská pracovna. Policová stěna na míru s integrovaným pracovním stolem v tmavších zemitých odstínech dubové dýhy doplnila lenoška a křeslo v barvě koňaku.

