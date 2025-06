Dva profesionálové mohou mít na vzhled či řešení obytného domu různé názory, ale na tom základním je třeba se shodnout. Jak říká Martin Vymetálek: „Oba jsme chtěli bydlení, které nás bude bavit a sloužit rodině s dětmi.“

Mezi základními podmínkami, na nichž se manželé shodli bez diskusí, bylo, že půjde o kompaktní dům propojený se zahradou, kde si budou blízko, dokážou ho postavit svépomocí a za takovou částku, aby nemuseli splácet hypotéku do důchodu.

Pěkně od začátku

Novostavba vznikla na místě cihlového domu po praprababičce ve vesnici poblíž Ostravy. Stavení bylo v hodně špatném stavu, mokré zespoda i zeshora, slepenec mnoha přístaveb a vysoko nad úrovní zahrady. Jeho záchrana neměla smysl. Od počátku bylo rozhodnuto, že ho zbourají.

Mělo to dvě velké výhody: majitelé velmi dobře znali místo se všemi souvislostmi a na vymýšlení budoucího domova měli spoustu času. Mladí manželé tehdy dojížděli do práce vlakem, Pavla do opavského Ateliéru 38 a Martin do kopřivnického Kamil Mrva Architects. Cest proto využívali ke skicování a k cizelování myšlenek. Když pak už došlo k samotné akci, byli dobře připravení.

Původní dům pečlivě rozebrali, trámy a prkna ze střech použili na bednění základové desky, ze starých dveří stloukli kadibudku, ocelové stropní nosníky použili na nové překlady, radiátory prodali do šrotu a část starého nábytku skončila v bazaru. Cihly nakonec použít nešlo, byly ve špatném stavu, ale část se využila aspoň jako recyklát na zásyp.

První fáze tedy spočívala v likvidaci starého, druhá k vybudování originální stavby, která příjemně zapadla do daného prostoru, ačkoli je zcela jiná než domy v jejím okolí.

Půvab jednoduchosti

Dům nenáročný na metry čtvereční i technologie charakterizuje kompaktnost a přiznané materiály. Po stranách jsou dva bloky, jeden s manželskou ložnicí otevřenou do atria se saunou a druhý s dětskými pokoji a kůlnou. Mezi nimi vznikla společenská část s kuchyní, obývacím pokojem a koupelnou.

Vnitřní jednoduchost si nezadá s tou venkovní, přestože západní fasáda do hlavní ulice je oživena ornamentem z cihel a z boční ulice velkými dřevěnými vraty. Jižní fasádu do zahrady tvoří prosklená stěna jídelny a obývacího pokoje. Nad ní vybíhá ven betonový strop, který chrání interiér před přehříváním vysokým letním sluncem.

Architekti se snažili o maximální propojení s vnějškem. Přestože klasická okna v domě chybějí, je interiér příjemně prosvětlený. Světlo dovnitř přichází i z atria u ložnice. Kuchyně má okno nad linkou směrem do vstupního nádvoří s otvorem ve střeše, do nějž je situovaný strom. Oživuje každý pohled ven a také tuto část interiéru spojuje s přírodou.

Ideu jednoduchosti podtrhují přiznané materiály. Podlaha je z hlazeného betonu, stopy z pohledového betonu. Plné cihly jsou v interiéru natřeny bíle, opět kvůli světlu, a doplněny nábytkem a obklady z březové překližky. Celkovému konceptu odpovídají i barvy na stěnách, nábytku či doplňcích.

Příjemné soukromí

Jedním z nejzajímavějších prvků je skryté atrium na severní straně domu. To se otevírá prosklenou stěnou ložnice, které však zůstává intimní charakter. Z druhé strany na něj navazuje sauna. Rodina, dnes už se dvěma dětmi, je využívá k relaxaci. „Po sauně ležíme venku a pozorujeme hvězdy nebo mraky,“ pochvaluje si Martin Vymetálek.

Kompaktnost domu, jíž manželé docílili i pomocí systému posuvných dveří, stejně jako vnitřní atrium a řešení úložných prostor odkazují k promyšlenému japonskému stylu bydlení založenému na minimalismu, jednoduchých čistých liniích a chytrém i praktickém využití daného prostoru. Jak dodává Pavla Vymetálková: „Například nemáme obývák plný hraček, protože stačí odsunout dveře a dětský pokoj je součástí obytného. A pak je zase jen zasuneme.“

Takový styl bydlení vyžaduje i přísnější výběr zařizovacích předmětů a doplňků, aby interiér zůstával dostatečně vzdušný a nic nebránilo jeho propojení s přírodou. I proto je u Vymetálků pohovka obrácená směrem do zahrady. Barvy tak do interiéru vnáší především zahrada a vše, co se děje venku.

„Po celodenní práci u počítače je pohled do zahrady a dál do krajiny příjemnější než hledět znovu na obrazovku. Často toho využíváme. Nad oknem je však i plátno, a tak si čas od času promítneme i nějaký film,“ popisují situaci manželé. Svůj domov si užívají, splnil jejich představy. Jak říkají: „Stavět dům sami pro sebe je super.“