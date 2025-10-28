„Mám asi silnou touhu po hnízdění,“ říká s úsměvem Tereza. „Vždycky, když jsem těhotná, tak něco rekonstruujeme. Před narozením třetího syna Damiana jsme se pustili do horního patra, kde je naše ložnice, dětský pokoj, pokoj pro hosty a dvě koupelny,“ popisuje Tereza.
A doplňuje: „S miminkem trávíte doma hodně času, a tak je logické, že to tam chcete mít všechno nové a čisté. Horní patro bylo ještě v původním stavu a ne zrovna vkusně zařízené.“ Vzpomíná přitom na velikou zlatou vanu v koupelně.
Tereza pražskou vilu podle fotografií původně zavrhla, ke koupi ji manžel, Nor John Erik přesvědčil až při osobní prohlídce. Učarovalo jí místo s nádherným otevřeným výhledem do krajiny.
Prostorný dům z 90. let totiž nese prvky podnikatelského baroka. Postupně ale dostává novou tvář, nejen díky dnes už kompletní vnitřní rekonstrukci, ale i venkovním úpravám, jako jsou nová okna a balkony.
|
Rekonstrukce vily je během na dlouhé trati. Ale už teď ji milují
Rekonstrukce s kostlivci
Během rekonstrukce patra se Tereza nakonec musela s celou rodinou na tři měsíce odstěhovat do pronajatého bytu. Sondy totiž odhalily hned několik kostlivců: rozpadající se příčky, chybějící parozábrany i celkové zateplení střechy.
„V létě bylo v ložnicích nesnesitelné horko. Kdo má obytné podkroví, ví, o čem mluvím. Klimatizace pro nás byla nezbytností, na kterou jsme si po instalaci velmi rychle zvykli a nahradili jsme tím i čističku vzduchu, kterou jsme kvůli dětem používali. S Daikinem máme výborné zkušenosti, protože už tu máme několik let jejich tepelné čerpadlo, takže ve výběru značky jsme měli jasno hned.“
A pokračuje: „V patře si chceme klimatizací i přitápět, proto jsme vybírali hodně tichou. Vnitřní jednotky jsou dost na očích, proto jsme přemýšleli i o designu. A v neposlední řadě každou investici do domu promýšlíme i z hlediska toho, zda zvýší jeho hodnotu, kdybychom jej jednou prodávali,“ vypočítává důvody pro pořízení klimatizace japonského výrobce Daikin Tereza.
Potřebné stavební úpravy řešili jednotliví dodavatelé, zatímco interiéry si Tereza vybavila sama, s láskou ke skandinávskému designu, stylovými kousky ze svého obchodu Salted HOME & KIDS.
|
Dům s vnitřním bazénem je splněným snem rodiny se čtyřmi dětmi
Život jako na horské dráze
„Moje největší životní role je být máma, protože v ní jsem nenahraditelná a prolíná se úplně vším. Důležité však pro mě je také dál rozvíjet naše podnikání, moc mě to baví a neberu to vlastně ani jako práci.“
Kromě úspěšné agentury Elite Bloggers, která dnes zastupuje kolem 700 influencerů nejen z České republiky, se v roce 2022 Tereza s manželem Johnem Erikem pustili do retailu a začali dovážet skandinávské značky oblečení pro děti.
Na Vinohradech otevřeli kamennou prodejnu Salted KIDS a zároveň e-shop. „Ten jsme spouštěli doslova z nemocničního pokoje motolské nemocnice, protože jsme se bohužel přesně v té chvíli dozvěděli Matheovu diagnózu. V prodejně probíhala rekonstrukce, neměli jsme ani sklad, a tak jsme první měsíc posílali objednávky od nás z domova.“
|
Luxusní dům s vnitřním bazénem a terasou je splněným snem majitelů
V době synovy nemoci (oboustranný zhoubný nádor na ledvinách) bojovala Tereza za práva všech hospitalizovaných dětí být v nemocnici nepřetržitě se svými rodiči. Získala za to pak Stříbrnou medaili předsedy Senátu ČR. Dnes už je Matheo naštěstí vyléčený, i když musí stále docházet na pravidelné kontroly do Motola.
„I pro tu pokoru je dobré ty kontroly absolvovat. Připomínají nám, že naše každodenní starosti a stres jsou ve srovnání s tím, čím jsme si jako rodina prošli, opravdu zanedbatelné.“