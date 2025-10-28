Influencerka Tereza Salte rekonstruuje dům ve stylu podnikatelského baroka

Tereza Salte je úspěšná podnikatelka, spisovatelka, influencerka, maminka tří skvělých kluků, vášnivá sportovkyně. Má nadání pro hudbu i design, trpělivost a důslednost pro dotahování projektů do konce. Právě se jí podařilo završit rozsáhlou rekonstrukci rodinného domu posledním patrem. Střecha prý ještě počká.
Prostorný dům z 90. let nese prvky podnikatelského baroka. Postupně však...

Prostorný dům z 90. let nese prvky podnikatelského baroka. Postupně však dostává novou tvář. | foto: Jiří Bednář

V obývacím pokoji a na schodech jsou podlahy z běleného dubu, v kuchyni je na...
V kuchyňském ostrůvku, který slouží i pro příležitostné stolování, je...
K větším stavebním zásahům patřila výměna oken. Původní plastová byla nahrazena...
Manželé Salte milují světla, lampičky všude kolem. Tohle je třeba WP1 Flower...
19 fotografií

„Mám asi silnou touhu po hnízdění,“ říká s úsměvem Tereza. „Vždycky, když jsem těhotná, tak něco rekonstruujeme. Před narozením třetího syna Damiana jsme se pustili do horního patra, kde je naše ložnice, dětský pokoj, pokoj pro hosty a dvě koupelny,“ popisuje Tereza.

A doplňuje: „S miminkem trávíte doma hodně času, a tak je logické, že to tam chcete mít všechno nové a čisté. Horní patro bylo ještě v původním stavu a ne zrovna vkusně zařízené.“ Vzpomíná přitom na velikou zlatou vanu v koupelně.

Tereza pražskou vilu podle fotografií původně zavrhla, ke koupi ji manžel, Nor John Erik přesvědčil až při osobní prohlídce. Učarovalo jí místo s nádherným otevřeným výhledem do krajiny.

Prostorný dům z 90. let totiž nese prvky podnikatelského baroka. Postupně ale dostává novou tvář, nejen díky dnes už kompletní vnitřní rekonstrukci, ale i venkovním úpravám, jako jsou nová okna a balkony.

Rekonstrukce vily je během na dlouhé trati. Ale už teď ji milují

Rekonstrukce s kostlivci

Během rekonstrukce patra se Tereza nakonec musela s celou rodinou na tři měsíce odstěhovat do pronajatého bytu. Sondy totiž odhalily hned několik kostlivců: rozpadající se příčky, chybějící parozábrany i celkové zateplení střechy.

„V létě bylo v ložnicích nesnesitelné horko. Kdo má obytné podkroví, ví, o čem mluvím. Klimatizace pro nás byla nezbytností, na kterou jsme si po instalaci velmi rychle zvykli a nahradili jsme tím i čističku vzduchu, kterou jsme kvůli dětem používali. S Daikinem máme výborné zkušenosti, protože už tu máme několik let jejich tepelné čerpadlo, takže ve výběru značky jsme měli jasno hned.“

A pokračuje: „V patře si chceme klimatizací i přitápět, proto jsme vybírali hodně tichou. Vnitřní jednotky jsou dost na očích, proto jsme přemýšleli i o designu. A v neposlední řadě každou investici do domu promýšlíme i z hlediska toho, zda zvýší jeho hodnotu, kdybychom jej jednou prodávali,“ vypočítává důvody pro pořízení klimatizace japonského výrobce Daikin Tereza.

Potřebné stavební úpravy řešili jednotliví dodavatelé, zatímco interiéry si Tereza vybavila sama, s láskou ke skandinávskému designu, stylovými kousky ze svého obchodu Salted HOME & KIDS.

Dům s vnitřním bazénem je splněným snem rodiny se čtyřmi dětmi

Život jako na horské dráze

„Moje největší životní role je být máma, protože v ní jsem nenahraditelná a prolíná se úplně vším. Důležité však pro mě je také dál rozvíjet naše podnikání, moc mě to baví a neberu to vlastně ani jako práci.“

Kromě úspěšné agentury Elite Bloggers, která dnes zastupuje kolem 700 influencerů nejen z České republiky, se v roce 2022 Tereza s manželem Johnem Erikem pustili do retailu a začali dovážet skandinávské značky oblečení pro děti.

Na Vinohradech otevřeli kamennou prodejnu Salted KIDS a zároveň e-shop. „Ten jsme spouštěli doslova z nemocničního pokoje motolské nemocnice, protože jsme se bohužel přesně v té chvíli dozvěděli Matheovu diagnózu. V prodejně probíhala rekonstrukce, neměli jsme ani sklad, a tak jsme první měsíc posílali objednávky od nás z domova.“

Luxusní dům s vnitřním bazénem a terasou je splněným snem majitelů

V době synovy nemoci (oboustranný zhoubný nádor na ledvinách) bojovala Tereza za práva všech hospitalizovaných dětí být v nemocnici nepřetržitě se svými rodiči. Získala za to pak Stříbrnou medaili předsedy Senátu ČR. Dnes už je Matheo naštěstí vyléčený, i když musí stále docházet na pravidelné kontroly do Motola.

„I pro tu pokoru je dobré ty kontroly absolvovat. Připomínají nám, že naše každodenní starosti a stres jsou ve srovnání s tím, čím jsme si jako rodina prošli, opravdu zanedbatelné.“

Nejčtenější

KVÍZ: Retro poklady, které měli všichni doma. Vzpomenete si?

Vzpomenete si ještě, k čemu sloužil brutar nebo jak voněl Pitralon? Tento retro kvíz vás vezme do obýváků, kuchyní i dětských pokojů, kde kralovaly remosky, vysavače ETA a Igráčci. Tak kolik si toho...

Šéfkuchař Radek Kašpárek bydlí ve stylovém domě v Praze. Kuchyň má dokonalou

Michelinský šéfkuchař a bývalý porotce soutěže MasterChef se usadil v novostavbě na okraji Prahy, kterou si dotvořil k obrazu svému. V interiéru kombinuje strohý styl s mechovou stěnou a záplavou...

Vila v Praze se prodává za 189 milionů. Podívejte se i na další krásky

Unikátní vila v pražské Troji má užitnou plochu velkou 1 157 metrů čtverečních a stojí na pozemku o rozměru 9 555 metrů čtverečních. Výjimečná rezidence je obklopena zelení a nabízí krásný výhled na...

Takový moderní grunt jste ještě neviděli, vyrostl na Ostravsku

„Máme moderní grunt,“ říkají o svém domě sami majitelé. Byť jde o moderní stavbu, zapadla do okolní krajiny a okolní zástavby zcela přirozeně. Kombinuje totiž tradiční vesnickou sedlovou střechu s...

Rekonstrukce bytu 2+1 v Břevnově: omezený rozpočet architektka zvládla

Ze slunné Itálie se dvojice vrátila do občas podmračeného Česka. A tak není divu, že si přáli proměnit pražský byt 2+1 v cihlovém domě z 50. let, postavený ve stylu socialistického realismu, na...

Zpěvačka si vytvořila oázu klidu. Odpočívá v dobře promyšleném bungalovu

Klid, harmonie a relaxace. To jsou emoce, které návštěvník okamžitě pocítí, jakmile projde brankou domu Marcely Laiferové v Piešťanech. Slovenská zpěvačka si zde vytvořila útočiště, které slouží...

28. října 2025

Influencerka Tereza Salte rekonstruuje dům ve stylu podnikatelského baroka

Tereza Salte je úspěšná podnikatelka, spisovatelka, influencerka, maminka tří skvělých kluků, vášnivá sportovkyně. Má nadání pro hudbu i design, trpělivost a důslednost pro dotahování projektů do...

28. října 2025

Tradiční střešní taška dál vítězí. Skvěle si totiž rozumí s fotovoltaikou

Advertorial

Sázka na klasiku stále převládá. Pokud si Češi staví či rekonstruují střechu nad hlavou, v polovině případů sáhnou po léty osvědčených střešních taškách. Jedním z důvodů je i skutečnost, že právě...

27. října 2025

Vyúčtování mi dal majitel bytu na kusu papíru. Co dělat, když je vše špatně?

Pronajímatel provedl po skončení nájmu vyúčtování za část roku, během něhož jsem v pronajatém bytě bydlel. Problémem je však to, že jeho vyúčtování je pouze jakýsi výpočet na kusu papíru, bez...

27. října 2025

Chata se špatnou dispozicí má nový interiér i schodiště, majitelé jásají

Chata na ostrově Randøy byla původně pila. Dnes ji vlastní rodina, která si neví rady se špatnou dispozicí stavby. Té dokonce „ublížili“, když si sami postavili schody do patra. Schodiště je...

27. října 2025

Fantastický mikrodům s výhledy na Luganské jezero byl dříve králíkárnou

Dům ve švýcarské obci Aldesago vyvažuje nedostatek prostoru krásnou atmosférou a výhledy. Na 14 metrech čtverečních nabízí jedno překvapení za druhým. A přitom bylo toto příjemné bydlení ještě...

26. října 2025

Dům s kuchyní, kterou by pochválil i Zdeněk Pohlreich, obklopily kaktusy

Některé domy mívají jedinečné detaily, třeba Jack Warner, spolumajitel slavného studia, měl na svém panství největší 35mm projektor. Speciálními prvky konstrukcí se však může pochlubit i dům navržený...

25. října 2025

Rekonstrukce bytu 2+1 v Břevnově: omezený rozpočet architektka zvládla

Ze slunné Itálie se dvojice vrátila do občas podmračeného Česka. A tak není divu, že si přáli proměnit pražský byt 2+1 v cihlovém domě z 50. let, postavený ve stylu socialistického realismu, na...

24. října 2025

Herečka Diane Keatonová se věnovala i rekonstrukci domů, podívejte se

Zemřela jen před pár dny, ale její filmové role v Kmotrovi, Annie Hall nebo komedii Lépe pozdě nežli později ji zaručily „nesmrtelnost“. Méně se ví, že Diane Keatonová vdechla život i několika cenným...

24. října 2025

Mladá rodina našla štěstí v jihočeské vesničce. Dřevostavba jim změnila život

Bydlení v malé jihočeské vesničce, kde je patnáct domů a žije pár desítek lidí, má své kouzlo. Tedy alespoň pro mladou rodinu, která si zde postavila prostornou dřevostavbu. Možná i proto, že z...

23. října 2025

KVÍZ: Retro poklady, které měli všichni doma. Vzpomenete si?

Vzpomenete si ještě, k čemu sloužil brutar nebo jak voněl Pitralon? Tento retro kvíz vás vezme do obýváků, kuchyní i dětských pokojů, kde kralovaly remosky, vysavače ETA a Igráčci. Tak kolik si toho...

vydáno 23. října 2025

Šéfkuchař Radek Kašpárek bydlí ve stylovém domě v Praze. Kuchyň má dokonalou

Michelinský šéfkuchař a bývalý porotce soutěže MasterChef se usadil v novostavbě na okraji Prahy, kterou si dotvořil k obrazu svému. V interiéru kombinuje strohý styl s mechovou stěnou a záplavou...

22. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.