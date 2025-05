„Najít ideální pozemek v Brně, kde jsme v tu dobu bydleli, nebylo vůbec jednoduché. Trvalo nám téměř dva roky, než jsme objevili místo v okolí Brna, které odpovídalo našim představám a zároveň bylo finančně dosažitelné. Od začátku jsme měli jasnou představu – široký pozemek a bungalov s prostorným obývacím pokojem. Když jsme konečně našli ten pravý, naše dobrodružství mohlo začít,“ popisuje majitelka Tereza, která na svém úspěšném instagramovém profilu inspiruje sledující svým bydlením a zahradou.

Chvála bungalovu

Po několika sezeních s projektantem se budoucí majitelé rozhodli pro zděný dům ze systému Porfix. I díky štěstí na počasí stavba trvala pouhých 8 měsíců. Mnoho věcí si majitelé zvládli udělat sami. Na odborné práce si najímali spolehlivé firmy, na které dostali vždy osobní doporučení od jiných stavebníků. Tímto způsobem ušetřili téměř polovinu nákladů oproti stavbě na klíč. V době stěhování rodina ještě neměla hotové venkovní práce, které se dodělávaly až časem.

Bungalov 5+kk orientovaný na jihovýchod má užitnou plochu 160 metrů čtverečních. Srdcem domova je velký obývací pokoj spojený s kuchyní a jídelnou, kde rodina tráví nejvíce společného času. Dominantou obývacího pokoje je velké, pětimetrové HS portálové okno, které vede přímo na zahradu a nabízí nádherný výhled na okolní kopce. Zapadlý koutek při vstupu do domu majitelka proměnila v malou galerii s vitrínou na dekorace.

Dětské pokoje navrhli majitelé menší a pokud by stavěli znovu, pravděpodobně by je zvětšili. Oba synové (10 a 13 let) jsou ale spokojení, protože každý má své vlastní soukromí. Celý dům je zařízený ve skandinávském stylu a interiéru dominují odstíny béžové, krémové, bílé a černé. Majitelka se nebojí nákupu dekorací v levných řetězcích a někdy si předměty po nákupu ještě upravuje podle svého.

Tereziným velkým koníčkem je interiér a dekorování, ať už uvnitř, nebo venku. Před čtyřmi lety si založila profil na Instagramu, původně jen jako místo, kde sdílela radost z focení. Postupně začali přibývat sledující, kteří se Terezy často ptají na rady ohledně zařizování interiéru a zahrady.

„Těší mě, že mohu být pro některé inspirací, ale Instagram pro mě nikdy nebyl prioritou. Sdílím jen to, co mě opravdu baví, a respektuji soukromí své rodiny. Spolupráce si pečlivě vybírám a pracuji pouze s těmi, u nichž věřím v kvalitu,“ říká Tereza.

Zahrada jako hlavní místo k životu

„Co nás na našem domě těší nejvíce, je jednoznačně zahrada. Od února do listopadu se většina našeho života odehrává právě venku. Já jako učitelka, která tráví celý den v ruchu, zde nacházím svou oázu klidu. Miluji hrabání v záhonech, péči o květiny a zvelebování venkovního posezení. Manžel si na zahradě čistí hlavu při sekání trávy, čištění bazénu nebo zaštipování rajčat,“ říká Tereza o svém zahradním království, jehož součástí je bazén, prostorný zahradní altán s posezením, zahradní domek a vyvýšené záhony, kde majitelé pěstují zeleninu. Zahradu zdobí subtropické bugenviley, pivoňky a olivovníky, které podtrhují středomořský ráz venkovních prostor.

Během letních tropických nocí instaluje pán domu do atria projektor a rodina si na zahradě užívá soukromé letní kino.