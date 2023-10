Dům vznikl jako kompromis, teď jej však miluje celá rodina

O autorce Designérka Ing. Markéta Langrová ze společnosti Home Designer navrhuje interiéry už více než deset let. „Tvoříme luxusní interiéry pro normální život. Domov, kde si s klidem dáte nohy nahoru, kde občas polijete křeslo vínem, kde si zaskáčete s dětmi na sedačce, to vše bez následků. V návrzích používáme odolné a praktické materiály, které vyžadují co nejmenší údržbu. Zároveň do návrhů promítáme znalosti o cirkadiánním rytmu (jde o biologický rytmus s periodou o délce přibližně 24 hodin, může kolísat mezi 20 až 28 hodinami, pozn. redakce). Díky tomu se v domech od nás dobře vyspíte a budete vitálnější.“