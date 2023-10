Dům plný emocí si majitelé užívají tak, jako kdyby byli na dovolené

Čerstvě dokončený dům developerské společnosti IMOBA o celkové výměře 342 m2 nabídl rodině s dvěma dětmi bydlení dotažené do posledního detailu. Je výsledkem zdařilé týmové práce architektů Michala Kunce, Petra Tesaře a Jany Šandallové.

Další zajímavé návštěvy najdete v časopise Moderní byt.

Ukazuje koncept architektury nabité emocemi a představuje, jak studio pracuje s prostorem, náladou a materiály, zvlášť v případě, když má zcela volné ruce a důvěru klientů, kteří znají jeho práci.

Architekty oslovili po přečtení motta uvedeného na web: Bydlete jako o krásné dovolené...

Architektura plná emocí

Měkké přírodní materiály, promyšlená dispozice a propojení interiéru s exteriérem zahrady dokonale charakterizují práci studia. Tvář interiéru ukazuje, jak architektura činí lidi šťastnějšími, je odpovědí na otázku hledání pohody a štěstí v životě.

„Architektura zevnitř, architektura plná emocí a nálad... to je poznávací znamení našeho ateliéru. Emoce je to, co práci mého ateliéru odlišuje od jiných ateliérů. Vůbec nepovažuji nálady, emoce nebo atmosféru okamžiku za něco, co by architekturu a její význam oslabovalo. Dává jí to sílu a hloubku. Proto v naší práci takové emoce s klientem cíleně vytváříme. Ideální dům je hlavně o interiéru, interiér je o bydlení a bydlení, to je domov. To je ta emoce, kterou hledáme. Být někde, s někým, šťastní,“ popisuje Michal Kunc.

Ve všech obytných místnostech je bělená dubová podlaha. Doplňky do obývacího pokoje i celého interiéru dodalo studio Deconcept.

A pokračuje: „Chceme, aby naše interiéry byly nejen praktické, ale i krásné a jedinečné. Proto navrhujeme i své vlastní ‚umění‘, tentokrát to byla deska skla s fotografií dělící prostor obývacího pokoje. A spousta drobných detailů a dekorací v podobě lamp, svícnů, vybavení kuchyně, stolování s příbory a talíři byla vybrána přesně pro tento interiér, pro tohoto klienta. Bylo to vlastně na klíč.“

Celý proces řídili architekti sami až k finálnímu předání. Připravili vše s cílem maximální spokojenosti majitelů, aby se cítili spokojeně a šťastně. Uklidili, uvařili kávu, pustili hudbu, nařezali levanduli do vázy a společně pak majitele přivítali v novém interiéru. Zavládla pohoda, klid, intimita...

Pohovka (Monolith) je čalouněna světlým textilním potahem. Jídelnu s kuchyní odděluje skleněná příčka s polepem.

K vyjádřenému nadšení a poděkování architektům přibyla i krásná recenze na webu, nesoucí vřelé vyznání a ocenění jejich vnímavosti a tvořivé práce.

O autorech Architekti Michal Kunc a Petr Tesař: „Prostředí, v němž žijeme, pozitivně ovlivňuje a mění náš život. Dělá ho šťastnějším. Naše architektura je o hledání pohody a štěstí. Není důležité, jakou značku použijeme, ale jakou atmosféru a kvalitu života nabídneme. Vytváříme stylové, ležérní interiéry, v nichž se pohodlně žije... Tvoříme lidem nový domov, to je naše poslání,“ vysvětlují architekti. Architektonické studio Atelier Kunc architects je renomované boutique architektonické studio s osobním přístupem. Věnuje se originálním projektům na klíč, od první skici přes projekt až po finální detailní realizaci. Zabývá se komplexním řešením kancelářských prostor a interiérů a jejich realizací i navrhováním a realizací rodinných domů.

Čalouněná postel je zhotovena na míru. Za ní je vinylová tapeta Boats. Podle autorského návrhu je vyrobený i toaletní stolek s kovovou podnoží, kde je umístěno zrcadlo v tenkém černém kovovém rámu. Je nasvícený zavěšeným svítidlem (LZF) a doplněný černou židlí Eames DSW (Vitra).

