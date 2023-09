Útulný dům si designérka vymazlila do každého detailu

„Lidé se někdy brání dřevu, ale ráda je používám pro kontrast, zároveň příjemně propojuje interiér s venkem,“ vysvětluje interiérová designérka, majitelka domu a spoluautorka interiéru Andrea Kerner. S manželem Filipem koupili hrubou stavbu v developerském projektu, o němž se dozvěděla díky své profesi.

Patrový dům s dvougaráží má plastová okna. Plochy okolo bazénu se slanou vodou a terasu pokrývají dílce z dřevoplastu. Stínicí markýza a stůl – Linie design studio.

V okrajové části Plzně bydlí s rodinou druhý rok a dodává: „Naše studio tady mělo zakázky, takže jsem sem jezdila. Líbilo se mi tu… Když jsem viděla inzerát na prodej rozestavěných domů, dlouho jsme neváhali. Náš budoucí dům stál na koncové parcele s plochou 600 m2. Optimální bylo jeho vnitřní uspořádání 4 + kk: obývací pokoj s kuchyní, dětské pokoje, ložnice, v každém podlaží koupelna, nechybí dvougaráž.“

Nejlépe svépomocí

Dispozici bylo možné před dokončením stavby změnit. Majitelé byli s projektem spokojeni, takže šlo především o posouvání příček, což optimálně vyladilo velikost místností. Dokončení domu svěřili developerské firmě. Ušetřili tím čas a zjednodušili komunikaci.

„Na stavbu jsme pravidelně všichni chodili a kontrolovali průběh prací. Komplikací byl covid, který vše pozastavil na půl roku,“ vypráví Andrea. Dům je dobře zateplený, funguje i fotovoltaika, a tak nejsou roční náklady na vytápění plynem vysoké. Na jejich snížení se podílejí i moderní plastová okna s čtyřkomorovými rámy a trojsklem.

Interiér řešila Andrea společně s matkou Ivanou Slavíkovou, majitelkou studia Linie design studio. Mnoho let společně navštěvují mezinárodní interiérové veletrhy, z trendů do návrhu vybíraly ty, které se hned tak neokoukají. Zakázkově vyráběný nábytek projektovaly na míru každé místnosti. „Kusovky“, doplňky a textil vybraly z bohatého portfolia vlastního obchodu.

Obývací pokoj zdobí „zarámovaný“ výhled do zahrady i tapeta s motivem romantické krajiny starých mistrů pod TV stěnou. Pod oknem je úložný prostor na míru.

„Návrh se s pomocí celé rodiny a jejich požadavků doladil do finálního a pro všechny dobře užitného prostoru. Povrchy od podlah přes obklady až po dvířka skříní jsme vymýšlely v našem studiu, předem jsme připravily vizualizace. Dlouhodobě spolupracujeme s truhláři, šly jsme pak na jistotu, obrátily jsme se na plzeňskou firmu Kuchyně Kypr,“ shrnuje Andrea.

Cesta z centra

Než si pořídili dům, bydleli manželé v menším bytě, kde měly dcery společný pokoj o ploše 10 m2. To byl i jeden z důvodů stěhování, tím druhým byla zahrada.

„Vždycky jsem si ji přála. Děti můžou být venku, a já nemusím vysedávat na pískovištích. Tady na ně vidím,“ zdůvodňuje Andrea. Rodina tu má i bazén. Starší dcera měla dýchací problémy, proto jej napustili slanou vodou. Plochy okolo a terasu pokrývají odolná protiskluzová dřevoplastová prkna.

Velkou zakázkou (tentokrát vlastní pro dceru s matkou) byl návrh interiéru. Základním a opakujícím se principem je kombinace povrchů v bílém lesku, dekoru dubu, matné šedi a bronzové barvy. Andrea s Ivanou věděly, že na kvalitních materiálech se nešetří.

Top záležitostí je třeba podlouhlé umývadlo na míru z kompozitního materiálu Corian, z téhož materiálu jsou okenní parapety. Na pracovní desku kuchyňského ostrůvku, linky i obkladu stěny využily materiál Technistone. Většinu podlahové plochy pokrývají rigidní vinylové krytiny s minerálním jádrem.

Minimalistický design osvětlení v obývacím pokoji nechá vyniknout zařízení interiéru. Pohovka od české značky Polstrin, na podlaze vinylová krytina.

Komunikativní, skladný a zároveň pro oko

„Dům musel být pokud možno bezúdržbový a také jsme chtěli, aby s námi komunikoval,“ zmiňuje Andrea. Na otázku, jak dalece je domácnost „inteligentní“, odpovídá: „Není úplně komplet, ale řadu činností ovládáme dálkově přes aplikace: otevřu, zhasnu či připravím kávu!“

Osvětlení italské značky Occhio (v překladu znamená oko a tvarem je připomíná) svítí „na povel“ nahoru, dolů, lze nastavit také intenzitu světla. Minimalistický design nepřebírá v prostoru pozornost, interiér tak působí větším dojmem.

To i proto, že majitelka promýšlela celek i detail, použila pár opticky zvětšovacích triků. Kupříkladu dveře od firmy SK interier jsou v některých místnostech posuvné, do prostoru nevyčnívají kliky. Co se týká úspory místa, tak kouzelným slovem je bezesporu „uklizený“, to v praxi znamená, že kávovar je sice po ruce, ale ukrytý v atypické skříni mezi kuchyní a obývacím pokojem.

Nábytkem vyrobeným na zakázku vyřešily designérky úložné potřeby, ale dětským pokojům dodaly netuctový vzhled.

Andrea připouští, že úložné prostory miluje. „Nic nevyhazuji, mám schované oblečení od svých osmnáctin. Rozpočítávala jsem i počet ramínek na šaty, aby vyšly optimální výšky skříněk (ty jsou pro přehlednost zevnitř nasvícené),“ dodává s úsměvem.

Místo pro ukládání věcí nacházela Andrea po celém domě, i tam, kde to nebývá běžné, třeba pod horizontálním oknem v obývacím pokoji jsou uložené nabíječky. Příkladem skloubení estetiky i praktické stránky je ložnice rodičů: do stěny zapuštěné očalouněné čelo postele po stranách lemují (jak jinak) úložné prostory.