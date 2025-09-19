„V srdci historické Prahy jsme navrhli všechny bytové jednotky sloužící pro dlouhodobé nájemní bydlení, od dispozice 2+kk po 4+kk, až po střešní byt. Všechny byty spojuje nadčasový design s respektem k architektuře a atmosféře místa,“ říká architekt Michal Sůva ze studia Karlínblok.
Název rezidence U Milosrdných odpovídá historii, dříve zde byl klášter Milosrdných bratří, který zde byl založený už ve 14. století. Ulice dostala svůj současný název v roce 1870.
Inspirace fasádou
„Ústředním motivem návrhu je vertikála inspirovaná tektonikou fasády s výraznými zlatými šambránami, která se v různých měřítkách a odstínech promítá celým prostorem. Základní paletu teplých neutrálních tónů doplňují kontrastní prvky z amerického ořechu, mosazi a onyxu, čímž interiér získává hloubku a sofistikovanost,“ popisuje architekt Sůva. Autoři hodně vsadili na světlo a barevnost interiéru, v níž převažují světlé odstíny.
Centrem vzorového bytu 3+kk s plochou 135 m2 se stal velkorysý obytný prostor s přímým napojením na lodžii, z níž má uživatel bytu unikátní výhled na historické panorama Prahy. K dispozici jsou dvě koupelny, jedna se sprchovým koutem, druhá s vanou, i samostatná toaleta.
Dřevěné podlahy v parketovém vzoru jsou v celém interiéru, vyjma koupelen a WC. Veškerý nábytek pak navrhli designéři individuálně na míru, unikátní je i kolekce svítidel, také vyrobená výhradně pro tento projekt. Interiér doplňuje i kolekce uměleckých děl, odrážejí se v ní motivy a materiály z interiéru.
„Klíčovými požadavky v tomto domě byly en-suite koupelny, dostatek úložných prostor, samostatné šatny a prostorné pokoje s důrazem na výhledy do okolí Anežského kláštera. Za zmínku stojí i lodžie, které vynikají svou nadstandardní hloubkou,“ prozrazuje za investora Jan Kukla, projektový manažer ze společnosti Creditas Real Estate.
Podle něho interiér ani dům nepostrádají také řadu dalších výrazných prvků, například atypické zasklení oken, stínění integrované do zlatých šambrán či použití velkoformátové keramiky o tloušťce pouhých 6 mm.
Společnost Creditas Real Estate přihlásila projekt do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.