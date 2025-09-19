V „maršmelounu“ v centru Prahy si můžete pronajmout luxusní byt i vy

Alena Řezníčková
Jen stavba málokterého domu vzbudila v Praze v posledních letech tolik emocí. Bytový dům od architekta Zdeňka Fránka v blízkosti Anežského kláštera, na počátku přezdívaný „maršmeloun“, se však nakonec realizace dočkal. Nabídl 27 bytů na pronájem, všechny na míru navrhlo studio Karlínblok, a to včetně vzorového interiéru 3+kk.
Základní paletu teplých neutrálních tónů doplňují kontrastní prvky z amerického...

Základní paletu teplých neutrálních tónů doplňují kontrastní prvky z amerického ořechu, mosazi a onyxu. | foto: Ing. Josef Kubíček, kubicek.studio

Vnější fasáda domu je dokonalým příkladem toho, jak lze staré a nové spojit do...
Interiér doplňuje i kolekce uměleckých děl.
Za zmínku stojí i lodžie, které vynikají svou nadstandardní hloubkou.
V bytech jsou všude parketové podlahy.
„V srdci historické Prahy jsme navrhli všechny bytové jednotky sloužící pro dlouhodobé nájemní bydlení, od dispozice 2+kk po 4+kk, až po střešní byt. Všechny byty spojuje nadčasový design s respektem k architektuře a atmosféře místa,“ říká architekt Michal Sůva ze studia Karlínblok.

Název rezidence U Milosrdných odpovídá historii, dříve zde byl klášter Milosrdných bratří, který zde byl založený už ve 14. století. Ulice dostala svůj současný název v roce 1870.

Inspirace fasádou

„Ústředním motivem návrhu je vertikála inspirovaná tektonikou fasády s výraznými zlatými šambránami, která se v různých měřítkách a odstínech promítá celým prostorem. Základní paletu teplých neutrálních tónů doplňují kontrastní prvky z amerického ořechu, mosazi a onyxu, čímž interiér získává hloubku a sofistikovanost,“ popisuje architekt Sůva. Autoři hodně vsadili na světlo a barevnost interiéru, v níž převažují světlé odstíny.

Neuvěřitelná proměna domu ze 16. století. Z místa hrůzy je luxusní bydlení

Centrem vzorového bytu 3+kk s plochou 135 m2 se stal velkorysý obytný prostor s přímým napojením na lodžii, z níž má uživatel bytu unikátní výhled na historické panorama Prahy. K dispozici jsou dvě koupelny, jedna se sprchovým koutem, druhá s vanou, i samostatná toaleta.

Dřevěné podlahy v parketovém vzoru jsou v celém interiéru, vyjma koupelen a WC. Veškerý nábytek pak navrhli designéři individuálně na míru, unikátní je i kolekce svítidel, také vyrobená výhradně pro tento projekt. Interiér doplňuje i kolekce uměleckých děl, odrážejí se v ní motivy a materiály z interiéru.

„Klíčovými požadavky v tomto domě byly en-suite koupelny, dostatek úložných prostor, samostatné šatny a prostorné pokoje s důrazem na výhledy do okolí Anežského kláštera. Za zmínku stojí i lodžie, které vynikají svou nadstandardní hloubkou,“ prozrazuje za investora Jan Kukla, projektový manažer ze společnosti Creditas Real Estate.

Úspěšný mladý IT specialista si pořídil opravdu luxusní velký byt 4+kk

Podle něho interiér ani dům nepostrádají také řadu dalších výrazných prvků, například atypické zasklení oken, stínění integrované do zlatých šambrán či použití velkoformátové keramiky o tloušťce pouhých 6 mm.

Společnost Creditas Real Estate přihlásila projekt do soutěže Interiér roku 2024 v kategorii Soukromý interiér – novostavba. Do desátého ročníku soutěže mohli hlásit čeští a slovenští architekti a interiéroví designéři soukromé i veřejné interiéry dokončené v průběhu roku 2024. Výsledky byly vyhlášeny v pražském Centru současného umění DOX 29. dubna 2025.

19. září 2025

