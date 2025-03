Slavný zpěvák Crosby si postavil luxusní rezidenci, hostil i Kennedyho

Bing Crosby Narodil se v roce 1903 jako Harry Lillis Crosby v Tacomě ve státě Washington a vyrostl ve Spokane, kde začal zpívat ve středoškolské kapele. Jeho přezdívka „Bing“ vznikla z jeho dětské lásky ke komiksu „Bingo z Bingvillu“. Crosby se proslavil koncem dvacátých let jako součást orchestru Paula Whitemana a později jako sólový umělec. Jeho nahrávka „White Christmas“ z roku 1942 zůstává jedním z nejprodávanějších singlů všech dob a každé Vánoce se i nadále hojně hraje. Za svůj život prodal jen v USA přes 300 milionů desek. Nahrál více než 1 600 písní. Bingův úspěch se rozšířil i mimo hudbu do filmu a televize. Multitalentovaný umělec byl považovaný za první americkou multimediální hvězdu. Hrál ve více než 70 filmech, včetně Going My Way (1944), za který získal Oscara za nejlepšího herce. Jeho spolupráce s Bobem Hopem v seriálu Cesta k... ukázala jeho komediální talent. V televizi byl průkopníkem a produkoval některé z vůbec prvních nahraných vysílání. Bing zemřel na infarkt v roce 1977 poté, co hrál golf, což byla jeho oblíbená zábava, s přáteli ve Španělsku.