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Retro lampy dlouho nebrala vážně ani muzea. Teď je vystaví Designblok

Tereza Hrabinová
  4:00
Barevné lampičky, skleněné koule i lustry na štíhlých ramenech. Československá svítidla z 50. až 80. let provázela každodenní život několika generací a mnohá slouží dodnes. Připomeňte si značky Napako, Lidokov či Elektrosvit, proměny dobového vkusu i to, co zkontrolovat, než starou lampu znovu rozsvítíte. Jejich autory představí také výstava na DesignBloku 2026.
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Z Bruselu až do obýváku

Stolky s oblými deskami, křesla na tenkých šikmých nohách, barevná stínidla a lustry s rameny mířícími do různých stran. Tak vypadal „brusel“, který proměnil československé domácnosti na přelomu padesátých a šedesátých let. Spojoval lehké konstrukce, zaoblené i asymetrické tvary a hravé barvy. Vedle skla a kovu využíval také plast, umakart či laminát.

Výstava Bruselský sen EXPO 58: Životní styl a design 1. poloviny 60. let. Soubor přistavovacího nábytku, 1959, Evžen Jindra. Dřevo modřínové, barevně lakované, vestavěné gramorádio, svítidlo. Výrobce: n.p. Interiér Praha

Jméno získal podle světové výstavy Expo 58, která se konala v roce 1958 v Bruselu. Jednotlivé země na ní představovaly svou kulturu, techniku a průmysl. Československo uspělo s architekturou, sklem i moderním vybavením interiérů.

Futuristický pavilon Expo 58 v pražských Letenských sadech se otevřel veřejnosti. Reklamní kanceláře nahradilo umění. (29. 10. 2021)

Styl neměl jediného autora: utvářeli ho domácí architekti a návrháři a prostřednictvím sériově vyráběných lamp, nábytku či nádobí se dostával do běžných bytů. Připomíná ho i někdejší výstavní restaurace, která byla po Expu přenesena do pražských Letenských sadů. Dnes v ní sídlí galerie Expo 58 ART.

Bruselská restaurace Praha, EXPO 58, terasa v Letenské stráni, občerstvení, Letná. (1. června 1963)



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