Z Bruselu až do obýváku
Stolky s oblými deskami, křesla na tenkých šikmých nohách, barevná stínidla a lustry s rameny mířícími do různých stran. Tak vypadal „brusel“, který proměnil československé domácnosti na přelomu padesátých a šedesátých let. Spojoval lehké konstrukce, zaoblené i asymetrické tvary a hravé barvy. Vedle skla a kovu využíval také plast, umakart či laminát.
Jméno získal podle světové výstavy Expo 58, která se konala v roce 1958 v Bruselu. Jednotlivé země na ní představovaly svou kulturu, techniku a průmysl. Československo uspělo s architekturou, sklem i moderním vybavením interiérů.
Styl neměl jediného autora: utvářeli ho domácí architekti a návrháři a prostřednictvím sériově vyráběných lamp, nábytku či nádobí se dostával do běžných bytů. Připomíná ho i někdejší výstavní restaurace, která byla po Expu přenesena do pražských Letenských sadů. Dnes v ní sídlí galerie Expo 58 ART.