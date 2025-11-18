Úžasný dům v Krušných horách s proskleným štítem se stal Stavbou roku

Respektuje terén, otevírá se výhledům… V Krušných horách, na místě původní dřevěné chaty bez elektřiny a vody, vyrostl v remízku rekreační dům, který se nesnaží krajině konkurovat, ale je její prodlouženou částí. Oprávněně získal titul Stavba roku 2025.
Protáhlá silueta domu kopíruje linii buků uprostřed pozemku, končí u terénního zlomu a otevírá se proskleným štítem do krajiny. | foto: Tomáš Dittrich

Vzrostlá zeleň n pozemku zůstala, architekti ji respektovali a vyhýbali se ji.
Nad Blatnem v Krušných horách se louky rozpadávají do pruhů podle remízků a balvanů. A právě sem, do jednoho z nich, vedla úzká klikatá cesta k chátrající chatě, kterou postupně pohlcovala zeleň. Pozemek koupili noví majitelé s jasnou vizí: vytvořit zde svůj druhý domov, tiché zázemí pro rodinu a přátele.

„Z původní dřevěné chaty na pozemku se kvůli jejímu špatnému stavu nezachovalo nic, ani základy. Zato vzrostlá zeleň zůstala, pečlivě jsme ji respektovali a vyhýbali se ji,“ popisuje architekt Miroslav Polák z ateliéru ArchPOLAK, které se ujalo návrhu nové stavby.

Dům tak vyrostl přesně tam, kam jej krajina sama pustila. Jeho protáhlá silueta kopíruje linii buků uprostřed pozemku, končí u terénního zlomu a otevírá se proskleným štítem do krajiny. Atmosféru celého místa doplňuje samostatná wellness část se saunou, která během návrhu prošla několika úpravami, základní idea však zůstala stejná: vytvořit prostor pro relaxaci s výhledem do krajiny a zároveň konceptuálně navázat na hlavní objekt.

Novostavba v Krušných horách má strop z překližky a místo zdí skříně

Koncept vedený krajinou a světlem

Díky tomu, že architekt už dříve navrhl pro majitele i jejich rodinný dům, panovala mezi oběma stranami od začátku důvěra, která umožnila, aby návrh jejich druhého domova vznikal zcela volně, pouze s drobnou optimalizací funkčních vazeb podle aktuálních potřeb rodiny.

Přestože majitelé původně uvažovali o jednopodlažním řešení, dům je částečně řešený do patra. Tato dvouúrovňová dispozice v kombinaci s proskleným štítem a otevřením do krovu umožňuje interiéru pracovat se světlem i výhledy během celého dne. Každý krok, každé otočení pohledu tu odhaluje jinou perspektivu: ráno na lesy v oparu, s blížícím se večerem na zlatavé svahy pod zapadajícím slunkem.

Odolnost vůči náročnému horskému podnebí zajišťuje plechová krytina na sedlové střeše a části fasády. Druhá, plochá část střechy je v souladu s hlavním konceptem pokryta zelení a zbylá fasáda domu obložena modřínovým laťováním, které přirozeně stárne a získává patinu.

Pořídili si druhý domov na horách, mají zde pohodlí po celý rok

Přírodní tóny, černé akcenty

Na podobě interiéru spolupracovali architekti ze studia Čtyři stěny, které majitelé oslovili také na základě předchozích kladných zkušeností. „Navázali jsme na realizační projekt ateliéru ArchPOLAK a s vědomím autorů jej dopracovali do finální podoby interiéru,“ říká Ing. arch. Jana Kašparová z ateliéru Čtyři stěny.

A pokračuje: „Koncept celého domu je postavený na výhledech do krajiny, což jsme chtěli podpořit i materiály a barvami, jako jsou dřevo, kámen či tlumené tóny. Zadání bylo volné, majitelé si pouze přáli upřednostnit přírodní materiály.“

Po vstupu do domu příchozího přivítá designově čistá předsíň s vestavěnými skříněmi a interiérovými dveřmi od značky Dorsis, které díky skrytým zárubním plynule navazují na obklad stěny. Už zde se naplno projevuje barevná paleta celého interiéru založená na přírodních materiálech a zemitých tónech, doplněná černými akcenty, které v tomto prostoru zastupují nejen samotné vchodové dveře a zábradlí schodiště, ale i kliky na dveřích.

Horská chata v Orlických horách láká na všechny možné požitky

Model kování Entero, který architekti ze studia Čtyři stěny zvolili v odolném titanovém povrchu v matném černém provedení, podtrhuje celkovou střídmost a eleganci interiéru.

„Na první pohled působí klika Entero hranatě, ve skutečnosti je však díky jemnému zaoblení rukojeti mimořádně příjemná do ruky, a právě v tom spočívá její síla – v kombinaci jednoduchého tvaru a promyšlené ergonomie,“ doplňuje Roman Ulich, hlavní designér české rodinné manufaktury M&T.

Právě takové detaily podtrhují kombinaci funkčnosti a estetiky, která je pro celý interiér typická: nic tu není samoúčelné, každý prvek má své místo i význam. To potvrzuje i promyšlená konstrukce schodiště, které slouží nejen jako vertikální komunikační osa, ale z boční strany také jako úložný prostor.

Oheň v srdci domu

Z předsíně a navazující chodby se vstupuje do klidové části domu, kde je ložnice rodičů, dětský pokoj a samostatně přístupný hostinský pokoj s vlastní koupelnou. Za schodištěm se pak prostor přirozeně otevírá do hlavní denní části.

Ze starého domku a stodoly u Klatov vytvořili úžasný rekreační domek

Kuchyň, jídelna a obývací pokoj tu tvoří jeden plynulý celek, který těží z velkorysého prosklení i výšky otevřené do krovu. Dominantou místnosti je krb, který prostor vizuálně rozděluje na dvě zóny: kuchyňsko-jídelní a odpočinkovou.

Kuchyňská linka od výrobce Bé Trojka je vyvedená v tlumeném šedozeleném odstínu, který se v různém světle mění a přirozeně ladí s krajinnými barvami za okny. V části u sporáku ji doplňuje obklad z malých obdélníkových dlaždic kladených na výšku.

Na kuchyni ve tvaru L navazuje ostrůvek s barovými židlemi a dále jídelna s velkým dřevěným stolem pro osm osob. Z jídelny je možné vyjít na dvě terasy, které jsou přirozeným propojením interiéru s exteriérem: východní, ideální k vychutnání ranní kávy, a západní určenou k večernímu posezení.

Po stranách již zmiňovaného krbu se pak zvedají tři nízké schody do vyvýšeného obývacího pokoje. Po levé straně krbu je prakticky ukrytý výklenek pro ukládání dřeva, funkční, ale současně dekorativní motiv evokující život na horách. Tuto ideu umocňuje i nekonečný výhled do krajiny skrze prosklenou štítovou stěnu.

Nad kuchyní se otevírá galerie, jež částečně slouží jako pracovna. Z ní se naskýtá pohled jak do interiéru, tak i do horských dálek. Architekti tak propojili obě podlaží nejen vizuálně, ale i světlem. Galerie dodává interiéru vzdušnost a možnost být stále „v centru dění“, i když člověk pracuje nebo odpočívá stranou.

Když promlouvá ticho

Barevná paleta zůstává v celém domě konzistentní, decentní, klidná, bez zbytečných kontrastů. Jednotlivé části domu vizuálně sjednocují také dřevěné podlahy od Parket Atelier, dlažba v jemným béžových odstínech od General Factory i kamenné obklady od Wild Stone.

Díky promyšlenému řešení i přírodním materiálům působí interiér i exteriér jako jeden celek, přirozený, což bylo hlavním cílem architektů. „Zachování zeleně v těsném kontaktu se stavbou, velkorysé prosklení a přirozené propojení interiéru s exteriérem vytvářejí harmonické prostředí, kde se rodina cítí opravdu doma,“ doplňuje architekt Miroslav Polák.

Dům se stal přirozenou součástí remízku, nevyčnívá, ale žije s krajinou. „Párkrát jsme se na kontrolní dny brodili po pás sněhem,“ směje se architektka Jana Kašparová.

A uzavírá: „Ale právě to nám připomnělo, proč má tahle stavba takovou sílu. Člověk tu cítí přírodu naplno, v každém ročním období.“ Ne náhodou tak tento rekreační dům v Blatné získal ocenění Stavba roku 2025, které potvrzuje, že jeho síla nespočívá v okázalosti, ale v klidu, tichu a úctě k místu.

Technické údaje:

Lokalita: Blatno, Krušné hory

Realizace: 2024

Užitná plocha: 367 m2

Systém výstavby: zděná stavba (keramické zdivo), částečně betonová monolitická, strop monolitický a dřevěný trámový, krov dřevěný

Zdroj vytápění: tepelné čerpadlo vzduch-voda, doplňkový zdroj teplovzdušný krb

Materiály a dodavatelé:

  • Střešní okna: FAKRO
  • Dveře: Dorsis a zakázková výroba
  • Dveřní a okenní kování: M&T, kolekce Entero
  • Vypínače a zásuvky: Jung
  • Podlahové krytiny: Parket Atelier
  • Obklady: General Factory, Wild Stone
  • Nábytek a kuchyňská linka: Bé Trojka
  • Sanitární vybavení: General Factory

Dříve v ní mačkali sklo, dnes je ze stavby úžasná rekreační chalupa

O autorech

  • Návrh stavby: Ing. arch. Miroslav Polák, ateliér ArchPOLAK

Architektonická kancelář ArchPOLAK se věnuje navrhování projektů od úvodních studií až po realizační dokumentaci. Každý návrh vzniká s důrazem na funkčnost, estetiku a dlouhodobou hodnotu prostoru, který má klientovi opravdu sloužit. Architekti hledají rovnováhu mezi technickou precizností a osobním přístupem, díky němuž se každý projekt stává jedinečným.

Ateliér vede Ing. arch. Miroslav Polák, absolvent Fakulty architektury v Praze a autorizovaný architekt České komory architektů. Téměř dvacet let zkušeností a spolupráce na projektech v renomovaných studiích mu umožňují spojovat kreativitu s praxí a posouvat kvalitu výsledného řešení o krok dál.

  • Interiér: Ing. arch. Jana Kašparová, ateliér Čtyři stěny,

Studio Čtyři stěny poskytuje komplexní architektonické služby se zaměřením na návrhy interiérů a rezidenčních objektů. Projekty jsou vedeny od prvotního konceptu hmoty a funkčních vazeb až po realizaci interiéru s důrazem na detail celkového řešení.

Součástí nabízené spolupráce je také součinnost při výběru dodavatele a autorský dozor v průběhu výstavby. Cílem architektů je dosáhnout kvalitního výsledku bez nutnosti kompromisů.

